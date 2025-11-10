Загадочное озеро Абрау, окруженное легендами, ждёт вас. Посетите смотровые площадки, чтобы полюбоваться его красотой с разных ракурсов. Прогуляйтесь по виноградникам и арт-парку возле завода шампанских вин. Узнайте о виноделии и тайнах местных виноделов.
Возможность прогулки по Экологической тропе или катание на катамаране добавит вашему путешествию особый шарм. Приятная поездка на комфортабельном автомобиле обеспечит комфорт и удобство
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Загадочное озеро Абрау
- 🍇 Прогулка по виноградникам
- 🎨 Арт-парк и магазин в скале
- 🏞️ Смотровые площадки с видами
- 📜 Легенды и история виноделия
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка «Дом виноградаря»
- Набережная у отеля «Абрау Лайт»
- Смотровая возле храма Ксении Петербургской
- Арт-парк возле завода «Абрау-Дюрсо»
Описание экскурсии
Мы встретимся в Анапе и через 1,5 часа окажемся у озера Абрау. Полюбоваться им можно с нескольких смотровых площадок — что мы и сделаем.
Посетим:
- Смотровую площадку «Дом виноградаря»
- Набережную у отеля «Абрау Лайт»
- Смотровую возле храма Ксении Петербургской
- Смотровую с видом на озеро с высоты птичьего полёта
- Смотровую с видом на море
Обсудим:
- Как возникло озеро
- Куда уходит из него вода
- Что за таинственная полоска появляется на водной глади даже в безлунную ночь
И многое другое!
А также:
- Прогуляемся по виноградникам и сделаем красивые фото
- Заглянем в арт-парк возле завода «Абрау-Дюрсо»
- Осмотрим завод снаружи и посетим его фирменный магазин, вырубленный в скале
- Поговорим о виноделии в регионе, истории создания шампанских вин и легендах местных виноделов
По желанию:
- Пройдём по Экологической тропе — она пролегает через нетронутый лес и также позволяет любоваться прекрасными видами на озеро Абрау. На тропе установлены скамейки и беседки для отдыха
- Тропу можно заменить на прогулку по озеру на катамаране или посещение завода с дегустацией
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris
- По желанию и предварительному согласованию с гидом вы можете посетить экскурсию с дегустацией на заводе «Абрау-Дюрсо» — форматы и продолжительность разные, цены по запросу
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1457 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советамиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Анапы
