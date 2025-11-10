Мои заказы

К загадочному озеру Абрау - из Анапы

Погрузитесь в атмосферу тайн озера Абрау, насладитесь живописными видами и узнайте о местных легендах. Незабываемое путешествие для всей семьи
Загадочное озеро Абрау, окруженное легендами, ждёт вас. Посетите смотровые площадки, чтобы полюбоваться его красотой с разных ракурсов. Прогуляйтесь по виноградникам и арт-парку возле завода шампанских вин. Узнайте о виноделии и тайнах местных виноделов.

Возможность прогулки по Экологической тропе или катание на катамаране добавит вашему путешествию особый шарм. Приятная поездка на комфортабельном автомобиле обеспечит комфорт и удобство

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Загадочное озеро Абрау
  • 🍇 Прогулка по виноградникам
  • 🎨 Арт-парк и магазин в скале
  • 🏞️ Смотровые площадки с видами
  • 📜 Легенды и история виноделия
К загадочному озеру Абрау - из Анапы© Юлия
К загадочному озеру Абрау - из Анапы© Юлия
К загадочному озеру Абрау - из Анапы© Юлия
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка «Дом виноградаря»
  • Набережная у отеля «Абрау Лайт»
  • Смотровая возле храма Ксении Петербургской
  • Арт-парк возле завода «Абрау-Дюрсо»

Описание экскурсии

Мы встретимся в Анапе и через 1,5 часа окажемся у озера Абрау. Полюбоваться им можно с нескольких смотровых площадок — что мы и сделаем.

Посетим:

  • Смотровую площадку «Дом виноградаря»
  • Набережную у отеля «Абрау Лайт»
  • Смотровую возле храма Ксении Петербургской
  • Смотровую с видом на озеро с высоты птичьего полёта
  • Смотровую с видом на море

Обсудим:

  • Как возникло озеро
  • Куда уходит из него вода
  • Что за таинственная полоска появляется на водной глади даже в безлунную ночь

И многое другое!

А также:

  • Прогуляемся по виноградникам и сделаем красивые фото
  • Заглянем в арт-парк возле завода «Абрау-Дюрсо»
  • Осмотрим завод снаружи и посетим его фирменный магазин, вырубленный в скале
  • Поговорим о виноделии в регионе, истории создания шампанских вин и легендах местных виноделов

По желанию:

  • Пройдём по Экологической тропе — она пролегает через нетронутый лес и также позволяет любоваться прекрасными видами на озеро Абрау. На тропе установлены скамейки и беседки для отдыха
  • Тропу можно заменить на прогулку по озеру на катамаране или посещение завода с дегустацией

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris
  • По желанию и предварительному согласованию с гидом вы можете посетить экскурсию с дегустацией на заводе «Абрау-Дюрсо» — форматы и продолжительность разные, цены по запросу
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1457 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советами
читать дальше

местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил своё место и гордился своими предками. Рада сообщить, что экскурсии я провожу не одна, а с проверенным экскурсоводом Ольгой. Мы готовы предложить вам те же интересные локации и надёжное путешествие, но с бОльшим выбором дат и времени!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Анапы

Похожие экскурсии из Анапы

Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
На машине
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
11 ноя в 14:30
2150 ₽ за человека
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
31 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе (из Анапы)
На машине
На микроавтобусе
6 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 5 чел.
Абрау-Дюрсо в мини-группе
Путешествие в Абрау-Дюрсо из Анапы - это возможность увидеть озеро, посетить завод шампанских вин и насладиться дегустацией. Уникальный опыт для всех
Начало: На Красноармейской улице
Расписание: в воскресенье в 08:00
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анапе