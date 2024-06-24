Экскурсии на озеро Абрау из Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Абрау» в Анапе, цены от 7 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
4 июля в 10:00
16 июля в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
24 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
3 июля в 08:30
100009 500 за всё до 5 чел.
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Погулять по лесной тропе, прикоснуться к истории посёлка и перезагрузиться
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дамир
    24 июня 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Спасибо за классную экскурсию!!! Яркие эмоции!!
  • А
    Анастасия
    14 июня 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Чувствуется, что знания Дмитрия значительно шире, чем тема экскурсии. Многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • А
    Алла
    18 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
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    отдельно и проводится местными гидами. Она больше про историю винзавода, за час гид пытается вложить максимум, но торопится. Вместо Семигорья посетили ресторан винодельни. Получили эстетическое и вкусовое наслаждение. Прекрасное место. Гай-Кодзор стоит посетить с дегустацией (приобретается отдельно). Местный гид очень увлекательно и вовлечено рассказывает про историю создания винодельни. Даже хозяин винодельни сам немного рассказал про культуру вина. Вина - достойные.

  • Е
    Екатерина
    21 августа 2023
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
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    на экскурсию в Амбрау Дюрсо, там интересно было по своему, был их гид. Затем прошлись по территории, прокатились на теплоходе. В Семигорье, это вообще отдельная история. Там просто великолепно, если хотите отдохнуть душой и телом, то Вам туда. Тишина и покой. Полное умиротворение. Гай-кодзор, тоже очень красиво и живописно. Можно приобрести вино. Если Вы ни разу не были в этих местах, то нужно там побывать обязательно. Особенно с Марией. Спасибо Вам Мария, за эту поездку. За то что перезагрузилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Озеро Абрау»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  2. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Лавандовые поля
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Озеро Абрау" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 9 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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