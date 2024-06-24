1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
4 июля в 10:00
16 июля в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Завтра в 08:00
3 июля в 08:30
100009 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Погулять по лесной тропе, прикоснуться к истории посёлка и перезагрузиться
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДамир24 июня 2024Спасибо за классную экскурсию!!! Яркие эмоции!!
- ААнастасия14 июня 2024Чувствуется, что знания Дмитрия значительно шире, чем тема экскурсии. Многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ААлла18 сентября 2023Экскурсия очень понравилась! Дмитрий настоящий профессионал!
- ИИрина14 сентября 2023Интересный тур. Мария знает о виноделии Краснодарского края всё, ее рассказ по дороге был очень познавательный. Экскурсия в Абрау-Дюрсо приобретается
- ЕЕкатерина21 августа 2023Сьезли с Марией на винный тур. Всё было здорово. Мария рассказывает интересно а главное легко. Отдохнули душой и телом. Сходили
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Озеро Абрау»
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