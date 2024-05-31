по Краснодарскому краю – экскурсии в Анапе

Найдено 11 экскурсий в категории «по Краснодарскому краю» в Анапе, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
23 отзыва
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за всё до 6 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Долина лотосов - поездка из Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500 за всё до 5 чел.
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
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    Очень подробная экскурсия по производству. Потрясающие виды, ландшафтный парк на территории. Видно, что владельцы с душой относятся к своему предприятию. Результат для искушенного любителя вин пока не впечатляет, но думаю у них все впереди. Жаль, на дегустации только 3 образца дают пробовать. Может, Мерло 2017 года было бы поинтереснее.

    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • А
    Артур
    11 мая 2024
    Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
    Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые настолько любят свое дело,
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    что погружают в сердце души самого изобильного и гостеприимного края! Спасибо еще раз! Буду в Анапе, обязательно присмотрю и другие экскурсии. 🌸☺️

    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые
  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • В
    Виктория
    25 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
    Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    &
  • А
    Анастасия
    18 ноября 2023
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
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    вечером, Юрий заранее предупредил, что из-за природных условий кипарисы сейчас не в воде. Перед поездкой на озеро Юрий провел небольшую экскурсию по Анапе, рассказал удивительные подробности о городе, показал незабываемые виды. Благодаря Юрию, это была не просто экскурсия, а некий жизненный толчок, за что я очень благодарна! P.S. Когда в следующий раз буду в Анапе, обязательно хочу поехать на Большой Утриш.

  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
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    преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем.

    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога
  • А
    Анна
    9 ноября 2023
    Из Анапы в заповедный Утриш
    Эта экскурсия напоминает душевную прогулку с давним другом по новым заповедным местам. Здесь важна не подача информации, а теплота и красота места. Это очень красиво!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «по Краснодарскому краю»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
  2. Кипарисовое озеро долины Сукко
  3. Из Анапы в заповедный Утриш
  4. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  5. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "по Краснодарскому краю" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 490 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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