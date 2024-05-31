1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо из Анапы: колыбель российского шампанского и живописное озеро
Знакомство с легендарным виноделием России, дегустация изысканных вин и прогулка у озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие из Анапы в заповедник Утриш: реликтовые рощи и морские пейзажи
Приглашаем на увлекательное путешествие по тропам Утриша, где вас ждут реликтовые рощи, скала Прометея и многое другое
Начало: Анапа, памятник Ленину
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Анапы - на винодельни Шато Пино и Долина Лефкадия
Индивидуальная экскурсия по винодельням Шато Пино и Долина Лефкадия в Анапе. Погружение в историю русского виноделия и дегустация редких сортов вина
Начало: От отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Краснодарскому краю: Анапа, Геленджик и Новороссийск
Сравнить три приморских города на легкой и душевной обзорной экскурсии
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван31 мая 2024Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ААртур11 мая 2024Экскурсия огонь. Спасибо Марии. Самый лучший отзыв - это рекомендация друзьям! Она уже сделана)
- ААдель8 мая 2024Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые настолько любят свое дело,
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ВВиктория25 апреля 2024Огромное спасибо Александру за такую замечательную возможность побывать на Абрау-Дюрсо, побывав первый раз в этом месте, появилось желание вернуться сюда снова
- ЮЮлия11 марта 2024&
- ААнастасия18 ноября 2023Очень давно хотела увидеть Кипарисовое озеро, и когда оказалась в Анапе проездом, решила его увидеть несмотря ни на что. Экскурсия была
- ЕЕлена15 ноября 2023Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
- ААнна9 ноября 2023Эта экскурсия напоминает душевную прогулку с давним другом по новым заповедным местам. Здесь важна не подача информации, а теплота и красота места. Это очень красиво!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «по Краснодарскому краю»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "по Краснодарскому краю" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 490 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «по Краснодарскому краю», 277 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август