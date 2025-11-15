Квест-экскурсия «Ищи в Анапе» предлагает уникальное сочетание истории и приключений.
Участники смогут прогуляться по набережной, узнавая легенды города и выполняя задания, такие как видеовопросы и геокешинг. Экскурсия доступна для людей с ограниченными возможностями и подходит для семей с детьми.
Это идеальный способ провести время на свежем воздухе, узнавая о прошлом Анапы и наслаждаясь морским бризом
Участники смогут прогуляться по набережной, узнавая легенды города и выполняя задания, такие как видеовопросы и геокешинг. Экскурсия доступна для людей с ограниченными возможностями и подходит для семей с детьми.
Это идеальный способ провести время на свежем воздухе, узнавая о прошлом Анапы и наслаждаясь морским бризом
5 причин купить этот квест
- 🌟 Уникальный формат экскурсии
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🗺️ Задания и геокешинг
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ♿ Доступно для всех
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Чёртов мост
- Скала у моря
Описание квеста
Это будет комфортное пешеходное путешествие по набережной. На каждой из семи остановок гид поделится историей и легендами города, но приготовьтесь не только слушать! Вас ждут увлекательные задания: от видеовопросов до геокешинга.
Справившись с ними, вы узнаете:
- где находится Чёртов мост
- о ком плачет скала у моря
- что искали в этих краях чёрные копатели
- и многое другое
Организационные детали
- Квест можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого последующего — 500 ₽. Дети до 9 лет бесплатно
- Программа доступна для людей с ограниченными физическими возможностями
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе фонтана «Сердце»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1457 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советамиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеИсторическая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
800 ₽ за человека
Групповая
Из Анапы - по главным местам Абрау-Дюрсо
Живописное озеро, завод шампанских вин, променад по набережной и шоу фонтанов
Начало: На улице Шевченко
14 ноя в 14:00
15 ноя в 13:30
1800 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Анапы, чтобы увидеть Золотую бухту и живописные скалы. Купайтесь в открытом море и делайте потрясающие фото
Начало: На набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.