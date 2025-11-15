Мои заказы

Квест-экскурсия «Ищи в Анапе»

Увлекательное путешествие по Анапе с заданиями и легендами. Подходит для всех, кто любит приключения и историю, без лишних усилий
Квест-экскурсия «Ищи в Анапе» предлагает уникальное сочетание истории и приключений.

Участники смогут прогуляться по набережной, узнавая легенды города и выполняя задания, такие как видеовопросы и геокешинг. Экскурсия доступна для людей с ограниченными возможностями и подходит для семей с детьми.

Это идеальный способ провести время на свежем воздухе, узнавая о прошлом Анапы и наслаждаясь морским бризом

5 причин купить этот квест

  • 🌟 Уникальный формат экскурсии
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🗺️ Задания и геокешинг
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • ♿ Доступно для всех
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Чёртов мост
  • Скала у моря

Описание квеста

Это будет комфортное пешеходное путешествие по набережной. На каждой из семи остановок гид поделится историей и легендами города, но приготовьтесь не только слушать! Вас ждут увлекательные задания: от видеовопросов до геокешинга.

Справившись с ними, вы узнаете:

  • где находится Чёртов мост
  • о ком плачет скала у моря
  • что искали в этих краях чёрные копатели
  • и многое другое

Организационные детали

  • Квест можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого последующего — 500 ₽. Дети до 9 лет бесплатно
  • Программа доступна для людей с ограниченными физическими возможностями
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе фонтана «Сердце»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 1457 туристов
Меня зовут Юлия. И мне очень повезло, ведь я живу в Анапе — городе с богатой историей и фантастическими пейзажами. С удовольствием делюсь интересными фактами о любимом городе и советами
читать дальше

местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил своё место и гордился своими предками. Рада сообщить, что экскурсии я провожу не одна, а с проверенным экскурсоводом Ольгой. Мы готовы предложить вам те же интересные локации и надёжное путешествие, но с бОльшим выбором дат и времени!

Задать вопрос

