читать дальше

местного жителя! Поэтому я гид не только по образованию, но и по состоянию души. Хочу, чтобы каждый человек любил своё место и гордился своими предками. Рада сообщить, что экскурсии я провожу не одна, а с проверенным экскурсоводом Ольгой. Мы готовы предложить вам те же интересные локации и надёжное путешествие, но с бОльшим выбором дат и времени!