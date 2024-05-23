Памятник «Алые паруса» – экскурсии в Анапе

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник «Алые паруса»» в Анапе, цены от 2 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина, спасибо! Всё понравилось!
  • А
    Адель
    10 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
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    рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

  • М
    Марина
    24 ноября 2023
    Анапа - первое знакомство
    Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
  • И
    Ирина
    15 ноября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
  • Е
    Елена
    19 октября 2023
    Огни вечерней Анапы
    Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
  • И
    Ирина
    6 августа 2023
    Секреты старинной Анапы
    Всё было очень интересно! Большое спасибо экскурсоводу!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Памятник «Алые паруса»»

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  2. Самое главное
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  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Памятник «Алые паруса»" можно забронировать 4 экскурсии от 2 670 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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