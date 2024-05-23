1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 мая 2024Ирина, спасибо! Всё понравилось!
- ААдель10 мая 2024Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
- ИИнна18 марта 2024Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
- ММарина24 ноября 2023Прекрасный, грамотный, владеющий предметом гид. Очень приятная доброжелательная молодая женщина. Показала и рассказала больше запланированной программы. Чувствуется, что человек любит и знает своё дело!
- ИИрина15 ноября 2023Спасибо Александру за прекрасную экскурсию и знакомство в городом. Было интересно и познавательно. Очень рекомендую! У нас была группа и все остались в восторге.
- ЕЕлена19 октября 2023Прекрасное вечернее путешествие по самым красивым местам чудесного города с увлеченным своим делом гидом. Полюбила Анапу еще сильнее, хотя была здесь ни один десяток раз. Спасибо за красивые места, увлекательный рассказ, комфортный автомобиль и самую красивую мужскую улыбку во всей Анапе 😊
- ИИрина6 августа 2023Всё было очень интересно! Большое спасибо экскурсоводу!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Памятник «Алые паруса»»
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