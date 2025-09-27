Мои заказы

Храм Святого Онуфрия Великого – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Святого Онуфрия Великого» в Анапе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Анапа - первое знакомство
На машине
3 часа
49 отзывов
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Любимая Анапа
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
12 дек в 10:00
13 дек в 12:00
800 ₽ за человека
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка
Узнайте о прошлом Анапы через аудиогид. Прогулка по центру города, античные руины и культурные символы ждут вас
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Любимая Анапа
    Виктория, спасибо за чудесную прогулку по вашей Любимой Анапе, и моей теперь тоже! Так комфортно, так уютно, так гостеприимно меня
    встретила, все рассказала, показала и сфотографировала. Ощущение, как от встречи с доброй подругой! Именно благодаря вам, этот город запомнится мне надолго! 💓

  • И
    Ирина
    11 сентября 2025
    Любимая Анапа
    Спасибо, интересная и содержательная экскурсия, открыли для себя новые красивые места в Анапе!
  • И
    Инна
    4 ноября 2024
    История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
    Над маршрутом надо поработать.

Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Храм Святого Онуфрия Великого" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 5000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
