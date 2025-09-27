Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Историческая экскурсия по Анапе
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
12 дек в 10:00
13 дек в 12:00
800 ₽ за человека
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка
Узнайте о прошлом Анапы через аудиогид. Прогулка по центру города, античные руины и культурные символы ждут вас
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 сентября 2025Виктория, спасибо за чудесную прогулку по вашей Любимой Анапе, и моей теперь тоже! Так комфортно, так уютно, так гостеприимно меня
- ИИрина11 сентября 2025Спасибо, интересная и содержательная экскурсия, открыли для себя новые красивые места в Анапе!
- ИИнна4 ноября 2024Над маршрутом надо поработать.
