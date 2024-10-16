2 часа
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Завтра в 08:00
31 окт в 08:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
95007 600₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья16 октября 2024Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
- ААлександра16 октября 2024Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
- NNick16 октября 2024Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
- ААнна3 октября 2024Экскурсия была для меня интересна и познавательна, гид знает много о Анапе и с удовольствием делится знаниями. Маршрут не сложный
- РРуслан21 сентября 2024Сходили на экскурсию узнали много интересного. Ирина очень увлечённо может много рассказывать, чувствуется любовь к городу. Даже непогода не испортила общего впечатления от экскурсии. Все понравилось. Будем рекомендовать
- ЕЕлена5 сентября 2024Ирина молодец! Учла наши пожелания по скорости, проблемы сына со спиной и провела по маршруту таким образом, что все остались довольны) Будем рекомендовать этого экскурсовода)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Цветочные часы»
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