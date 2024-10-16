Цветочные часы – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветочные часы» в Анапе, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Секреты старинной Анапы
Пешая
25 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Завтра в 08:00
31 окт в 08:00
2 670 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Пешая
скидка
20%
6 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
95007 600 за всё до 3 чел.
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Познакомиться с достопримечательностями и богатым прошлым города - в своём темпе
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге! Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
    читать дальше

    красивый город! Фото получились очень солнечные и яркие! Спасибо вам огромное!!!! Обязательно приедем сюда еще и закажем все ваши экскурсии, нам с вами очень понравилось!

  • А
    Александра
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию. Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
    читать дальше

    Как вы смогли из нас выжать вот эту всю солнечную красоту?)) Мы в полном восторге от того, как вы смогли поймать и передать в кадре атмосферу этого дня. Екатерина, спасибо вам преогромное!

  • N
    Nick
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!) В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Экскурсия была для меня интересна и познавательна, гид знает много о Анапе и с удовольствием делится знаниями. Маршрут не сложный
    читать дальше

    в формате прогулки, у гида есть свои фишечки и для детей, так что ребенку 7 лет не было тяжело и скучно. Рекомендую однозначно)

  • Р
    Руслан
    21 сентября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Сходили на экскурсию узнали много интересного. Ирина очень увлечённо может много рассказывать, чувствуется любовь к городу. Даже непогода не испортила общего впечатления от экскурсии. Все понравилось. Будем рекомендовать
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина молодец! Учла наши пожелания по скорости, проблемы сына со спиной и провела по маршруту таким образом, что все остались довольны) Будем рекомендовать этого экскурсовода)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Цветочные часы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты старинной Анапы
  2. Фотопрогулка по Анапе
  3. История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина Лефкадия
  6. Анапский маяк
  7. Озеро Абрау
  8. Музей-заповедник
  9. Горгиппия
  10. Долина лотосов
Сколько стоит экскурсия по Анапе в октябре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Цветочные часы" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 7 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «Цветочные часы», 31 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам