Памятник «Белая шляпа» – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник «Белая шляпа»» в Анапе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Анапа - первое знакомство
На машине
3 часа
49 отзывов
Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Пешая
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8900 ₽ за всё до 3 чел.
История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка
Узнайте о прошлом Анапы через аудиогид. Прогулка по центру города, античные руины и культурные символы ждут вас
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    20 сентября 2025
    Фотопрогулка по Анапе
    Вчера погуляли с мужем по городу-курорту Анапе, а сегодня уже получили кучу красивых фотографий от Аркадия! Всё очень понравилось, большое спасибо!
  • И
    Ирина
    19 мая 2025
    Фотопрогулка по Анапе
    Фото-экскурсия в день приезда в город - наша давняя традиция путешественника!
    И на этот раз 100% попадание: и атмосфера, и прогулка,
    и фото!
    Аркадий организовал прогулку как добрый друг и красивые фото предоставил очень быстро!
    Спасибо большое 🫶
    И Екатерине как организатору за заботу тоже большое спасибо 🌹

  • И
    Инна
    4 ноября 2024
    История солнечной Анапы: аудиопрогулка по центру
    Над маршрутом надо поработать.
  • Д
    Дарья
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге!
    Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
    красивый город!
    Фото получились очень солнечные и яркие! Спасибо вам огромное!!!!
    Обязательно приедем сюда еще и закажем все ваши экскурсии, нам с вами очень понравилось!

  • А
    Александра
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию.
    Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
    Как вы смогли из нас выжать вот эту всю солнечную красоту?))
    Мы в полном восторге от того, как вы смогли поймать и передать в кадре атмосферу этого дня.
    Екатерина, спасибо вам преогромное!

  • N
    Nick
    16 октября 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!)
    В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
    рекомендую!
    Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
