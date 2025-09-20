читать дальше Как вы смогли из нас выжать вот эту всю солнечную красоту?))

Мы в полном восторге от того, как вы смогли поймать и передать в кадре атмосферу этого дня.

Екатерина, спасибо вам преогромное!

Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию.Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.