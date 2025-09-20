Водная прогулка
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8900 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
История солнечной Анапы: аудиопрогулка
Узнайте о прошлом Анапы через аудиогид. Прогулка по центру города, античные руины и культурные символы ждут вас
Начало: У Цветочных часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария20 сентября 2025Вчера погуляли с мужем по городу-курорту Анапе, а сегодня уже получили кучу красивых фотографий от Аркадия! Всё очень понравилось, большое спасибо!
- ИИрина19 мая 2025Фото-экскурсия в день приезда в город - наша давняя традиция путешественника!
И на этот раз 100% попадание: и атмосфера, и прогулка,
- ИИнна4 ноября 2024Над маршрутом надо поработать.
- ДДарья16 октября 2024Забронировали экскурсию спонтанно, в этот же день погуляли и остались в полном восторге!
Анапа открылась с новой стороны, какой многогранный и
- ААлександра16 октября 2024Как же я рада, что мы выбрали именно эту экскурсию.
Много узнали об Анапе, но самое главное фото открыли и обалдели.
- NNick16 октября 2024Фотопрогулка отличная, огромная благодарность за ваш труд, вовлечённость и креативный подход!)
В последний момент договорились о прогулке и нам пошли навстречу, все успели и получили удовольствие, а фото вообще огонь, всем своим знакомым рекомендую!
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
