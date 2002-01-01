  1. Россия
  2. Анапа
  3. Экскурсии

Новороссийск: город моряков и город летчиков

4.9
10 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Анапы
Новороссийск: город моряков и город летчиков
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Новороссийск: город моряков и город летчиков
Новороссийск: город моряков и город летчиков

Что вы увидите

  • Семинский хребет
  • Панорамы Анапской и Цемесской долины
  • Музей Военной техники
  • Сквер Славы
  • «Усадьба Мысхако» (по желанию)
  • Набережная Новороссийска
  • Морской вокзал
  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Стела-фонтан «Морская слава России»
  • Скульптура-фонтан «Дарящая воду»
  • Мемориал Отцам-основателям Новороссийска
  • Памятник хамсе
  • Плацдарм «Малая земля»
Что вас ожидает:Мы отправляемся на экскурсию ⛳ из Анапы. По пути вы увидите Семинский хребет, охватите взором живописные панорамы Анапской и Цемесской долины, осмотрите ущелье «Волчьи ворота» и Баканский перевал. По прибытии в Новороссийск мы совершим путешествие по Анапскому шоссе и улице Советов.
Вас ждёт осмотр современных и исторических зданий города, музея Военной техники, сквера Славы, где похоронены освободители и защитники порта. При желании можно поехать в село Федотовку, посетить винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» и попробовать местные вина.
В рамках экскурсии 🧭 мы пройдемся по набережной Новороссийска к Морскому вокзалу, где на вечной стоянке размещается крейсер «Михаил Кутузов». С 1969 года военный корабль был флагманом 30-й дивизии Черноморского флота, а с 2002-го преобразован в музей 🖼. В его кают-компании представлена выставка моделей морской техники, на палубах размещаются орудийные башни МК-5 бис и зенитные установки.
Прогуливаясь по набережной, мы остановимся у стелы-фонтана «Морская слава России» и осмотрим скульптуру-фонтан «Дарящая воду», установленный в честь проведения в Новороссийске Троицкого водопровода. Здесь же, на набережной, возвышаются Мемориал Отцам-основателям Новороссийска и памятник рыбке-хамсе, которая спасла город 🏙️ от голода во время войны.
Неотъемлемым пунктом экскурсии является плацдарм «Малая земля». Мемориал посвящен высадке морского десанта под командованием майора Куникова в 1943 году. Внутри сооружения размещается Галерея боевой славы, в которой можно увидеть бронзовую капсулу «Сердце» и 30 портретов героев СССР. Вокруг памятника-ансамбля простирается заповедная зона, где горит Вечный огонь, стоит военная техника, сохраняются рвы и окопы. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • Посещение «Усадьбы Мысхако»
  • Входные билеты в музей.
  • Аренда автомобиля (такси).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Новороссийск: город моряков и город летчиков
Новороссийск: город моряков и город летчиков
Новороссийск: город моряков и город летчиков
Новороссийск: город моряков и город летчиков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гиды В.
Гиды В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
5 000
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Абрау-Дюрсо из Анапы
10 отзывов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
5 000
6 часов
К вулкану Шуго: инопланетные пейзажи и целебные грязи
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Анапе

Визитные карточки Анапы
5 300
3.5 часа
Визитные карточки Анапы
28 отзывов
Познакомиться с богатой историей и природой края на автомобильной экскурсии по городу и окрестностям
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
5 850
5 часов
Красоты озера Абрау — путешествие из Анапы
15 отзывов
Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо
Винные дороги Анапы
5 000
5.5 часов
Винные дороги Анапы
8 отзывов
Посетить уютные винодельни, искупаться в море и насладиться живописными окрестностями города
Из Анапы в древнюю Керчь
8 000
8 часов
Из Анапы в древнюю Керчь
4 отзыва
Получить общее представление об одном из старейших городов мира и увидеть панорамы Крымского моста
В заповедный Утриш
3 500
3.5 часа
В заповедный Утриш
4 отзыва
Из Анапы в заповедный Утриш
4 000
3.5 часа
Из Анапы в заповедный Утриш
3 отзыва
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек