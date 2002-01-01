Что вас ожидает:Мы отправляемся на экскурсию ⛳ из Анапы. По пути вы увидите Семинский хребет, охватите взором живописные панорамы Анапской и Цемесской долины, осмотрите ущелье «Волчьи ворота» и Баканский перевал. По прибытии в Новороссийск мы совершим путешествие по Анапскому шоссе и улице Советов.

Вас ждёт осмотр современных и исторических зданий города, музея Военной техники, сквера Славы, где похоронены освободители и защитники порта. При желании можно поехать в село Федотовку, посетить винодельческое хозяйство «Усадьба Мысхако» и попробовать местные вина.

В рамках экскурсии 🧭 мы пройдемся по набережной Новороссийска к Морскому вокзалу, где на вечной стоянке размещается крейсер «Михаил Кутузов». С 1969 года военный корабль был флагманом 30-й дивизии Черноморского флота, а с 2002-го преобразован в музей 🖼. В его кают-компании представлена выставка моделей морской техники, на палубах размещаются орудийные башни МК-5 бис и зенитные установки.

Прогуливаясь по набережной, мы остановимся у стелы-фонтана «Морская слава России» и осмотрим скульптуру-фонтан «Дарящая воду», установленный в честь проведения в Новороссийске Троицкого водопровода. Здесь же, на набережной, возвышаются Мемориал Отцам-основателям Новороссийска и памятник рыбке-хамсе, которая спасла город 🏙️ от голода во время войны.

Неотъемлемым пунктом экскурсии является плацдарм «Малая земля». Мемориал посвящен высадке морского десанта под командованием майора Куникова в 1943 году. Внутри сооружения размещается Галерея боевой славы, в которой можно увидеть бронзовую капсулу «Сердце» и 30 портретов героев СССР. Вокруг памятника-ансамбля простирается заповедная зона, где горит Вечный огонь, стоит военная техника, сохраняются рвы и окопы. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.