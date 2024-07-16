Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Анапе
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Пешая
2 часа
33 отзыва
Водная прогулка
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Пешая
3 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Погрузитесь в атмосферу Анапы и создайте уникальные фотографии на фоне живописных пейзажей. Идеально для тех, кто ценит красоту и стиль
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 июля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Очень понравилась прогулка и фото! Спасибо Алексею за отличные фотографии и рассказ про город, а также за рекомендации, что и где еще можно посмотреть
  • Е
    Егор
    8 июля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Все отлично
    Все отлично
  • В
    Вероника
    15 июня 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
    читать дальше

    позитивно и легко. По дороге Алексей советовал разные красивые и интересные места для посещения и фотографирования, никуда нас не торопил и на часы не поглядывал. Я очень благодарна ему за прекрасную фотосессию! Исходники фотографий уже у нас. Сидим… Любуемся…

  • О
    Ольга
    22 июля 2023
    Фотопрогулка по Анапе
    Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))

