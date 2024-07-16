Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Анапе
Погрузитесь в атмосферу Анапы и создайте уникальные фотографии на фоне живописных пейзажей. Идеально для тех, кто ценит красоту и стиль
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 июля 2024Очень понравилась прогулка и фото! Спасибо Алексею за отличные фотографии и рассказ про город, а также за рекомендации, что и где еще можно посмотреть
- ЕЕгор8 июля 2024Все отлично
- ВВероника15 июня 2024Мы с самого начала хотели ехать по своему маршруту. Алексей - потрясающий фотограф. Он сделал всё, чтобы фотосессия прошла максимально
- ООльга22 июля 2023Все было очень замечательно, рассказал где и какие места можно посетить находясь в Анапе)))
