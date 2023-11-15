Мои заказы

Необычные дома в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Анапе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
На машине
Конные прогулки
3 часа
156 отзывов
Водная прогулка
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Пешая
2 часа
33 отзыва
Водная прогулка
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 14:00
12 дек в 14:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Начало: Индивидуально из Анапы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
    читать дальше

    преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем.

    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
  2. Анапа детям: семейная экскурсия-игра
  3. Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Озеро Абрау
  5. Анапский маяк
  6. Лысая гора
  7. Старый парк в Кабардинке
  8. Горгиппия
  9. Парк живой природы До-До
  10. Долина лотосов
Сколько стоит экскурсия по Анапе в декабре 2025
Сейчас в Анапе в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2025 год по теме «Необычные дома», 191 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль