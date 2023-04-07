Научные лаборатории и первые корабли: экскурсия в Архангельск и Северодвинск
Архангельск и Северодвинск в разное время были «колыбелью» русского флота. Здесь строили первые корабли и создавали первые научные лаборатории.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мыс Пур-Новолок
- Красная пристань
- Гостиные дворы
- Памятник Петру Первому
- Набережная Северной Двины
- Памятник Ломоносову
- Деревянная застройка Северодвинска
- Площадь Победы
- Площадь Пашаева
- Николо-Корельский монастырь
- Памятник Р. Ченслеру
- Белое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Одна судьба городов Русского Севера.
- Архангельск и Северодвинск — два города в устье Северной Двины, с такой разной историей и одной общей судьбой — быть воротами в Русскую Арктику.
- Мы познакомимся как развивался Архангельск со времен, когда поморы ходили в Арктику — на кочах, до современных ледоколов и арктических экспедиций. Затем отправимся в Северодвинск — Центр атомного судостроения, где узнаем историю города и, конечно, посетим остров Ягры на берегу Белого моря.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Туристов забираем от гостиницыЗавершение: Архангельск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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