Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины

Научные лаборатории и первые корабли: экскурсия в Архангельск и Северодвинск

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Архангельск и Северодвинск в разное время были «колыбелью» русского флота. Здесь строили первые корабли и создавали первые научные лаборатории.
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мыс Пур-Новолок
  • Красная пристань
  • Гостиные дворы
  • Памятник Петру Первому
  • Набережная Северной Двины
  • Памятник Ломоносову
  • Деревянная застройка Северодвинска
  • Площадь Победы
  • Площадь Пашаева
  • Николо-Корельский монастырь
  • Памятник Р. Ченслеру
  • Белое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Одна судьба городов Русского Севера.
  • Архангельск и Северодвинск — два города в устье Северной Двины, с такой разной историей и одной общей судьбой — быть воротами в Русскую Арктику.
  • Мы познакомимся как развивался Архангельск со времен, когда поморы ходили в Арктику — на кочах, до современных ледоколов и арктических экспедиций. Затем отправимся в Северодвинск — Центр атомного судостроения, где узнаем историю города и, конечно, посетим остров Ягры на берегу Белого моря.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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