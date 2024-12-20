4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами»
Завтра в 14:30
28 дек в 18:30
6000₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Следом отправимся на остров Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем»
27 дек в 08:00
30 дек в 08:00
от 6500₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
Из Архангельска - к старинным поморским деревням на островах
Начало: На набережной Северной Двины
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
3500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 декабря 2024Сергею, большое спасибо за экскурсию. Есть экскурсоводы которые выучили «стишок» и ни вправо, ни влево от него. У Сергея энциклопедические знания, ответы на любой вопрос, очень корректен. Если вы хотите узнать про Архангельск - настоятельно рекомендуем Сергея. С благодарностью, Красноярск.
- ММария16 декабря 2024Ездили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было очень комфортно и приятно оказаться в такой компании. Было очень интересно. Спасибо Вам большое.
- ННаталья15 декабря 2024Влюбилась в Белое море… Скучаю по о. Ягры 🙄 Сергей прекрасный гид, провел нам 2 экскурсии (+обзорная по Архангельску). Мысль о переезде не покидает 😳…
- ННаталья7 декабря 2024В конце ноября мы побывали на нашем Русском Севере. Мы совершили невероятное путешествие в Архангельск и его окрестности. Поездка в Северодвинск
- ЕЕлена21 ноября 2024Мы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. По дороге Алексей рассказывал об
- ВВладислав20 ноября 2024Благодарю Алексея за отличную экскурсию в Северодвинск. Все прошло в соответствии с договоренностями. С погодой очень повезло, так что впечатления только положительные!
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На острова»
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