Экскурсии на острова из Архангельска

Найдено 3 экскурсии в категории «На острова» в Архангельске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К Белому морю на остров Ягры
На машине
364 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
«В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами»
Завтра в 14:30
28 дек в 18:30
6000 за всё до 4 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
На машине
73 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«Следом отправимся на остров Ягры — здесь стоит оказаться хотя бы ради того, чтобы встретиться лицом к лицу с Белым морем»
27 дек в 08:00
30 дек в 08:00
от 6500 за всё до 3 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
На машине
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ледовое сафари по Северной Двине
Из Архангельска - к старинным поморским деревням на островах
Начало: На набережной Северной Двины
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 17:00
27 дек в 09:00
28 дек в 09:00
3500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    20 декабря 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Сергею, большое спасибо за экскурсию. Есть экскурсоводы которые выучили «стишок» и ни вправо, ни влево от него. У Сергея энциклопедические знания, ответы на любой вопрос, очень корректен. Если вы хотите узнать про Архангельск - настоятельно рекомендуем Сергея. С благодарностью, Красноярск.
  • М
    Мария
    16 декабря 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Ездили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было очень комфортно и приятно оказаться в такой компании. Было очень интересно. Спасибо Вам большое.
    Ездили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было оченьЕздили с подругой на экскурсию! Нам очень понравилось. Сергей отличный экскурсовод, отличный маршрут, легкость, было очень
  • Н
    Наталья
    15 декабря 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Влюбилась в Белое море… Скучаю по о. Ягры 🙄 Сергей прекрасный гид, провел нам 2 экскурсии (+обзорная по Архангельску). Мысль о переезде не покидает 😳…
  • Н
    Наталья
    7 декабря 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    В конце ноября мы побывали на нашем Русском Севере. Мы совершили невероятное путешествие в Архангельск и его окрестности. Поездка в Северодвинск
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    подарила нам невероятные впечатления. Мы смогли воочию увидеть центр российского атомного судостроения. Севмаш поразил своей мощью. Побывали также на острове Ягры. Несмотря на промозглую погоду, мы с удовольствием прогулялись по берегу Белого моря. А потом наш гид Алексей угостил нас душистым горячим чаем с местным мармеладом из водорослей. Спасибо Алексею за увлекательное путешествие в Северодвинск и на Белое море. Узнали много нового об этом крае.

  • Е
    Елена
    21 ноября 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Мы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. По дороге Алексей рассказывал об
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    Архангельской области, о её природе, ресурсах, производствах. Была остановка около подвесного моста через реку. Затем покатались по Северодвинску, посмотрели основные предприятия, архитектуру города. Далее поехали на Белое море, издали увидели подводные лодки(ближе и не подойти). Затем посетили Сосновый бор острова Ягры, попили чай, покормили белок, погуляли по лесу. Алексей рассказал нам очень много интересного, отвечал на многочисленные вопросы. Экскурсия нам очень понравилась!!!!

    Мы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. ПоМы ездили втроём с ребёнком 8 лет. В авто был установлен бустер. Экскурсия началась вовремя. По
  • В
    Владислав
    20 ноября 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Благодарю Алексея за отличную экскурсию в Северодвинск. Все прошло в соответствии с договоренностями. С погодой очень повезло, так что впечатления только положительные!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На острова»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Северная Двина
  5. Гостиный Двор
  6. Холмогоры
  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Музей Малые Корелы
  9. Успенский Собор
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 6500. Туристы уже оставили гидам 437 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2025 год на острова, 437 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль