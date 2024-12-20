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подарила нам невероятные впечатления. Мы смогли воочию увидеть центр российского атомного судостроения. Севмаш поразил своей мощью. Побывали также на острове Ягры. Несмотря на промозглую погоду, мы с удовольствием прогулялись по берегу Белого моря. А потом наш гид Алексей угостил нас душистым горячим чаем с местным мармеладом из водорослей. Спасибо Алексею за увлекательное путешествие в Северодвинск и на Белое море. Узнали много нового об этом крае.