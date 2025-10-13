Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по старинным улицам Архангельска
Погрузитесь в атмосферу старинного Архангельска, гуляя по «Чумбаровке». Уникальные дома и скульптуры расскажут о местных легендах и истории
Начало: В холле гостиницы «Двина»
18 дек в 08:00
19 дек в 08:00
2100 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
Завтра в 08:00
15 дек в 08:30
4670 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
22 дек в 08:00
24 дек в 08:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 октября 2025Все отлично, Мария молодец!
- ССергей21 августа 2025Все очень понравилось!
- ААнастасия18 августа 2025Понравилось все! Экскурсоводы многое знают, рассказали много интересного! Красивые виды, шикарные места и очень плотный обед.
- ДДмитрий11 августа 2025Хороший тур, интересно было побродить по лесу, увидеть водопад, побывать в пещерах - море впечатлений, рассказывают гиды всё очень хорошо и подробно, с юмором и интересно.
- ООльга6 августа 2025Все прошло отлично. Рекомендую.
- ЕЕвгения19 июля 2025Хорошо организованная поездка. 2 экскурсии, чаепитие, обед.
Ребенок 10 лет с радостью ходил по ручью в пещере, спускался к водопаду.
Спасибо организаторам.
- ММанякина19 июля 2025В июне была в Архангельске, решила посетить Пинежье. Было немного волнительно, тк поехала одна. В дороге и на территории парка проблем не было. Все объясняют, на все вопросы отвечают. Остались только положительные впечатления. Особенно понравилась экскурсия в пещеру. Вкусно накормили.
- ММихаил15 июля 2025Прекрасное приключение. Привезли на комфортабельном автобусе. Чай с пирогом. Экскурсия по лесу до водопада. Обед. Экскурсия в пещеры. Все очень интересно. Еда безумно вкусная. Спасибо огромное.
- ИИлья14 июля 2025Сначала плюсы: красиво. Прекрасная природа. Маршруты экскурсий, пригодные для дам весьма преклонного возраста; прекрасная возможность покормить комаров и потрогать муравьёв.
Отличная
- ААнастасия3 июля 2025Хорошая экскурсия, жаль только в дороге нет рассказа, но когда приезжаешь на место отличные экскурсоводы- гиды, и замечательно и легко при подносят материал
- ААнна30 июня 2025Замечательная поездка. Помимо красивых мест, мы услышали столько полезной информации от гидов в заповеднике. Экскурсия познавательная для взрослых и детей.
- ААндрей30 июня 2025Длительная и тяжёлая дорога в маршрутке того не стоит. Если вы на своей машине - возможно.
- ЛЛеся14 июня 2025Отличная экскурсия! Очень понравилось, очень насыщенно и интересно! После этой экскурсии в марте 2024го, летом 2024го посещали Пинежье своим ходом, брали еще экскурсию, русский ужин и мастер-класс! Огромное спасибо за открытие Пинежья и такую возможность!
- ННадежда10 июня 2025Нас четверо, всем понравилось, прекрасные девочки-гиды, им отдельное спасибо. Прекрасный обед, чаепитие с очень вкусным пирогом.
- ММария17 мая 2025Мы попали на прекрасную экскурсию в настоящую зимнюю сказку в Пинежье!
Парк «Голубино» невероятно красив 😍 А какая природа вокруг! 🤩
- ВВиктория26 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Изначально боялась приобретать из за долгой дороги к месту, начиталась отзывов… Мы были с двумя детьми. Но
- ТТамара6 марта 2025Все было замечательно: люди, лес, снег, пещеры, водопад (жаль, что видели только один из трех), смотровая площадка, транспорт. Людям со
- ААлексей27 февраля 2025Интересная и познавательная экскурсия. Очень красивые места. Потрясающие виды. Особенно впечатлила пещера. Прогулка по ней в сапогах. Очень запоминается.
- ДДарья26 февраля 2025хотелось бы больше времени на изучение локации, м б более длительная прогулка по парку
т. к. время в дороге почти превышает время экскурсии
или как вариант сделать поездку с ночевкой
- оольга9 февраля 2025Спасибо Оле экскурсоводу, с помощью которой мы действительно открыли для себя тот Русский Север, который не возможно было открыть без
