работа сотрудников природно-ландшафтного парка «Голубино»: гиды энергичны и обладают хорошим запасом занимательных историй, администраторы соблюдают тайминг и чётко организуют группы, повара вкусно кормят.

Теперь о минусах: как многие здесь отмечают - трансфер. И дело не в качестве автобуса как такового, а в том, что он, в общем, плохо подходит для туриста, отправляющегося на экскурсию. Он рейсовый. Места для ног мало, вентиляция паршивая, вместе с туристами обычные пассажиры едут по своим делам. Организация минимальная: надейся, что ты сел в нужный автобус и радуйся, что вышел в «Голубино», а не усвистал дальше в Пинегу.



Резюме: стоит ли посетить Пинежье и карстовый массив? Определённо! Но связываться с трансфером не рекомендую. Садитесь в свой автомобиль и мчите своим ходом, благо дорога, в том числе и её гравийный отрезок, отличная. Во всяком случае, доедете с бОльшим комфортом.