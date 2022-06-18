г. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряника

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Авто-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск».

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные деревянные дома – все это не оставит Вас равнодушными.

Обед в кафе.

Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества «Малые Корелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

(вкл. питание: завтрак, обед).