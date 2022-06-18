В гости к северному оленю. Архангельск

Каждый из нас помнит сказку «Снежная королева» и то путешествие, которое Герда совершила в поисках Кая

5
3 отзыва
Каждый из нас помнит сказку «Снежная королева» и то путешествие, которое Герда совершила в поисках Кая.

И единственный, кто согласился проводить смелую девочку до дворца Королевы, был добрый и отважный Северный Олень.

Мы предлагаем Вам отправиться в незабываемое путешествие в гости к оленеводам, самим увидеть их жизнь и, конечно, пообщаться с замечательными животными – северными оленями.
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
В гости к северному оленю. Архангельск
Ближайшие даты:
11
фев
18
фев
25
фев
11
мар
18
мар

Что вас ожидает 🤩

"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Козули"
"Козули"
Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"
Стойбище оленеводов
Стойбище оленеводов
Погостим в тундре у настоящих оленеводов и при желании покатаемся на оленьих упряжках
Карстовые пещеры
Карстовые пещеры
Перед нами откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков

Программа тура по дням

1 день
г. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряника

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

10:45 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Авто-пешеходная экскурсия «Северный город Архангельск». 

Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем.

Первые морские ворота страны, родина отечественного судостроения.

Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные деревянные дома –  все это не оставит Вас равнодушными.

Обед в кафе.

Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея деревянного зодчества «Малые Корелы».

Этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого.

Крупнейшая в мире коллекция разбита на сектора, копируя расположение построек в северных сёлах разных районов Архангельской области.

Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».  Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

(вкл. питание: завтрак, обед).

г. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряникаг. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряникаг. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряникаг. Архангельск, музей деревянного зодчества «Малые Корелы», мастер-класс по росписи пряника
2 день
Стойбище оленеводов, катание на оленьих упряжках

Освобождение номеров.

Ранний выезд из гостиницы к месту стоянки кочевых оленеводов (общее время в пути 6 – 7 часов).

Экскурсия в стойбище оленеводов.

Оленеводы – это тундровое население, которое ведет традиционный кочевой образ жизни.

Люди, которые остались верны своим предкам и продолжают жить в тундре, в своих чумах, круглый год переезжают с одного пастбища на другое вместе со своими семьями и оленьими стадами.

Олень – это смысл жизни для жителя тундры.

От него он получает все: и пищу, и жилище, и одежду, и средство передвижения, и деньги, которые выручают за мясо, шкуры, рога.

Катание на оленьих упряжках (доп.плата).

По желанию можно купить оленину, изделия из шкуры оленя. 

Обед в кафе.

Размещение в туристическом комплексе.

Свободное время.

Баня (доп. плата).

(вкл. питание: обед).

Стойбище оленеводов, катание на оленьих упряжкахСтойбище оленеводов, катание на оленьих упряжкахСтойбище оленеводов, катание на оленьих упряжкахСтойбище оленеводов, катание на оленьих упряжках
3 день
Карстовые пещеры, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия в зимние карстовые пещеры «Ледяные дворцы пещер».

Во время поездки Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Залы, галереи и ручьи, застывшие потоки воды, фигурные сосульки, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками и бриллиантовый блеск  ледяных кристаллов карстовых пещер запомнятся вам навсегда!

Обед в кафе.

Прибытие в Архангельск после 19:00.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Карстовые пещеры, отъездКарстовые пещеры, отъездКарстовые пещеры, отъездКарстовые пещеры, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск и на туркомплексе "Голубино".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Отель «Столица Поморья» (стандарт) и туркомплекс «Голубино» (эконом) – 31 500 руб.;
  • Отель «Столица Поморья» (стандарт) и туркомплекс «Голубино» (стандарт) – 33 500 руб.

Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.

Стоимость дополнительной ночи на 1 человека:
Одноместное размещение, номер Стандарт:  

  • Столица Поморья 3* - 3400 руб./сутки

Двухместное размещение, номер Стандарт:

  • Столица Поморья 3* - 4000 руб./сутки

Возможна услуга «ранний заезд» за дополнительную плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельск и обратно
  • Встреча и проводы на ж/д вокзал или в аэропорт
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Катание на оленьих упряжках
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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