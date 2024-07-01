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Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
10 июля в 08:00
20 июля в 08:00
69 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Мастер-классы»
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