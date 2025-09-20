Всего в 25 км от Архангельска, музей под открытым небом "Малые Корелы" приглашает в мир 16-19 веков.Гости смогут увидеть уникальные образцы северной архитектуры, такие как ветряные мельницы и дома-дворы.Прогулка по

еловым лесам, где находятся "деревеньки" Каргопольско-Онежского и других секторов, оставит незабываемые впечатления. Внутри избушек и амбаров раскрываются секреты жизни поморов и каргопольских крестьян. Это путешествие во времени никого не оставит равнодушным

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Музей под открытым небом «Малые Корелы» — полноценный город, построенный в 16–19 веках. Здесь собраны самые яркие образцы традиционной северной архитектуры.

Вы погуляете по живописным холмам среди елового леса, где разместились «деревеньки» Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов с избами, амбарами, колодцами и изгородями.

Увидите исполинский механизм ветряной мельницы-шатровки, огромные дома-дворы зажиточных каргопольских крестьян или поморов, интерьер двинского трактира, холмогорскую кузницу, дом рыбака и избушку промысловика-охотника.

При желании прокатитесь на тройках и санях, поучаствуете в народных гуляниях или мастер-классах.

Организационные детали