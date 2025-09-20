Всего в 25 км от Архангельска, музей под открытым небом "Малые Корелы" приглашает в мир 16-19 веков.
Гости смогут увидеть уникальные образцы северной архитектуры, такие как ветряные мельницы и дома-дворы.
Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная северная архитектура
- 🏰 Погружение в историю 16-19 веков
- 🚶♂️ Прогулка по живописным холмам
- 🎨 Мастер-классы и народные гуляния
- 🛷 Возможность катания на тройках
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Музей под открытым небом «Малые Корелы»
- Ветряная мельница-шатровка
- Каргопольские дома-дворы
- Двинский трактир
- Холмогорская кузница
Описание экскурсии
Музей под открытым небом «Малые Корелы» — полноценный город, построенный в 16–19 веках. Здесь собраны самые яркие образцы традиционной северной архитектуры.
Вы погуляете по живописным холмам среди елового леса, где разместились «деревеньки» Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского и Мезенского секторов с избами, амбарами, колодцами и изгородями.
Увидите исполинский механизм ветряной мельницы-шатровки, огромные дома-дворы зажиточных каргопольских крестьян или поморов, интерьер двинского трактира, холмогорскую кузницу, дом рыбака и избушку промысловика-охотника.
При желании прокатитесь на тройках и санях, поучаствуете в народных гуляниях или мастер-классах.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, до музея добираемся на комфортабельном автомобиле в зависимости от количества человек — Lada Vesta, Honda Accord, Renault Arkana, Toyota RAV4 или аналогичном для группы от 1-го до 3-х чел., на минивэне Mercedes-Benz Vito для группы от 4-х чел.
- Дорога в одну сторону занимает 30 мин.
- Катания на санях, мастер-классы оплачиваются дополнительно (по желанию) — подробности в переписке
- На территории музея есть кафе, где вы можете перекусить
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 166 туристов
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мы
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Степаненко
20 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Никита, рассказывал интересно, с любовью. Замечательные экспонаты деревянного зодчества Архангельской области. Очень приятно, что сохранена история, и мы можем узнать как жили наши предки.
Дата посещения: 20 сентября 2025
О
Олег
20 сен 2025
Обязательно заказывайте индивидуальные экскурсии в Архангельске с гидом Марина напрямую! Только не через этого организатора!!!
Антон
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что у туриста осталось негативное впечатление, но с нашей стороны были выполнены все обязательства. Был выбран квалифицированный гид и транспорт. Так же с туриста была взята оплата в соответствии со стоимостью указанной на Tripster.
М
Мария
26 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы - потрясающий рассказчик. Видно, что человек увлечён историей и своей работой, оттого
