Мои заказы

Малые Карелы – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Малые Карелы» в Архангельске, цены от 2650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
5.5 часов
173 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
На машине
4.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
В «Малые Корелы» - из Архангельска
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В «Малые Корелы» - из Архангельска
Перенеситесь на 400 лет назад в Малых Корелах, где северное зодчество и традиции оживают среди живописных пейзажей. Откройте тайны прошлого
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степаненко
    20 сентября 2025
    В «Малые Корелы» - из Архангельска
    Дата посещения: 20 сентября 2025
    Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Никита, рассказывал интересно, с любовью. Замечательные экспонаты деревянного зодчества Архангельской области. Очень приятно, что сохранена история, и мы можем узнать как жили наши предки.
  • Л
    Людмила
    7 ноября 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо большое. Это было очень красиво💓 Северная Двина любовалась небом и влюбляла в себя с первого взгляда.

    Отдельное спасибо за экскурсию в музей. Интересные экспонаты и очень увлечённые и любящие свой Край люди.
    Очень хочу вернуться ещё раз.
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Путешествие с Любовью- прекрасное путешествие! Очень душевно и очень уютно. Как будто побывала в гостях у добрых друзей! Благодарю от всей души! В плане организации - безупречно. Рекомендую однозначно!
  • А
    Анна
    27 октября 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%
  • Л
    Любовь
    24 октября 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо за интересное, подробное и вдохновляющее знакомство с городом!
  • И
    Ирина
    23 октября 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы в музей Приморского района,
    читать дальше

    где работают увлеченные своим делом люди.
    Окрестности Архангельска действительно удивительны. Хмурая северная погода не смогла испортить ни настроение, ни впечатление.
    Рекомендуем и Любовь как экскурсовода, и эту экскурсию

    Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали быЭкскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали быЭкскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы
  • Н
    Наталья
    30 июля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Понравилось пунктуальность, гибкий подход, энтузиазм, любовь к родному краю. Узнали много новой и интересной информации,немаловажный фактор удобство передвижения на авто
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Побывали на экскурсии "Архангельск и его удивительные окрестности". Экскурсия очень понравилась! Спасибо Любови, много интересного рассказала про город, обратила внимание
    читать дальше

    на такие тонкости, на которые сам бы никогда не обратил, побывали в музее "Народные промыслы и ремесла"-музейчик небольшой, но очень интересный и познавательный, полностью окунаешься в историю Архангельской области, так же Любовь показала значимые исторически постройки, которые сохранились до нашего времени… Это как раз то, что нужно! Не избитая экскурсия по горду, а именно с изюминкой, приятной душе и сердцу! Рекомендую однозначно!

  • М
    Мария
    26 июля 2025
    В «Малые Корелы» - из Архангельска
    Потрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы - потрясающий
    читать дальше

    рассказчик. Видно, что человек увлечён историей и своей работой, оттого слушать её ещё интереснее. Спасибо ей за хорошо проведённое время! Маршрут экскурсии подобран хорошо, удалось увидеть много различных построек и узнать их историю. Даже послушать колокольный звон получилось. Очень красивое место с потрясающими видами. Безумно понравилась экскурсия. Спасибо!

    Потрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечаетПотрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечает
  • О
    Ольга
    8 июля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Любовь, спасибо за экскурсию! Для туриста, который в- первые приехал в Архангельск, вы даёте максимум информации. Экскурсия прошла легко и на положительной ноте, учитывались все мои пожелания! Рекомендую всем!
  • Е
    Елена
    15 апреля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Любовь прекрасный человек и интересный экскурсовод. Время экскурсии полетело незаметно. Прогулка выдалась насыщенной и увлекательной. Спасибо огромное.
  • А
    Александр
    2 апреля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Большое спасибо за экскурсию!
    Было комфортно, время провели в дружелюбной атмосфере.
  • С
    Сергей
    12 февраля 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия понравилась. Любовь очень увлекательно рассказала о достопримечательностях Архангельска и окрестностей, расположенных по дороге на Пинегу. Красивые северные деревни, интересные
    читать дальше

    истории, очень понравился музей в Уйме. Ну и вишенка на торте - Никольский деревянный храм в Лявле, откуда открываются замечательные виды на покрытую льдом Северную Двину. Любовь также сориентировала по интересующим меня магазинам Архангельска и кафе, где можно покушать поморскую кухню. Рекомендую всем эту экскурсию.

  • В
    Виолетта
    19 января 2025
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, замечательно всё! Нам с подругой очень понравилось! С таким экскурсоводом, как Любовь, готовы ехать, куда угодно)
    читать дальше

    Очень много познавательного за время экскурсии, и об Архангельске, и об окрестностях, с экскурсоводом интересно и приятно путешествовать. Огромное спасибо за посещение музея в Уйме! Также благодаря Любови мы узнали, где можно купить самые вкусные козули, а также мерч с символикой города, продукцию АВК и шикарные платки от Тацилии. Всё это однозначно нужно везти родным и близким. Большое спасибо! Однозначно рекомендуем!

  • Д
    Даниил
    24 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
    Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
    читать дальше

    города, но и увидеть, какими эти места были раньше благодаря большому дополнительному иллюстративному материалу от экскурсовода. Любовь показала нам все, что было можно, и даже организовала посещение музея, за что отдельное спасибо!

  • А
    Александр
    15 августа 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
  • Э
    Эльвира
    31 июля 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Спасибо большое Любови за увлекательное и познавательное путешествие по Архангельску и его окрестностям! Путешествие походило по живописному правому берегу Северной
    читать дальше

    Двины, сверх программы делали остановку в Малых Корелах, узнали многое о быте поморов, получили ответы на все интересующие нас вопросы. С Любовью было интересно, комфортно, неутомительно!
    С уважением, Эльвира

  • А
    Александра
    30 июля 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Сегодня были с Любовью на экскурсии. Нам очень понравилось, рекомендуем. Были учтены все наши пожелания. Особая благодарность за посещение музея Народных промыслов и потрясающего рассказчика Олега Евгеньевича.
  • A
    Andrei
    25 июля 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном крае
    Экскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном краеЭкскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном краеЭкскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном краеЭкскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном краеЭкскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном краеЭкскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном крае

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Малые Карелы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Архангельск - столица Поморья
  2. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  3. Архангельск - первая встреча
  4. Архангельск и его удивительные окрестности
  5. В «Малые Корелы» - из Архангельска
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Набережная
  4. Гостиный Двор
  5. Северная Двина
  6. Проспект Чумбарова-Лучинского
  7. Успенский Собор
  8. Холмогоры
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Свято-Никольский храм
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в декабре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Малые Карелы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2650 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Архангельске на 2025 год по теме «Малые Карелы», 339 ⭐ отзывов, цены от 2650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль