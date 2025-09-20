Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеАрхангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
18 дек в 08:30
19 дек в 08:30
2650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск: История и природа
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7930 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В «Малые Корелы» - из Архангельска
Перенеситесь на 400 лет назад в Малых Корелах, где северное зодчество и традиции оживают среди живописных пейзажей. Откройте тайны прошлого
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
16 700 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепаненко20 сентября 2025В «Малые Корелы» - из АрхангельскаДата посещения: 20 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Никита, рассказывал интересно, с любовью. Замечательные экспонаты деревянного зодчества Архангельской области. Очень приятно, что сохранена история, и мы можем узнать как жили наши предки.
- ЛЛюдмила7 ноября 2025Спасибо большое. Это было очень красиво💓 Северная Двина любовалась небом и влюбляла в себя с первого взгляда.
Отдельное спасибо за экскурсию в музей. Интересные экспонаты и очень увлечённые и любящие свой Край люди.
Очень хочу вернуться ещё раз.
- ЛЛариса5 ноября 2025Путешествие с Любовью- прекрасное путешествие! Очень душевно и очень уютно. Как будто побывала в гостях у добрых друзей! Благодарю от всей души! В плане организации - безупречно. Рекомендую однозначно!
- ААнна27 октября 2025Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.
- ЛЛюбовь24 октября 2025Спасибо за интересное, подробное и вдохновляющее знакомство с городом!
- ИИрина23 октября 2025Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы в музей Приморского района,
- ННаталья30 июля 2025Понравилось пунктуальность, гибкий подход, энтузиазм, любовь к родному краю. Узнали много новой и интересной информации,немаловажный фактор удобство передвижения на авто
- ЕЕлена28 июля 2025Побывали на экскурсии "Архангельск и его удивительные окрестности". Экскурсия очень понравилась! Спасибо Любови, много интересного рассказала про город, обратила внимание
- ММария26 июля 2025Потрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы - потрясающий
- ООльга8 июля 2025Любовь, спасибо за экскурсию! Для туриста, который в- первые приехал в Архангельск, вы даёте максимум информации. Экскурсия прошла легко и на положительной ноте, учитывались все мои пожелания! Рекомендую всем!
- ЕЕлена15 апреля 2025Любовь прекрасный человек и интересный экскурсовод. Время экскурсии полетело незаметно. Прогулка выдалась насыщенной и увлекательной. Спасибо огромное.
- ААлександр2 апреля 2025Большое спасибо за экскурсию!
Было комфортно, время провели в дружелюбной атмосфере.
- ССергей12 февраля 2025Экскурсия понравилась. Любовь очень увлекательно рассказала о достопримечательностях Архангельска и окрестностей, расположенных по дороге на Пинегу. Красивые северные деревни, интересные
- ВВиолетта19 января 2025Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, замечательно всё! Нам с подругой очень понравилось! С таким экскурсоводом, как Любовь, готовы ехать, куда угодно)
- ДДаниил24 августа 2024Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!
- ЕЕкатерина20 августа 2024Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю
- ААлександр15 августа 2024Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.
- ЭЭльвира31 июля 2024Спасибо большое Любови за увлекательное и познавательное путешествие по Архангельску и его окрестностям! Путешествие походило по живописному правому берегу Северной
- ААлександра30 июля 2024Сегодня были с Любовью на экскурсии. Нам очень понравилось, рекомендуем. Были учтены все наши пожелания. Особая благодарность за посещение музея Народных промыслов и потрясающего рассказчика Олега Евгеньевича.
- AAndrei25 июля 2024Экскурсия понравилась, спасибо Любе за интересный рассказ о родном крае
