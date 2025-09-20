С Степаненко В «Малые Корелы» - из Архангельска Дата посещения: 20 сентября 2025 Очень интересная экскурсия. Замечательный гид Никита, рассказывал интересно, с любовью. Замечательные экспонаты деревянного зодчества Архангельской области. Очень приятно, что сохранена история, и мы можем узнать как жили наши предки.

Л Людмила Архангельск и его удивительные окрестности Спасибо большое. Это было очень красиво💓 Северная Двина любовалась небом и влюбляла в себя с первого взгляда.



Отдельное спасибо за экскурсию в музей. Интересные экспонаты и очень увлечённые и любящие свой Край люди.

Очень хочу вернуться ещё раз.

Л Лариса Архангельск и его удивительные окрестности Путешествие с Любовью- прекрасное путешествие! Очень душевно и очень уютно. Как будто побывала в гостях у добрых друзей! Благодарю от всей души! В плане организации - безупречно. Рекомендую однозначно!

А Анна Архангельск и его удивительные окрестности Спасибо за очень интересную экскурсию. Музей вообще впечатлил. Да и все, что мы увидели в этот день не оставило нас равнодушными. Рекомендуем 100%.

Л Любовь Архангельск и его удивительные окрестности Спасибо за интересное, подробное и вдохновляющее знакомство с городом!

И Ирина Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше где работают увлеченные своим делом люди.

Окрестности Архангельска действительно удивительны. Хмурая северная погода не смогла испортить ни настроение, ни впечатление.

Рекомендуем и Любовь как экскурсовода, и эту экскурсию Экскурсия для тех, кто не хочет идти по стандартном маршруту. Самостоятельно мы точно не попали бы в музей Приморского района,

Н Наталья Архангельск и его удивительные окрестности Понравилось пунктуальность, гибкий подход, энтузиазм, любовь к родному краю. Узнали много новой и интересной информации,немаловажный фактор удобство передвижения на авто

Е Елена Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше на такие тонкости, на которые сам бы никогда не обратил, побывали в музее "Народные промыслы и ремесла"-музейчик небольшой, но очень интересный и познавательный, полностью окунаешься в историю Архангельской области, так же Любовь показала значимые исторически постройки, которые сохранились до нашего времени… Это как раз то, что нужно! Не избитая экскурсия по горду, а именно с изюминкой, приятной душе и сердцу! Рекомендую однозначно! Побывали на экскурсии "Архангельск и его удивительные окрестности". Экскурсия очень понравилась! Спасибо Любови, много интересного рассказала про город, обратила внимание

М Мария В «Малые Корелы» - из Архангельска читать дальше рассказчик. Видно, что человек увлечён историей и своей работой, оттого слушать её ещё интереснее. Спасибо ей за хорошо проведённое время! Маршрут экскурсии подобран хорошо, удалось увидеть много различных построек и узнать их историю. Даже послушать колокольный звон получилось. Очень красивое место с потрясающими видами. Безумно понравилась экскурсия. Спасибо! Потрясающая экскурсия! Гид Вера очень грамотная, много знает об истории и не только, увлекательно рассказывает, отвечает на вопросы - потрясающий

О Ольга Архангельск и его удивительные окрестности Любовь, спасибо за экскурсию! Для туриста, который в- первые приехал в Архангельск, вы даёте максимум информации. Экскурсия прошла легко и на положительной ноте, учитывались все мои пожелания! Рекомендую всем!

Е Елена Архангельск и его удивительные окрестности Любовь прекрасный человек и интересный экскурсовод. Время экскурсии полетело незаметно. Прогулка выдалась насыщенной и увлекательной. Спасибо огромное.

А Александр Архангельск и его удивительные окрестности Большое спасибо за экскурсию!

Было комфортно, время провели в дружелюбной атмосфере.

С Сергей Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше истории, очень понравился музей в Уйме. Ну и вишенка на торте - Никольский деревянный храм в Лявле, откуда открываются замечательные виды на покрытую льдом Северную Двину. Любовь также сориентировала по интересующим меня магазинам Архангельска и кафе, где можно покушать поморскую кухню. Рекомендую всем эту экскурсию. Экскурсия понравилась. Любовь очень увлекательно рассказала о достопримечательностях Архангельска и окрестностей, расположенных по дороге на Пинегу. Красивые северные деревни, интересные

В Виолетта Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше Очень много познавательного за время экскурсии, и об Архангельске, и об окрестностях, с экскурсоводом интересно и приятно путешествовать. Огромное спасибо за посещение музея в Уйме! Также благодаря Любови мы узнали, где можно купить самые вкусные козули, а также мерч с символикой города, продукцию АВК и шикарные платки от Тацилии. Всё это однозначно нужно везти родным и близким. Большое спасибо! Однозначно рекомендуем! Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, замечательно всё! Нам с подругой очень понравилось! С таким экскурсоводом, как Любовь, готовы ехать, куда угодно)

Д Даниил Архангельск и его удивительные окрестности Большое счастье было попасть на экскурсию, брали за день до прилета в Архангельск и данный вариант был единственным, посетили по запросу Северодвинск и его окрестности, Любовь очень приятный собеседник, всегда расскажет на любую тему, если попросить. Смело рекомендуем!

Е Екатерина Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше города, но и увидеть, какими эти места были раньше благодаря большому дополнительному иллюстративному материалу от экскурсовода. Любовь показала нам все, что было можно, и даже организовала посещение музея, за что отдельное спасибо! Спасибо большое за экскурсию по городу Архангельску и его окрестностям! Нам удалось не только узнать много интересных фактов, узнать историю

А Александр Архангельск и его удивительные окрестности Благодарим Любовь за экскурсию! Познавательно,интересно, комфортно. Приятно путешествовать с увлечённым,грамотным и интересным гидом,любящим свой город.

Э Эльвира Архангельск и его удивительные окрестности читать дальше Двины, сверх программы делали остановку в Малых Корелах, узнали многое о быте поморов, получили ответы на все интересующие нас вопросы. С Любовью было интересно, комфортно, неутомительно!

С уважением, Эльвира Спасибо большое Любови за увлекательное и познавательное путешествие по Архангельску и его окрестностям! Путешествие походило по живописному правому берегу Северной

А Александра Архангельск и его удивительные окрестности Сегодня были с Любовью на экскурсии. Нам очень понравилось, рекомендуем. Были учтены все наши пожелания. Особая благодарность за посещение музея Народных промыслов и потрясающего рассказчика Олега Евгеньевича.