1 день

Обзорная экскурсия по Архангельску. Набережная Северной Двины. Проспект Чумбарова-Лучинского

11:00 Встреча с гидом в аэропорту Архангельска.

Трансфер в город. Свободное время на завтрак.

14:00 Встреча с гидом у ж/д вокзала.

Обзорная экскурсия по городу Архангельску.

Архангельск — старинный город на берегу красавицы Северной Двины, сочетающий в себе традиционные черты российского областного центра и неповторимое очарование Русского Севера.

Это опорный стратегический пункт страны в Арктике, центр освоения развития Северного морского пути.

Экскурсия познакомит вас с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями:

мысом Пур-Наволок,

местом основания города;

ансамблем Гостиных дворов XVII века, поражающих современников своей мощью и красотой;

Памятником Петру I и М. В. Ломоносову;

Красной пристанью, откуда отправлялись северные экспедиции;

Памятниками воинской славы Архангельска.

Обед в ресторане с блюдами поморской кухни в особенном прочтении от шеф-повара из свежевыловленных даров Белого моря (доп. плата).

В меню: Винегрет из печёных овощей с копченой треской, Уха тройная Царская, Треска с томленой сметаной, молодым картофелем и жжёными томатами, Хлебная корзина, Морс из северных ягод.

Меню может быть изменено по инициативе ресторана.

Архангельские Гостиные Дворы. Посещение краеведческого музея (по желанию за доп. плату).

Это один из старейших музеев России, экспозиции которого отражает всю самобытность поморского края.

Здесь вы сможете увидеть:

деревянный крест, вырубленный лично императором Петром;

подлинные предметы с первой арктической зимовки Виллема Баренца в 1598 году;

на каких суденышках поморы покоряли северные моря, как они обрабатывали дерево и варили соль;

полюбоваться причудливой резьбой по холмогорской кости и архангельским лицевым шитьем;

рассмотреть поражающие тонкостью работы и точностью воспроизведения макеты от шхун викингов и яхты «Святой Петр» до пароходов.

Также здесь можно «оказаться» на дрейфующей арктической станции, увидеть навигационные приборы и единственное средство связи, соединявшее полярников с Большой Землей.

Прогулка по набережной Северной Двины.

На протяжении всей истории Архангельска набережная Северной Двины была не только главной улицей, но и фасадом, лицом Архангельска.

В начале каждой улицы, стояла церковь, которая давала ей свое имя — Успенская, Благовещенская, Воскресенская.

Вертикали храмов и колоколен формировали неповторимый силуэт города со стороны реки.

Среди сохранившихся — Троицкий храм, лютеранская кирха св. Екатерины, в которой сейчас расположена Поморская государственная филармония, вновь отстроенная Успенская церковь.

С набережной открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала — колыбель российского флота.

Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского.

Колорит времени передает проспект Чумбарова-Лучинского — своеобразный музей под открытым небом, где представлены традиционные архангельские дома.

В начале 80-х годов прошлого века родилась идея — собрать в одном месте все типы домов, встречавшихся в застройке начала XX века и создать из них улицу, которая напоминала бы о том, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад: — невысокие — в один-два, редко в три этажа — дома фасадами стояли у самой кромки тротуара.

Имели обычно два входа, лестница на второй этаж располагалась в пристройке под плавно изогнутой крышей — это был местный архитектурный прием, который придавал домам своеобразный вид.

Возвращение в гостиницу.