Под светом Полярной звезды
А еще насладитесь прекрасной природой этого края: удивительными Пинежскими пещерами, рекой Северная Двина, Розовым островом и Белым морем.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Архангельску. Набережная Северной Двины. Проспект Чумбарова-Лучинского
11:00 Встреча с гидом в аэропорту Архангельска.
Трансфер в город. Свободное время на завтрак.
14:00 Встреча с гидом у ж/д вокзала.
Обзорная экскурсия по городу Архангельску.
Архангельск — старинный город на берегу красавицы Северной Двины, сочетающий в себе традиционные черты российского областного центра и неповторимое очарование Русского Севера.
Это опорный стратегический пункт страны в Арктике, центр освоения развития Северного морского пути.
Экскурсия познакомит вас с историей города Архангельска, его основными достопримечательностями:
- мысом Пур-Наволок,
- местом основания города;
- ансамблем Гостиных дворов XVII века, поражающих современников своей мощью и красотой;
- Памятником Петру I и М. В. Ломоносову;
- Красной пристанью, откуда отправлялись северные экспедиции;
- Памятниками воинской славы Архангельска.
Обед в ресторане с блюдами поморской кухни в особенном прочтении от шеф-повара из свежевыловленных даров Белого моря (доп. плата).
В меню: Винегрет из печёных овощей с копченой треской, Уха тройная Царская, Треска с томленой сметаной, молодым картофелем и жжёными томатами, Хлебная корзина, Морс из северных ягод.
Меню может быть изменено по инициативе ресторана.
Архангельские Гостиные Дворы. Посещение краеведческого музея (по желанию за доп. плату).
Это один из старейших музеев России, экспозиции которого отражает всю самобытность поморского края.
Здесь вы сможете увидеть:
- деревянный крест, вырубленный лично императором Петром;
- подлинные предметы с первой арктической зимовки Виллема Баренца в 1598 году;
- на каких суденышках поморы покоряли северные моря, как они обрабатывали дерево и варили соль;
- полюбоваться причудливой резьбой по холмогорской кости и архангельским лицевым шитьем;
- рассмотреть поражающие тонкостью работы и точностью воспроизведения макеты от шхун викингов и яхты «Святой Петр» до пароходов.
Также здесь можно «оказаться» на дрейфующей арктической станции, увидеть навигационные приборы и единственное средство связи, соединявшее полярников с Большой Землей.
Прогулка по набережной Северной Двины.
На протяжении всей истории Архангельска набережная Северной Двины была не только главной улицей, но и фасадом, лицом Архангельска.
В начале каждой улицы, стояла церковь, которая давала ей свое имя — Успенская, Благовещенская, Воскресенская.
Вертикали храмов и колоколен формировали неповторимый силуэт города со стороны реки.
Среди сохранившихся — Троицкий храм, лютеранская кирха св. Екатерины, в которой сейчас расположена Поморская государственная филармония, вновь отстроенная Успенская церковь.
С набережной открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала — колыбель российского флота.
Пешеходная экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского.
Колорит времени передает проспект Чумбарова-Лучинского — своеобразный музей под открытым небом, где представлены традиционные архангельские дома.
В начале 80-х годов прошлого века родилась идея — собрать в одном месте все типы домов, встречавшихся в застройке начала XX века и создать из них улицу, которая напоминала бы о том, как выглядел деревянный Архангельск 100 лет назад: — невысокие — в один-два, редко в три этажа — дома фасадами стояли у самой кромки тротуара.
Имели обычно два входа, лестница на второй этаж располагалась в пристройке под плавно изогнутой крышей — это был местный архитектурный прием, который придавал домам своеобразный вид.
Возвращение в гостиницу.
«Малые Корелы». Музей С.Г. Писахова. Мастер-класс по росписи козули
08:00 Завтрак
Переезд в музей деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы».
Малые Корелы — это музей деревянного зодчества под открытым небом.
Это неповторимый синтез природного ландшафта, памятников и народного искусства.
Каждый посетитель находит здесь то, чего ему так не хватает в суете современной городской жизни:
- тишину скромной северной природы;
- тепло деревянных стен поморских жилищ и храмов;
- очищающие душу колокольные звоны;
- удалое веселье крестьянского праздника…
В экспозиции музея более ста построек, самые ранние из которых датируются XVI и XVII веками.
Экскурсия по Каргопольско-Онежскому сектору.
Экспозиция «Путешествие по Каргополью» знакомит с:
- народной культурой Русского Севера;
- памятниками деревянного зодчества XVI–XX веков и секретами их строительства;
- устройством дома-двора, топкой «по-черному»;
- образом жизни и особенностями быта крестьян юго-западных районов Архангельской области.
Свободное время на посещение остальных секторов и прогулки по лесу.
Обед в кафе (за доп. плату).
Возвращение в Архангельск. Посещение музея художника и сказочника С. Г. Писахова
Сергей Григорьевич Писахов — художник, писатель, путешественник, публицист.
Музей рассказывает о его жизни и творчестве в контексте истории и времени.
Основу экспозиции составляет коллекция живописных и графических работ художника, письма, личные вещи, рукописи, книги, фотографии.
Мастер-класс по росписи традиционной поморской козули.
Козули — знаменитые архангельские пряники, которые можно приобрести только в архангельских магазинах!
Их рецепт бережно хранится в секрете и передается из поколения в поколение.
Первоначально являлись национальным лакомством поморов, которые пекли только на Рождество.
Рецепт теста бережно хранится в секрете и передается из поколения в поколение.
Козули обычно красочно украшают с помощью глазури из взбитых белков с добавлением различных природных красителей.
Считается, что козули, находящиеся в доме, охраняют его от злых духов.
Вы примете участие в мастер-классе по росписи поморской козули, а после вас ждет чаепитие с мезенским черным пряником.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Музей Водорослевого комбината
08:00 Завтрак
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск.
Город расположенный на берегу Белого моря относительно молод — он был основан в 1938 году.
Северодвинск — город с непростой судьбой, город военно-стратегического значения, который вплоть до 2000-х годов не обозначался на карте России.
Именно здесь происходит проектирование и строительство атомных подводных лодок, а также расположен центр судоремонта и судостроения.
Посещение краеведческого музея г. Северодвинска — интерактивная программа «Музейная субмарина».
Вы услышите рассказ об истории отечественного судостроения и технологиях постройки подводных лодок.
Экспозиция включает в себя интерактивные экспонаты: конструктор в виде атомной подводной лодки.
Он демонстрирует погружение подводной лодки, запуск баллистических ракет, а так же работу акустика.
Обзорная экскурсия по Северодвинску с посещением острова Ягры.
Вас ждет экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей, а также восхитительная прогулка по побережью Белого моря.
Увидеть Белое море, прогуляться по пляжу под соснами и вдохнуть морской воздух можно будет на острове Ягры.
Летом набережная пестрит всеми оттенками розового цвета из-за обилия шиповника, растущего здесь.
Именно по этой причине о. Ягры называют еще Розовый остров.
Связано это название с легендарной фигурой английского капитана Ричарда Ченслера, высадившегося сюда еще в 1553 году.
Именно с его именем связывают начало дипломатических отношений между Россией и Англией.
Сошедший на розовый берег острова, капитан Ченслер ошибочно принял шиповник за розу и нарек остров Розовым.
В память об этой экспедиции в 1998 году на набережной также установлен памятник.
Обед в кафе города (за доп. плату).
Возвращение в г. Архангельск.
Посещение музея Водорослевого комбината с дегустацией продукции и посещением фирменного магазина.
Водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей.
История водорослевого комбината началась с открытия йодного завода в Архангельске в 1918 году.
На протяжении долгих лет производство совершенствовалось.
На данный момент комбинат производит фармацевтическое сырье, натуральную косметику и невероятно полезные пищевые продукты.
Водоросли — уникальный продукт, благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, альгинатов и йода они помогают регулировать баланс йода в организме, борются с лишним весом, поддерживают естественную красоту и укрепляют здоровье.
Водоросли добываются в одной из самых экологически чистых акваторий Белого моря.
Вы примите участие в дегустации продуктов комбината, а после по желанию сможете приобрести натуральные косметические средства для ухода, полезные пищевые добавки и продукты правильного питания.
Возвращение в гостиницу.
Холмогоры. Ломоносово. Северный морской музей
08:00 Завтрак в гостинице
Переезд в с. Холмогоры.
Холмогоры — древнейшее русское поселение у побережья Белого моря, основанное еще в 1335 году.
В стране найдется мало сел с таким богатым прошлым.
В далекие времена это был морской порт — здесь брал начало большой торговый путь из России в Европу.
В 13 верстах от Холмогор новгородские купцы, братья Баженины поставили первую в стране корабельную верфь для торговых судов.
Известны Холмогоры еще и тем, что подарили стране выдающегося ученого М. В. Ломоносова и знаменитого русского поэта Николая Рубцова.
Экскурсия в краеведческом музее с. Холмогоры.
Музей расположен в доме, построенном в 1908 году местным богачем Д. Ф. Берденниковым — владельцем лесопильных, маслодельных и кожевенных заводов.
Экспозиции музея рассказывают об истории Холмогор, жизни местных жителей, об известных людях и промыслах.
Музей примечателен коллекцией резьбы по кости — местного промысла как части поморской культуры и образа жизни, одного из самых малоизвестных и необычных в России.
Переправа на пароме в село Ломоносово.
Экскурсия в историко-мемориальном музея им. М. В. Ломоносова.
Музей располагается на территории бывшей усадьбы Ломоносовых. Экспозиции посвящены жизни и научной деятельности великого ученого.
Обед в кафе (за доп. плату).
Переправа в Холмогоры.
Возвращение в Архангельск.
Посещение Северного морского музея.
Это единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
Обзорная экскурсия по основной экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания».
Экспозиционное пространство стилизовано под парусный корабль, идущий во льдах в порт в Архангельск.
Экспозиция знакомит посетителей с историей северного судостроения, ледокольного флота, полярных экспедиций и другими вехами развития арктического мореплавания, включая наследие арктических изысканий М. В. Ломоносова.
Здесь, наряду с подлинными памятниками истории (уникальными документами, редкими книжными изданиями, поморскими снастями, различными судовыми устройствами и приборами), представлены модели судов и кораблей.
Пинежские пещеры и водопад «Святой ручей» (за доп. плату)
08:00 Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Отправление в Пинежский район.
«Пинежье, нежье мое» — так в песне поется… Пинежье — провинция в Архангельской области, а по России — вовсе глубинка.
Но можно ли найти еще такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению?
Пинежский район по праву может гордиться своей девственной природой, живописными берегами реки Пинеги и уникальными карстовыми пещерами.
Экопрогулка к водопаду «Святой ручей» (по желанию за доп. плату).
Мы привыкли ассоциировать водопады с гористой местностью, с резкими перепадами высот, которых совсем не ждешь от Архангельской области.
Однако совсем недалеко от лесного отеля «Голубино», в глубине леса, спрятался не очень высокий, но достаточно мощный водопад.
Образованный подземным ручьем, он словно возникает из ниоткуда.
Вода здесь не замерзает даже в самый лютый мороз, ее температура всегда составляет примерно 2–4 градуса.
Летом она дарит прохладу и бодрость — воздух около водопада прогревается максимум до +12.
Экологическая тропа сделает путь к этому спрятанному среди камней и деревьев месту приятной прогулкой.
Хотя по тропе и можно идти довольно быстро, все же замедлите шаг — вокруг не просто лес, это настоящая тайга!
Пусть глаза привыкнут к этому мягкому свету и тогда вы обязательно различите среди ветвей рыжий хвост проворной белки или полосатую спину любопытного бурундука.
Обед в кафе (за доп. плату).
Посещение знаменитых Пинежских пещер (по желанию за доп. плату).
Пинежские пещеры — явление уникальное, одна из самых известных и загадочных достопримечательностей Архангельской области.
На территории Пинежского заповедника количество пещер достигает ста сорока!
Это самые протяжённые пещерные образования на европейской части России, их протяженность превышает 50 км.
Исследование карста и пещер Пинежья началось в 60-х годах ХХ века. Пещеры располагаются неглубоко, но они сильно вытянуты в длину.
Карстовые процессы активно преобразуют поверхность земли и её глубины — пещеры Пинеги предлагают редкую возможность наблюдать природные изменения форм и рельефа в течение жизни человека.
Внутри как будто застывшее, но в то же время такое живое время.
Нетающие льды, сталактиты и сталагмиты, снежные кристаллы и подземная река: эмоций хватит надолго!
Пешеходная прогулка по тайге до карстовой пещеры. Спуск в пещеру в сопровождении опытного инструктора.
Включено: транспортное и экскурсионное сопровождение, инструктаж, каска, фонарик.
Внимание:
- Для посещения пещер рекомендуется минимальная физ. подготовка, специальная одежда и удобная обувь, если у вас нет возможности взять ее с собой — можно заказать в отеле за доп. плату.
- Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля градусов, а карстовые поверхности могут быть острыми и пачкающимися. Также следует помнить о возможной влажности и подземных водах.
17:00 Размещение в лесном отеле «Голубино».
Среди вековых таежных лесов, на берегу реки Пинега, расположен лесной отель «Голубино».
Отель расположен в непосредственной близости с Пинежским государственным заповедником.
Обзорная экскурсия по поселку Пинега (за доп. плату). Трансфер в Архангельск
08:00 Завтрак
Выездная обзорная экскурсия по поселку Пинега (по желанию за доп. плату).
Кажется, что время остановилось в этом небольшом поселке, который когда-то был городом и центром Пинежского района.
На улицах с невысокими старинными домами воображение рисует картины столетней давности, создавая ощущение, что сейчас раздастся крик кучера, а из саней, которые тут назывались пошевни, выйдет один из уважаемых в Пинеге людей — купец Володин.
Одно из хорошо сохранившихся зданий квартала занимает Пинежский краеведческий музей, коллекция которого расскажет много интересного об истории, ремеслах и людях, а также о флоре и фауне этих мест.
Немало сведений об уникальной природе Пинежья собрано и в музее карста.
Его экспозиция не только включает редкие фотографии карстовых ландшафтов и пещерных льдов, образцы пород и даже искусственный водопад, но и позволяет лучше узнать животный и растительный мир Пинежского заповедника.
Экскурсия по бывшему уездному городу, сохранившему стать и дух купечества. Знакомство с богатой историей — Пинега на 10 лет старше Москвы!
Прогулка по сердцу Пинеги — Володинскому кварталу.
Обед — сухой паек (за доп. плату).
С 13:00 Переезд в г. Архангельск.
Окончание программы ориентировочно в 18:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице с удобствами в номерах.
Доплата за одноместное размещение — 11 770 руб.
Скидка 3% при бронировании более чем за месяц до начала тура.
Варианты проживания
Гостиница «Двина» 3
Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.
В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник.
Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол».
Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».
Прогулка до памятника «Обелиск Севера» занимает не более 5 минут, а в 2 км находится самое древнее строение Архангельска, Гостиный двор.
Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Архангельска составляет 6 км. До аэропорта Талаги — 22 км.
Лесной отель «Голубино» 3
Культурно-ландшафтный Парк «Голубино» расположен в Пинежском районе Архангельской области (188-ой километр автодороги Архангельск-Пинега-Мезень) в непосредственной близости от Голубинского карстового массива и Пинежского государственного заповедника на самом берегу реки Пинега.
В 16 км от Парка находится посёлок Пинега, который на 10 лет старше Москвы.
К услугам гостей ресторан и комната для игр. Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения.
Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обеспечение по маршруту
- Размещение в гостинице с удобствами в номерах: Архангельск - гостиница "Двина"Пинега - лесной отель "Голубино"
- Архангельск - гостиница «Двина»
- Пинега - лесной отель «Голубино»
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Питание: завтраки
- Посещение музея Водорослевого комбината с дегустацией
- Посещение с экскурсией комплекса «Малые Корелы»
- Посещение Северного морского музея
- Посещение краеведческого музея Северодвинска с экскурсией
- Мастер-класс по росписи поморской козули
- Экскурсия в историко-мемориальном музее М.В. Ломоносова
- Экскурсия в Холмогорском краеведческом музее
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Пакет питания (6 обедов) - 4 900 руб
- Доплата за одноместное размещение - 11 770 руб
- Персональное радиооборудование - 800 руб
- Выездная обзорная экскурсия по поселку Пинега: взрослый - 1 500 руб. /чел. ребенок до 14 лет - 600 руб. /чел
- Взрослый - 1 500 руб. /чел
- Ребенок до 14 лет - 600 руб. /чел
- Экопрогулка к водопаду «Святой ручей» и посещение Пинежских пещер: взрослый - 1 500 руб. /чел. ребенок до 14 лет - 1 100 руб. /чел
- Ребенок до 14 лет - 1 100 руб. /чел
- Аренда резиновых сапог в пещеру Голубино (оплата на месте наличными) - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для посещения пещер рекомендуется специальная одежда и обувь — резиновые сапоги, перчатки.
Температура под землёй даже летом редко поднимается выше нуля градусов, а карстовые поверхности могут быть острыми и пачкающимися.
Также следует помнить о возможной влажности и подземных водах. Фонарики выдают на экскурсии.
Архангельская область — достаточно глухой регион, здесь мало высококачественных дорог. Дорога в Пинежье — грунтовая, и из-за размытия дороги возможен трудный переезд, но отдых в самом сердце тайги и уникальные природные объекты этого региона действительно стоят того!
Путешествующим с сентября по июнь рекомендуем взять с собой комплект теплой одежды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.