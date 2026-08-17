Марухское ущелье — место, куда не заезжает рейсовый транспорт и не сворачивает случайный попутчик. Сюда ведут только грунтовки и серпантины.
Мы отправимся из Архыза на внедорожнике, чтобы увидеть главное: высокогорные озёра, дикий лес вдоль Марухи и ледник. На нашем маршруте — горы, ущелья и несколько локаций, где вам точно хочется задержаться.
Мы отправимся из Архыза на внедорожнике, чтобы увидеть главное: высокогорные озёра, дикий лес вдоль Марухи и ледник. На нашем маршруте — горы, ущелья и несколько локаций, где вам точно хочется задержаться.
Описание экскурсии
- Джугутурлючатские озёра — зеркальные водоёмы среди скал.
- Лесные тропы и берег реки Маруха — прогулка на 40–45 минут вдоль воды, где гид расскажет легенды и покажет следы древних пастбищ.
- Подъём к горному хребту и Марухскому леднику — мы проведём 1 час у подножия самого крупного ледника Северо-Западного Кавказа.
- Обед-перекус с видом на ледовые языки.
Вы узнаете:
- почему Марухское ущелье имеет именно такую форму.
- как его ландшафт менялся сквозь века.
- какие высокогорные растения и животные не встречаются на равнине.
- какие маршруты стоит рассмотреть после этой поездки и как планировать ночёвки.
Организационные детали
- Едем на подготовленных внедорожниках.
- В дороге мы проведём примерно 5 часов. Время на локациях — 2 ч 30 мин.
- Обед не включён — предусмотрите перекус и воду. На маршруте нет точек питания.
- С вами будет гид из нашей команды.
Предупреждения и ограничения
- Участникам необходимо учитывать физическую подготовку, поскольку прогулка включает подъём на высоту.
- Путешественникам с хроническими заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом перед поездкой.
- Дети младше 12 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Архызе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 998 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
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