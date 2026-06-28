Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
«Лёгкий подъём приведёт вас к смотровой площадке с панорамой ущелья и Софийского ледника»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео
Начало: Софийская поляна
«При небольшом дожде в ущелье может быть туман»
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
По видовому внедорожному маршруту - мимо горных озёр, рек и ледников
«почему Марухское ущелье имеет именно такую форму»
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно красивый! Буду рекомендовать друзьям и сама надеюсь еще вернуться и покататься по другим маршрутам)
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Д
Прекрасная прогулка!! Впервые верхом на лошадях, море впечатлений от увиденного и от пройденного! Осенние пейзажи 10/10, инструктор Дамир 10/10, все рассказал и объяснил! Всем кто сомневается, наш совет однозначно стоит!!!
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Все здорово, маршрут очень красивый, кони ухоженные, по ощущениям одних хорошо заботятся.
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Прогулка понравилась. Очень приятная инструктор, общительная и знающая своё дело. Из за дождя, маршрут поменяли, но это никак не повлияло
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Всего 6 отзывов в Архызе в категории "Ущелья"
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Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Ущелья»
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