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Ущелья

Найдено 3 экскурсии в категории «Ущелья» в Архызе, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Конные прогулки
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогуляться по ущелью верхом и сделать фото с видом на гору София
Начало: На Софийской поляне Архыза (поляна Таулу)
«Лёгкий подъём приведёт вас к смотровой площадке с панорамой ущелья и Софийского ледника»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
14 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Джиппинг
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью
Ощутить драйв на грунтовых и каменистых дорогах, сделать яркие фото и видео
Начало: Софийская поляна
«При небольшом дожде в ущелье может быть туман»
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
Джиппинг
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье
По видовому внедорожному маршруту - мимо горных озёр, рек и ледников
«почему Марухское ущелье имеет именно такую форму»
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

П
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно красивый! Буду рекомендовать друзьям и сама надеюсь еще вернуться и покататься по другим маршрутам)
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
Экскурсия очень классная, остались под большим впечатлением! Лошади ухоженные, инструктор очень приятная девушка, маршрут был невероятно
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Д
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прекрасная прогулка!! Впервые верхом на лошадях, море впечатлений от увиденного и от пройденного! Осенние пейзажи 10/10, инструктор Дамир 10/10, все рассказал и объяснил! Всем кто сомневается, наш совет однозначно стоит!!!
Прекрасная прогулка!! Впервые верхом на лошадях, море впечатлений от увиденного и от пройденного! Осенние пейзажи 10/10,
Прекрасная прогулка!! Впервые верхом на лошадях, море впечатлений от увиденного и от пройденного! Осенние пейзажи 10/10,
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Ольга
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Все здорово, маршрут очень красивый, кони ухоженные, по ощущениям одних хорошо заботятся.
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Екатерина
Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе
Прогулка понравилась. Очень приятная инструктор, общительная и знающая своё дело. Из за дождя, маршрут поменяли, но это никак не повлияло
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на полученное удовольствие. 4 ставлю, потому что фактическое время прогулки составило 2,5 часа вместо заявленных 3,5. Мне это настроение и впечатления не испортило, но, возможно, кому-то это важно.

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Всего 6 отзывов в Архызе в категории "Ущелья"

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Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Ущелья»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архызе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Конная прогулка к смотровой и домику пастуха в Архызе;
  2. Джипинг из Архыза в Софийское ущелье золотой осенью;
  3. Из Архыза к леднику: джип-тур в Марухское ущелье.
Какие места ещё посмотреть в Архызе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Аланское городище;
  2. Перевал Гум-Баши.
Сколько стоит экскурсия по Архызу в августе 2026
Сейчас в Архызе в категории "Ущелья" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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