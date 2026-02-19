Найдено 4 тура в категории « Чегемские водопады » в Архызе, цены от 37 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 7 дней 20% Архыз: озёра, горы, водопады Здесь природа, как самый лучший учитель, наполняет любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля «Ледник Софии — начало каскада из 9 водопадов, падающих с огромной высоты» от 60 560 ₽ 75 700 ₽ за человека Конные прогулки 4 дня Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня) Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам «Мы отправляемся на Софийские водопады, которые уже начали просыпаться после зимы и с каждым днем становятся все полноводнее» от 37 000 ₽ за человека Конные прогулки 7 дней 7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе» Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам «За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера» от 56 000 ₽ за человека 7 дней Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами «Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло» от 62 500 ₽ за человека Все туры Архыза

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