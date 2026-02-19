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Архыз: озёра, горы, водопады
Здесь природа, как самый лучший учитель, наполняет любовью, духовностью и уважением к нашей щедрой планете Земля
«Ледник Софии — начало каскада из 9 водопадов, падающих с огромной высоты»
25 окт в 10:00
27 сен в 10:00
от 60 560 ₽
75 700 ₽ за человека
Конный тур-перезагрузка «Выходные в горах Архыза» (4 дня)
Посмотрите красоты Кавказа через ушки лошади: верхом к водопадам, ледникам и вершинам
«Мы отправляемся на Софийские водопады, которые уже начали просыпаться после зимы и с каждым днем становятся все полноводнее»
17 сен в 10:00
27 авг в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
7-дневный конный тур «По Кавказским горам в Архызе»
Конный тур по самым красивым местам Архыза: верхом к водопадам, озёрам, вершинам
«За неделю тура вы пройдете по самым живописным маршрутам, увидите лучшие достопримечательности Архыза — горы, водопады и озера»
21 сен в 10:00
от 56 000 ₽ за человека
Необъятный Архыз. Комфортный трекинг без рюкзаков
Комфортное путешествие в бескрайние долины с лазурными озерами и мощными водопадами
«Итак: мы посещаем Софийские водопады, при этом, идём дальше - на перевал Софийское седло»
26 июл в 10:00
9 авг в 10:00
от 62 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу в категории «Чегемские водопады»
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