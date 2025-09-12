Индивидуальная
до 8 чел.
Арзамас уездный, уютный, исторический
Познакомьтесь с Арзамасом, его историей и архитектурой. Узнайте о событиях и людях, оставивших след в этом удивительном городе
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
5340 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Арзамас и его старинные профессии
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, узнав о забытых профессиях Арзамаса. Прогулка по историческому центру и посещение ключевых достопримечательностей
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 14:00
15 сен в 14:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Не гусями едиными: по следам арзамасских муз
Погрузитесь в атмосферу старинного Арзамаса, где музы вдохновляли горожан и гостей. Узнайте, как их присутствие изменило судьбы людей и города
Начало: На Советской улице
4 окт в 08:00
12 окт в 08:00
от 5734 ₽ за всё до 10 чел.
