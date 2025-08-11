Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Погрузитесь в мир астраханских брендов: осетровая ферма, музей арбуза и столица юмора Камызяк. Откройте для себя удивительные истории и секреты
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
15 900 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя11 августа 2025Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах АстраханиДата посещения: 11 августа 2025Экскурсия более чем удовлетворительная.
Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
- ИИрина26 ноября 2025Понравилась экскурсия. Дарья супер экскурсовод. Всё было интересно, живо,ярко. Интересно было побывать на ферме. Остались только положительные эмоции. Спасибо!
- ААлисия25 ноября 2025Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
- ММарина10 ноября 2025Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
- OOleg4 ноября 2025Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
- ЛЛилия22 октября 2025Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
- ООксана15 октября 2025Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
- ИИрина9 октября 2025Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
- ИИрина5 октября 2025Супер экскурсия-путешествие! Очень понравилась! Дарья-отличный собеседник и рассказчик! Узнали очень много о повседневной жизни астраханцев! Это ценно. Дарья приготовила несколько неожиданных сюрпризов. Мы были тронуты! Все наши дополнительные просьбы тоже были учтены! Спасибо огромное, Дарья!
- ММарина3 октября 2025Благодарим за экскурсию! Осталась масса впечатлений!
- ИИгорь1 октября 2025Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
- ТТатьяна23 сентября 2025Благодарим Светлану за увлекательную экскурсию по улицам Астрахани. Очень интересный рассказ про историю Астрахани, истории разных домов и известных людей Астрахани. Экскурсия прошла в спокойном темпе, ненавязчиво, доступно. Баня - выше всяких похвал. Большое спасибо!
- ГГаева20 сентября 2025Были в Астрахани в первый раз. Нестандартный формат с баней выбирала дочь. И это тот случай, который оказался счастливым. Светлана
- ООльга11 сентября 2025Экскурсия понравилась, Даша старалась идти нам максимально навстречу. Была проведена интересная экскурсия (в форме беседы) в поездке на поля и
- ООльга8 сентября 2025Мероприятие прошло как и запланировано, прошлись по улочкам города, узнали историю города, историю меценатства в городе, историю главных ворот кремля.
- ВВиктория4 сентября 2025Светлана- прекрасный человек, она активна, умна, полна энергии и любви к своему городу. Экскурсия прошла прекрасно, я даже не заметила,
- ССветлана30 августа 2025Спасибо огромное Дарье!
Общение с ней отставило самое приятное впечатление. Программу составила грамотно, всегда предлагала и советовала самые лучшие варианты. По
- ННаталья28 августа 2025Огромное спасибо Светлане за интересную экскурсию, отличную баню и вкуснейшие пироги. Всё прошло отлично. Рекомендую.
- ННина25 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия и наш экскурсовод Дарья. Дарья увлечена своей работой, очень хорошо знает и историю и настоящее своего
- ТТатьяна18 августа 2025Провели прекрасные 5 часов со Светланой. Время пролетело незаметно. Погуляли по Белому городу, прошлись по Косе, проехали на машине через
