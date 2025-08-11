Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Астрахани

Найдено 4 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
На машине
4 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
Погрузитесь в мир астраханских брендов: осетровая ферма, музей арбуза и столица юмора Камызяк. Откройте для себя удивительные истории и секреты
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
15 900 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    11 августа 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Дата посещения: 11 августа 2025
    Экскурсия более чем удовлетворительная.
    Понравился индивидуальный поход. Доброжелательная и комфортная атмосфера. Чистая машина с кондиционером.
    Экскурсионное сопровождение всего маршрута было организовано на высоком уровне. Узнали много нового и полезного.
  • И
    Ирина
    26 ноября 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Понравилась экскурсия. Дарья супер экскурсовод. Всё было интересно, живо,ярко. Интересно было побывать на ферме. Остались только положительные эмоции. Спасибо!
  • А
    Алисия
    25 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
    читать дальше

    ценю, что вы предоставили возможность посетить баню, это добавило приятных впечатлений к нашему путешествию. Ваш профессионализм и доброжелательность оставили приятное впечатление.

  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
  • O
    Oleg
    4 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
  • Л
    Лилия
    22 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
  • О
    Оксана
    15 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    9 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
    читать дальше

    доли отдали этому городу свое сердце и навсегда остались в памяти его жителей. Улицы, дома - оживали и делились с нами радостными, таинственными, трагическими - захватывающими событиями. Два часа пешей прогулки пролетели как несколько минут. Но!! Это была половина приключений. Далее мы заехали в кулинарию Михайловская (думаю, что такая кулинария достойна отдельной экскурсии!!!) Светлана к чаепитию приобрела рыбный пирог (может стать украшением любого стола), ватрушки, и повезла нашу компанию через Волгу, на другой берег, в баню!! Исключительная баня! Восхитительный пар! Мягкая вода… Сладкий чай и пироги. Чудесно.
    Для нашей компании такая объемная и сложная экскурсия была идеальна: длинная увлекательная пешая прогулка, яркие впечатления, баня, чаепитие - сделали день объемным, запоминающимся. Нам было грустно уезжать на следующий день, после такого идеального дня! Светлана, огромное спасибо за прекрасный день! Успехов Вам и благополучия!

  • И
    Ирина
    5 октября 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Супер экскурсия-путешествие! Очень понравилась! Дарья-отличный собеседник и рассказчик! Узнали очень много о повседневной жизни астраханцев! Это ценно. Дарья приготовила несколько неожиданных сюрпризов. Мы были тронуты! Все наши дополнительные просьбы тоже были учтены! Спасибо огромное, Дарья!
  • М
    Марина
    3 октября 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Благодарим за экскурсию! Осталась масса впечатлений!
  • И
    Игорь
    1 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
    читать дальше

    а потом ещё, с устатку, попариться в класной баньке, кстати рядом с Волгой-матушкой, да потом попить чайку с Астраханским пирогом, то вам к Светлане! Нам с товарищем очень понравилось, море впечатлений и наслаждений, категорически рекомендую, не пожалеете!!!

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Благодарим Светлану за увлекательную экскурсию по улицам Астрахани. Очень интересный рассказ про историю Астрахани, истории разных домов и известных людей Астрахани. Экскурсия прошла в спокойном темпе, ненавязчиво, доступно. Баня - выше всяких похвал. Большое спасибо!
  • Г
    Гаева
    20 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Были в Астрахани в первый раз. Нестандартный формат с баней выбирала дочь. И это тот случай, который оказался счастливым. Светлана
    читать дальше

    прекрасный гид. Логично и последовательно рассказала нам об основании города, его первичной застройке, развитии, рассвете конца 19 века. Показала известные и малоизвестные купеческие и мещанские дома и даже здание бывшей лютеранской кирхи с его необычной историей. Два часа провели с пользой. А следующие два были чистым удовольствием. Релакс в частной бане с мягкой волжской водой и традиционным астраханским угощением то что нужно на отдыхе. Огромное спасибо организатору!

  • О
    Ольга
    11 сентября 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Экскурсия понравилась, Даша старалась идти нам максимально навстречу. Была проведена интересная экскурсия (в форме беседы) в поездке на поля и
    читать дальше

    ферму. Успели всюду. Вдобавок нам дали подарки, мы уезжали с самыми благостными чувствами. . Сама экскурсия (2 в одном) подготовлена хорошо (посмотрели на рыбку, узнали историю осетровых и способы их разведения), узнали какие сорта томатов, баклажанов, перцев выращивают в Астрахани. Хорошо что данную экскурсию я заказала напоследок. Всем рекомендую, она стоит того. 👍

  • О
    Ольга
    8 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Мероприятие прошло как и запланировано, прошлись по улочкам города, узнали историю города, историю меценатства в городе, историю главных ворот кремля.
    читать дальше

    Провели время в бане, нас покормили, парились самостоятельно, получив инструкцию). В общем всё понравилось, не заметили как прошло время. Доставили до дома. Спасибо Светлане, за проведённое с нами время!

  • В
    Виктория
    4 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Светлана- прекрасный человек, она активна, умна, полна энергии и любви к своему городу. Экскурсия прошла прекрасно, я даже не заметила,
    читать дальше

    как прошло время, и мои больные ноги практически не устали. Светлана всегда идёт навстречу интересам заказчика, готова предложить что-то лично для вас. Огромное спасибо за экскурсию, за вкуснейшие пироги с рыбой, чай и русскую баню! Будем вспоминать Вас с теплом.

  • С
    Светлана
    30 августа 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Спасибо огромное Дарье!
    Общение с ней отставило самое приятное впечатление. Программу составила грамотно, всегда предлагала и советовала самые лучшие варианты. По
    читать дальше

    нашей просьбе добавила некоторые локации.
    В назначенное время нас забрал водитель и сопровождающий Дмитрий. Спокойное вождение, приятная беседа.
    Мы посетили лотосовые поля, отведали уху. Далее посетили осетровую ферму. Очень познавательная была экскурсия с местным экскурсоводом.
    Далее у нас по программе были бахчевые поля с экскурсией и дегустацией. Локация очень интересная. Нам очень повезло, что данную экскурсию проводил для нас Артём - потомственный селекционер-бахчевод. Именно его отец создал первый в мире арбуз с желтой мякотью «Лунный». Узнали массу полезной информации. Попробовали арбузы разного цвета: белый, оранжевый и др.
    Далее мы побывали на производстве черной икры. Увидели и поучаствовали в процессе ее приготовления на всех этапах.
    Всё прошло просто идеально!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2025
    Чисто Астрахань
    Огромное спасибо Светлане за интересную экскурсию, отличную баню и вкуснейшие пироги. Всё прошло отлично. Рекомендую.
  • Н
    Нина
    25 августа 2025
    Арбуз, икра и осётр: нескучно о брендах Астрахани
    Нам очень понравилась экскурсия и наш экскурсовод Дарья. Дарья увлечена своей работой, очень хорошо знает и историю и настоящее своего
    читать дальше

    любимого города. Кроме того, во время экскурсии и на осетровой ферме и на овощных и бахчевых полях были удивительно профессиональные энтузиасты, которые очень красочно и интересно рассказывали о своей работе. И нам кажется, что в этом большая заслуга Дарьи.

  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Чисто Астрахань
    Провели прекрасные 5 часов со Светланой. Время пролетело незаметно. Погуляли по Белому городу, прошлись по Косе, проехали на машине через
    читать дальше

    новый и старый мост. Встретили закат на веранде бани с вкусным чаем. Экскурсия подходит для первого знакомства с Астраханью. Увидели многие достопримечательности, наметили маршрут для дополнительных прогулок, узнали основную информацию об истории Астрахани. Уютная домашняя баня в завершении позволила снять усталость после насыщенного дня.

