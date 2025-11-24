Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты

Дельта Волги - невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли...

Дельта Волги — невероятно живописный край, вы увидите луга и пустынные ландшафты, леса и заросли тростника, множество рек, озёр, островков и песчаных барханов.

Среди множества протоков и малых рек вы полюбуетесь настоящей красотой нетронутой Астраханской природы, насладитесь уникальными пейзажами, которые она создала, и просто подышите свежим воздухом и хорошо отдохнете.

Разнообразие растительного и животного мира сделает вашу прогулку незабываемой!
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Дельта Волги: Прогулка на каспийские раскаты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Уникальное место
    Дельта Волги — это самая большая по площади дельта реки во всей Европе, начинающаяся в 46 км от Астрахани и насчитывающая до полутысячи рукавов и протоков. За последнее столетие дельта выросла в несколько раз, а её удивительная и уникальная флора и фауна охраняются государством под именем Астраханского заповедника. Путешественники со всей России и из-за рубежа приезжают сюда, чтобы отдохнуть на базах отдыха или дикарем, совершить сплав по дельте, порыбачить или просто насладиться живописной российской природой.

    Лодки и катера

    Мы доставим вас на базу отдыха, где вы начнёте своё путешествие в дельту на понравившемся транспорте. К вашим услугам большой выбор: катер-бударка туристическая, скоростная лодка, скоростной прогулочный катер, прогулочный катер повышенной комфортности с мягкими креслами. Лодки и катера вмещают в себя четыре, шесть или десять человек. Выбор транспорта доступен при заказе индивидуальной поездки. Самое время начать путешествие!

    Флора и фауна

    Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы. Мир дельты завораживает: ещё цветущий лотос, чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо… где-то очень высоко… так бывает только в низах! Вы получите просто невероятный заряд энергии от воды и солнца!

    Вкусное угощение

    Вы можете заказать на своё усмотрение завтрак, обед или ужин на базе отдыха. В уютном ресторане или в беседке на берегу реки вас угостят самыми астраханскими блюдами. Настоящая уха из рыбы частиковых пород. Рыбацкая уха! Ни в одном городе мира вы не попробуете такую вкуснятину! Также вы сможете отведать жареную рыбу или сочные астраханские рыбные котлеты. Все это подается с отварной картошечкой, свежими овощами и ароматным чаем (или под рюмочку).

    Незабываемые впечатления

    «Незабываемые впечатления» — своего рода штамп, который используют абсолютно все при продаже самых разнообразных товаров. У нас — другое дело. После прогулки в дельту Волги мы не просто обещаем незабываемые впечатления, мы гарантируем их со со всей ответственностью. Вы действительно получите море положительных эмоций от знакомства с удивительной астраханской природой, живописными пейзажами, разнообразием растительного мира и богатейшим царством птиц. Эту поездку вы точно не забудете!

    Важная информация:

    • Оплата наличными в офисе накануне поездки (минимум за 24 часа);
    • Фирма оставляет за собой право на изменение объектов осмотра и посещения без сокращения программы экскурсии;
    • С собой рекомендуем взять головной убор, питьевую воду, в межсезонье — ветровку или куртку, в летнее время — купальные принадлежности;
    • Обязательно возьмите с собой паспорт, поскольку дельта Волги — это пограничная зона.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • трансфер на комфортабельном автомобиле
    • трансфер на лодках в дельту Волги
    • обед на базе отдыха.
    Что не входит?
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    По согласованию с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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