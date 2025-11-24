Что вас ожидает:

Уникальное место

Дельта Волги — это самая большая по площади дельта реки во всей Европе, начинающаяся в 46 км от Астрахани и насчитывающая до полутысячи рукавов и протоков. За последнее столетие дельта выросла в несколько раз, а её удивительная и уникальная флора и фауна охраняются государством под именем Астраханского заповедника. Путешественники со всей России и из-за рубежа приезжают сюда, чтобы отдохнуть на базах отдыха или дикарем, совершить сплав по дельте, порыбачить или просто насладиться живописной российской природой.

Лодки и катера

Мы доставим вас на базу отдыха, где вы начнёте своё путешествие в дельту на понравившемся транспорте. К вашим услугам большой выбор: катер-бударка туристическая, скоростная лодка, скоростной прогулочный катер, прогулочный катер повышенной комфортности с мягкими креслами. Лодки и катера вмещают в себя четыре, шесть или десять человек. Выбор транспорта доступен при заказе индивидуальной поездки. Самое время начать путешествие!

Флора и фауна

Начав путешествие по одной из рек дельты Волги, через некоторое время вы окажетесь в настоящих водных джунглях, в окружении диких островов и сотен проток и познакомитесь с уникальным и удивительным миром астраханской природы. Мир дельты завораживает: ещё цветущий лотос, чакан, кувшинки, водяные лилии, белые лебеди, утки, пеликаны, бакланы, чайки, цапли, каспийские раскаты, ласковое солнце и чистое голубое небо… где-то очень высоко… так бывает только в низах! Вы получите просто невероятный заряд энергии от воды и солнца!

Вкусное угощение

Вы можете заказать на своё усмотрение завтрак, обед или ужин на базе отдыха. В уютном ресторане или в беседке на берегу реки вас угостят самыми астраханскими блюдами. Настоящая уха из рыбы частиковых пород. Рыбацкая уха! Ни в одном городе мира вы не попробуете такую вкуснятину! Также вы сможете отведать жареную рыбу или сочные астраханские рыбные котлеты. Все это подается с отварной картошечкой, свежими овощами и ароматным чаем (или под рюмочку).

Незабываемые впечатления

«Незабываемые впечатления» — своего рода штамп, который используют абсолютно все при продаже самых разнообразных товаров. У нас — другое дело. После прогулки в дельту Волги мы не просто обещаем незабываемые впечатления, мы гарантируем их со со всей ответственностью. Вы действительно получите море положительных эмоций от знакомства с удивительной астраханской природой, живописными пейзажами, разнообразием растительного мира и богатейшим царством птиц. Эту поездку вы точно не забудете!

Важная информация: