Прогулка на катере по Волге в Астрахани - это уникальная возможность увидеть город с воды.
Участники смогут насладиться панорамными видами старого города, где старинные здания гармонично соседствуют с современной архитектурой. Центральная набережная, являющаяся сердцем города, станет местом притяжения для всех участников. Вечерняя прогулка подарит потрясающий южный закат, который запомнится надолго. Это идеальный способ освежиться и почувствовать дух Астрахани
Участники смогут насладиться панорамными видами старого города, где старинные здания гармонично соседствуют с современной архитектурой. Центральная набережная, являющаяся сердцем города, станет местом притяжения для всех участников. Вечерняя прогулка подарит потрясающий южный закат, который запомнится надолго. Это идеальный способ освежиться и почувствовать дух Астрахани
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Потрясающий южный закат
- 🏛 Панорамные виды старого города
- 🚤 Прогулка на катере по Волге
- 🏙 Центральная набережная
- 🌿 Ощущение духа Астрахани
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки по Волге в Астрахани - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода тёплая, и можно в полной мере насладиться панорамными видами и южными закатами. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, когда уже не так жарко, но всё ещё комфортно. В другие месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, и прохладный ветер может снизить комфортность путешествия.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Что можно увидеть
- Центральная набережная
- Старый город
Описание экскурсии
Откройте для себя Астрахань с воды!
Дорогие гости, прогулка по Волге на катере — это замечательный способ начать знакомство с нашим прекрасным городом! Вы сможете насладиться панорамными видами старого города, где старинные здания гармонично соседствуют с современной архитектурой.
Что вас ждет во время прогулки?
- Вы пройдете мимо центральной набережной, которая является сердцем Астрахани и любимым местом местных жителей.
- Вечерняя прогулка подарит вам потрясающий южный закат, который запомнится надолго.
- Вы ощутите свежесть ветерка, который освежит вас во время путешествия.
Уникальная природа и культура
Астрахань — это место, где вы можете увидеть одновременно самую большую дельту в Европе, удивительные лотосовые поля и множество интересных людей. Здесь царит особая атмосфера, наполненная духом места и культурой, которая оставит у вас незабываемые впечатления.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все красоты Астрахани с воды!
Каждый день с 7 апреля по 14 сентября в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30
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Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Кремлевская, 4
Завершение: Прибытие к причалу № 1 напротив гостиницы «Азимут» (ул. Кремлевская, 4)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7 апреля по 14 сентября в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 июл 2025
Т
Татьяна
8 июл 2025
Т
Татьяна
3 июл 2025
У этой прогулки была самая сходная цена, поэтому выбор пал именно на нее. И мы ни разу не пожалели! Кораблик небольшой, но благодаря этому мы свободно общались с капитаном. Он предложил задавать вопросы про город и сам очень активно о нем рассказывал. Это намного лучше обычной экскурсии! При этом мы узнали о домах на набережной, насладились видами. Рекомендую)
Е
Евгения
21 июн 2025
М
Мария
13 июн 2025
О
Оксана
5 июн 2025
Экскурсией это не назовешь. Прокатили на катере. Всё. Хотелось бы услышать хотя бы аудиогид о достопримечательностях Астрахани, а не радио и телефонные разговоры капитана. Не понравилось.
А
Андрей
12 мая 2025
Очень доброжелательный и внимательный к пассажирам коллектив.
Чистейший катамаран - реально все поверхности, стол, сиденья словно только что вымыты.
По периметру в носовой части и по бокам закрыт чистой прозрачной плёнкой от
Чистейший катамаран - реально все поверхности, стол, сиденья словно только что вымыты.
По периметру в носовой части и по бокам закрыт чистой прозрачной плёнкой от
С
Светлана
11 мая 2025
Это самая лучшая экскурсия, особенно нам понравился гид - Эвелина. . лучшего рассказчик давно не слышали.
А
Алексей
7 мая 2025
Проводится экскурс в советскую историю Астрахани. Затрагиваются темы прошлого и текущего статуса Астрахани, как речного и, в настоящем, морского порта. Сам капитан интересный собеседник с большим жизненным опытом в морском деле.
Т
Татьяна
4 мая 2025
Я на ней не была
В
Волков
25 апр 2025
Входит в следующие категории Астрахани
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