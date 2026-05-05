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Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка к лотосам на катере
Начало: Ул. Кремлевская, 4
Расписание: Каждый день с 9.00 до 12.00
Завтра в 09:00
20 авг в 09:00
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная прогулка вдоль набережных на катере
Начало: Ул. Кремлевская, 4
Расписание: Каждый день в 11.30, 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
История Астрахани с Волги - экскурсия на катере (с пятницы по воскресенье)
Начало: Кремлевская 4
4 сен в 12:30
5 сен в 12:30
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Отличная экскурсия. Очень интересная, атмосферная и теплая!!!
Капитан- просто душа экскурсии!!! Спасибо огромное от Волгоградцев.
Капитан- просто душа экскурсии!!! Спасибо огромное от Волгоградцев.
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М
Очень рекомендую к посещению: приятный капитан, создает очень комфортную атмосферу, рассказ интересный, ход без резких рывков, фото и видео получились классные! На период гнуса тоже будет очень комфортно, так как «шторки» плотно закрывают внутреннее пространство.
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Всего 81 отзыв в Астрахани в категории "По Волге"
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Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «По Волге»
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Сколько стоит экскурсия по Астрахани в августе 2026
Сейчас в Астрахани в категории "По Волге" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 3800. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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