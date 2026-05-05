М Марина

Очень рекомендую к посещению: приятный капитан, создает очень комфортную атмосферу, рассказ интересный, ход без резких рывков, фото и видео получились классные! На период гнуса тоже будет очень комфортно, так как «шторки» плотно закрывают внутреннее пространство.