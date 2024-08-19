Маленький Стамбул в центре Астрахани - разве это возможно? Вы убедитесь, что да! Посетите огромный восточный базар, где можно купить всё, что придёт в голову. Увидите мечеть, дома-утюги и здание,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Восточный базар
- 🏛 Старейший жилой дом
- 🕌 Мечеть на Больших Исадах
- 🖼 Дом-мозаика
- 🏠 Дома-утюги
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Старейший жилой дом
- Храм Успения Пресвятой Богородицы
- Консервный завод
- Печь с изразцами
- Блошиный рынок
- Мечеть на Больших Исадах
- Дом-мозаика
- Дома-утюги
Описание экскурсии
- Старейший жилой дом Астрахани, где бывал Пётр I
- Храм Успения Пресвятой Богородицы — третий по счёту католический храм, построенный на территории Российской империи
- Консервный завод в виде домика с диснеевской заставки — вы увидите его на архивных фото и узнаете, где он стоял
- Печь с изразцами в маленьком кафе
- Блошиный рынок, где можно купить практически всё: специи, свежие овощи, иранский чай, козий сыр, сланцы или ткань для штор. Обсудим, как с базаром связан предпоследний астраханский хан
- Мечеть на Больших Исадах. Вспомним историю постройки и выясним, при чём здесь Николай II
- Дом-мозаика — уникальное здание, весь фасад которого покрыт мозаичным панно
- Дома-утюги — посмотрим, что это такое
- Множество чудесных городских деталей: старые таблички, кованые ограды, резные наличники
Вы узнаете:
- Как возник Земляной город и район, по которому мы гуляем
- Какие известные люди в нём жили и при чём здесь Чапаев
- Что это за слово такое — «Исады» и почему они большие
А также многое другое!
Организационные детали
Рекомендую бронировать прогулку на утро выходного дня, чтобы попасть на блошиный рынок.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере «Армения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Астрахани
Провёл экскурсии для 53 туристов
Знаток необычных мест Астрахани — улиц, дворов и подворотен. Выпускник школы гида «Глазами инженера». Выпускаю астраханский мерч — значки, футболки, открытки. Покажу свою Астрахань через городские детали, подъезды и дворы.Задать вопрос
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