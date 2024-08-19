Прогулка по Большим Исадам

Индивидуальная экскурсия по Астрахани: старейший дом, храм Успения, консервный завод, печь с изразцами, блошиный рынок и многое другое
Маленький Стамбул в центре Астрахани - разве это возможно? Вы убедитесь, что да! Посетите огромный восточный базар, где можно купить всё, что придёт в голову. Увидите мечеть, дома-утюги и здание,
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покрытое мозаикой. А рядом - резные наличники, печь с изразцами и католический храм. Колорит и эклектика! Вот он какой, район Большие Исады.

Старейший жилой дом Астрахани, где бывал Пётр I, храм Успения Пресвятой Богородицы, консервный завод в виде домика с диснеевской заставки, блошиный рынок, мечеть на Больших Исадах, дом-мозаика и дома-утюги - всё это ждёт вас на нашей экскурсии

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Восточный базар
  2. 🏛 Старейший жилой дом
  3. 🕌 Мечеть на Больших Исадах
  4. 🖼 Дом-мозаика
  5. 🏠 Дома-утюги
Прогулка по Большим Исадам
Прогулка по Большим Исадам
Прогулка по Большим Исадам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Старейший жилой дом
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы
  • Консервный завод
  • Печь с изразцами
  • Блошиный рынок
  • Мечеть на Больших Исадах
  • Дом-мозаика
  • Дома-утюги

Описание экскурсии

  • Старейший жилой дом Астрахани, где бывал Пётр I
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы — третий по счёту католический храм, построенный на территории Российской империи
  • Консервный завод в виде домика с диснеевской заставки — вы увидите его на архивных фото и узнаете, где он стоял
  • Печь с изразцами в маленьком кафе
  • Блошиный рынок, где можно купить практически всё: специи, свежие овощи, иранский чай, козий сыр, сланцы или ткань для штор. Обсудим, как с базаром связан предпоследний астраханский хан
  • Мечеть на Больших Исадах. Вспомним историю постройки и выясним, при чём здесь Николай II
  • Дом-мозаика — уникальное здание, весь фасад которого покрыт мозаичным панно
  • Дома-утюги — посмотрим, что это такое
  • Множество чудесных городских деталей: старые таблички, кованые ограды, резные наличники

Вы узнаете:

  • Как возник Земляной город и район, по которому мы гуляем
  • Какие известные люди в нём жили и при чём здесь Чапаев
  • Что это за слово такое — «Исады» и почему они большие

А также многое другое!

Организационные детали

Рекомендую бронировать прогулку на утро выходного дня, чтобы попасть на блошиный рынок.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере «Армения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Астрахани

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыУспенский СоборПопулярные местаНескучные экскурсииДля студентов

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