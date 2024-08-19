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читать дальше покрытое мозаикой. А рядом - резные наличники, печь с изразцами и католический храм. Колорит и эклектика! Вот он какой, район Большие Исады.



Старейший жилой дом Астрахани, где бывал Пётр I, храм Успения Пресвятой Богородицы, консервный завод в виде домика с диснеевской заставки, блошиный рынок, мечеть на Больших Исадах, дом-мозаика и дома-утюги - всё это ждёт вас на нашей экскурсии

Маленький Стамбул в центре Астрахани - разве это возможно? Вы убедитесь, что да! Посетите огромный восточный базар, где можно купить всё, что придёт в голову. Увидите мечеть, дома-утюги и здание,