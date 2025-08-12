Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
1 окт в 10:00
4250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав12 августа 2025Впечатление от путешествия по северу Байкальского заповедника самое большое и незабываемое!
Отличный маршрут и возможность пообедать ухой и омуля! Единственное с чем то не хватило - экскурсовода!
- ССвиридов3 августа 2025Красота и загадочность - именно так можно охарактеризовать экскурсию по северной части острова Ольхон. Невероятные по красоте ландшафты, пропитанные мифами.
- ЕЕлена23 июля 2025Отличная экскурсия! Затпагм из отеля вовремя. Увидели много интересного и красивого! Водитель- он же экскурсовод рассказал о каждой из локаций, а уха из омуля - выше всяких похвал! Спасибо!
- РРин16 июля 2025Ехали на уазиках, водитель превосходно чувствовал дорогу, рассказывал немного о местах, в которых мы останавливались, был прекрасный обед на мысе
- ЛЛюбовь30 мая 2025Ольхон вообще остров сам по себе невероятный, но наша группа полностью прочувствовала атмосферу - безумно красивые виды, суровые ветра Байкала.
Экскурсия на север Ольхона оставила яркие и незабываемые впечатления! Остров Байкал предстал перед нами во всей своей красоте и величии.
У
- ИИлья1 марта 2025Тот самый лёд в конце февраля все ещё возможно увидеть. Катались на машине по льду, водитель весёлый, поддерживал разговоры, много фоток сделали, накормили до сыта прям на Байкале. Незабываемые ощущения!
Благодарю и рекомендую!
Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в
Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из
- ААнастасия23 сентября 2024Байкал прекрасен 🫶
- ЮЮлия25 июля 2024Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
- ННаталья16 июля 2024Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
