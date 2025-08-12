читать дальше

Мне казалось, что я в каком-то фильме или сказке.



Если даже из Европы люди едут на автодомах, чтобы это увидеть, неужели вы будучи на острове позволите себе такое пропустить?



На буханочке отдельное удовольствие ездить, таких ощущений даже на американских горках не испытаешь, но водитель и экскурсовод Александр прекрасно справился и с дорогой, и с приготовлением вкуснейшнего обеда. Обязательно бы еще съездила, но теперь уже в более тёплое время года)