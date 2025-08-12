Мои заказы

Деревня Харанцы – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Деревня Харанцы» на Байкале, цены от 4250 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Джиппинг
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Индивидуальный тур по северу Ольхона
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
17 900 ₽ за всё до 3 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
6 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
1 окт в 10:00
4250 ₽ за человека
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
26 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    12 августа 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Впечатление от путешествия по северу Байкальского заповедника самое большое и незабываемое!
    Отличный маршрут и возможность пообедать ухой и омуля! Единственное с чем то не хватило - экскурсовода!
  • С
    Свиридов
    3 августа 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Красота и загадочность - именно так можно охарактеризовать экскурсию по северной части острова Ольхон. Невероятные по красоте ландшафты, пропитанные мифами.
    читать дальше

    Маршрут создан буквально "на любой вкус" - тут можно спокойно любоваться красотами Малого моря с высоты байкальских скал (они, конечно, не самые высокие, но вид от этого не портится - можете поверить), прикоснуться (или даже погрузиться) в воду на урочище Песчаном, узнать легенду о трёх братьях Ангары, посетить самую северную точку Ольхона и посмотреть на скульптуру Хранителя Байкала. Кто-то говорит, что Байкал - это место силы. И если это так, то именно северная часть Ольхона наиболее ярко свидетельствует об этом. Потрясающая по красоте природа, потрясающе сильные впечатления и невероятный заряд энергии.

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Отличная экскурсия! Затпагм из отеля вовремя. Увидели много интересного и красивого! Водитель- он же экскурсовод рассказал о каждой из локаций, а уха из омуля - выше всяких похвал! Спасибо!
  • Р
    Рин
    16 июля 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Ехали на уазиках, водитель превосходно чувствовал дорогу, рассказывал немного о местах, в которых мы останавливались, был прекрасный обед на мысе
    читать дальше

    Хобой. Забирали и развозили по тем точкам, где кто жил. Музыка в машине была класной, как раз то, что я и слушаю)

  • Л
    Любовь
    30 мая 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Ольхон вообще остров сам по себе невероятный, но наша группа полностью прочувствовала атмосферу - безумно красивые виды, суровые ветра Байкала.
    читать дальше

    Мне казалось, что я в каком-то фильме или сказке.

    Если даже из Европы люди едут на автодомах, чтобы это увидеть, неужели вы будучи на острове позволите себе такое пропустить?

    На буханочке отдельное удовольствие ездить, таких ощущений даже на американских горках не испытаешь, но водитель и экскурсовод Александр прекрасно справился и с дорогой, и с приготовлением вкуснейшнего обеда. Обязательно бы еще съездила, но теперь уже в более тёплое время года)

  • С
    Святослав
    24 марта 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Экскурсия на север Ольхона оставила яркие и незабываемые впечатления! Остров Байкал предстал перед нами во всей своей красоте и величии.
    У
    читать дальше

    нас было несколько остановок, где мы могли осмотреть наплески льда на скалах, сфотографироваться. Поражает такое количество разнообразия льда и цвета воды под ним на озере.
    Конечной точкой был мы Хобой, где был вкусный и горячий обед в бухте, озаряемой солнцем.
    Особая благодарность, что нас отвезли на чистейший лед, по которому еще не ступала нога человека, и мы смогли сделать море фотографий на нем.

  • И
    Илья
    1 марта 2025
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Тот самый лёд в конце февраля все ещё возможно увидеть. Катались на машине по льду, водитель весёлый, поддерживал разговоры, много фоток сделали, накормили до сыта прям на Байкале. Незабываемые ощущения!
    Благодарю и рекомендую!
  • А
    Александр
    2 октября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в
    читать дальше

    каждом месте оказывались раньше остальных и была возможность сделать шикарнейшие фото. Пообедали отличной ухой. Посетили невероятно красивые и живописные места. Поездкой остался более чем доволен, и с радостью порекомендую другим!

  • М
    Мария
    24 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из
    читать дальше

    минусов - скопление экскурсионных групп в одном месте в одно время. Надо немного распределять по временным интервалам. Очень вкусная уха на обед. И чай с чабрецом.

  • А
    Анастасия
    23 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Байкал прекрасен 🫶
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
  • О
    Олеся
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
    читать дальше

    нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные!

  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.

  1. Малое Море
  2. Мыс Кобылья голова
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Хобой
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Тажеранские степи
  8. Хребет Хамар-Дабан
