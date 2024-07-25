Мыс Шунте – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Шунте» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
55 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
2 сен в 10:00
3 300 за человека
Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур на мыс Хобой - самую северную точку Ольхона
Индивидуальная экскурсия на мыс Хобой подарит незабываемые впечатления. Узнайте легенды Байкала, полюбуйтесь природой и попробуйте бурятскую уху
Начало: Остров Ольхон п. Хужир, водитель забирает с отеля
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
2 сен в 09:00
24 000 за всё до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
На автобусе
18 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Начало: Экскурсия начинается в п. Хужир. От вашей гостиниц...
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
2 сен в 10:00
11 сен в 10:00
3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Доставка, организация обеда, доброжелательный водитель Анатолий - отлично, спасибо. Работу гида не увидели, мало информации о местности, о самом острове, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Спасибо организаторам за экскурсию. День прошел насыщенно, посмотрели очень красивые места, сделали отличные фотографии. Накормили обедом. Единственное, чего мне не хватает, так это профессионального гида в сопровождении. Хочется знать больше о таких уникальных местах.
  • О
    Олеся
    16 июля 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Тур на север оказался очень интересным. Прогнозы пугали плохой погодой, но было очень тепло, только ветер на самом мысе. У
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    нас был замечательный водитель-гид Алексей, который очень любит свое дело. Провез по самым интересным местам, выстроил маршрут так, чтоб было немноголюдно и накормил вкуснейшей ухой из омуля и хариуса. Впечатления исключительно положительные!

  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Экскурсия понравилась! Маршрут очень живописный❤️ Александр много рассказывал, ответил на все вопросы, успевал шутить и вести буханку по ольхонским горочкам. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    29 июля 2023
    Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
    Все нормально, красиво накрыли стол и вкусно накормили. Времени хватало на осмотр, 8 раз остановились, 2 раза купались.
  • В
    Валерия
    13 августа 2021
    Индивидуальный тур по северу Ольхона
    Ослепительная красота острова! Мы даже стали свидетелями редкого природного явления на мысе Хобой - крутящиеся облака, которые налетели с Малого моря! Мы побывали в горах и на песчаном пляже и даже искупались в самом Байкале!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Мыс Шунте»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Байкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
  2. Тур на мыс Хобой - самую северную точка Ольхона
  3. Невероятный день на Ольхоне в мини-группе
Какие места ещё посмотреть на Байкале
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Малое Море
  2. Тункинская долина
  3. Набережная
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Хобой
  6. Хребет Хамар-Дабан
  7. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в августе 2024
Сейчас на Байкале в категории "Мыс Шунте" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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