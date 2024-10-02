Неспешные экскурсии Байкала для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Для пенсионеров» на Байкале, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
Джиппинг
59 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Байкальский край земли: захватывающий тур на север острова Ольхон
Вас ждет незабываемое путешествие по легендарным местам Байкала с комфортным трансфером и байкальской ухой на обед
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
3 300 за человека
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
На автобусе
Джиппинг
30 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 9 чел.
На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой: приключение ждет
Приглашаем на увлекательное путешествие по южной части Ольхона. Откройте для себя красоту озера Ялга, залива Нуры и острова Огой
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
3 300 за человека
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
3 отзыва
7 часов
Групповая
до 18 чел.
К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
Начало: Р.П. Листвянка, ул. Горького 4а (напротив школы)
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 октября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Водитель-экскурсовод во время каждой остановки рассказывал немного о месте. Ехали в числе первых (машин на маршруте было много), поэтому в
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    каждом месте оказывались раньше остальных и была возможность сделать шикарнейшие фото. Пообедали отличной ухой. Посетили невероятно красивые и живописные места. Поездкой остался более чем доволен, и с радостью порекомендую другим!

  • М
    Мария
    24 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Увидели северную часть острова! Осень повезло с погодой. Путешествие на «буханках» - целое приключение. Особенно по лесной части маршрута. Из
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    минусов - скопление экскурсионных групп в одном месте в одно время. Надо немного распределять по временным интервалам. Очень вкусная уха на обед. И чай с чабрецом.

  • А
    Анастасия
    23 сентября 2024
    Байкальский край земли: тур на север острова Ольхон
    Байкал прекрасен 🫶
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Без опозданий, хороший водитель Пётр, красивый маршрут, вкусный обед. Снимаю звезду за информацию о местности, о местах, которые посетили.
  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    На внедорожнике по южной части Ольхона к острову Огой
    Экскурсия по Южному Ольхону с Алексеем, прошла замечательно. Увидели столько красивых мест, от которых дух захватывает. А приготовленный для нас обед выше всех похвал!!!
  • А
    Анна
    18 февраля 2024
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    Отличная экскурсия, отдельное спасибо гиду Кристине, рассказала много интересных историй, помогла вызвать такси. Погода была потрясающая, посмотрели разные виды льда. Экскурсией предусмотрен обед (гарнир,мяско,салат,чай кофе и кекс), взятая с собой закуска не понадобилась. Выпили воду из Байкала, сделали много фотографий.
  • Е
    Елена
    21 марта 2023
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    Обалденно! Экскурсия и наш экскурсовод гид Юлия просто супер! Нет слов! Огромное ей спасибо, такой объём интересной информации, но не загружает, и в то же время всё так легко,и понятно, и запоминаемо! Эмоции через край!
  • Я
    Яна
    23 февраля 2023
    Байкальский лёд
    Экскурсия - одно сплошное удовольствие! Огромное спасибо нашему гиду Руслану, который идеально продумал и организовал наш день! Понравилось абсолютно все:
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    комфортная машина, пикник в баре «Пещера», интересные истории! Руслан очень любит свой регион и сделает все, чтобы вы тоже его полюбили! Лед Байкала это то, что должен увидеть хотя бы один раз каждый!

  • К
    Камиль
    16 февраля 2023
    К чудесам Байкала - в бухту Песчаную на хивусе
    - Увидели всё, что было в описании экскурсии. В полной мере и даже больше. Я впервые бурил лёд:-) - Кристина -
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    лучший гид! Она на своём месте. Водители хивуса тоже молодцы, всё сделали чётко! - Обед на улице - можно добавить больше сидячих мест. Была одна лавочка, и далеко не все смогли кушать сидя. Кто как мог - стоя, сидя на льду, облакатясь на хивус - это неудобно. Сам обед был неплохой. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Для пенсионеров»

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  2. Тункинская долина
  3. Набережная
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  5. Мыс Саган-Хушун
  6. Мыс Хобой
  7. Тажеранские степи
  8. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в октябре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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