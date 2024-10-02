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лучший гид! Она на своём месте. Водители хивуса тоже молодцы, всё сделали чётко! - Обед на улице - можно добавить больше сидячих мест. Была одна лавочка, и далеко не все смогли кушать сидя. Кто как мог - стоя, сидя на льду, облакатясь на хивус - это неудобно. Сам обед был неплохой. Спасибо!