Предлагаем вам с ветерком промчаться по чистейшему льду Байкала на быстроходном хивусе.
Катер на воздушной подушке в миг домчит вас к острову Ольхон, а по пути вы побываете в настоящей ледяной сказке: прозрачный лед, ледяные гроты и пещеры, торосы — лед Байкала раскроется перед вами во всей своей красе! Кроме этого вас ждут развлечения на льду, фотосессия и вкусный обед.
Катер на воздушной подушке в миг домчит вас к острову Ольхон, а по пути вы побываете в настоящей ледяной сказке: прозрачный лед, ледяные гроты и пещеры, торосы — лед Байкала раскроется перед вами во всей своей красе! Кроме этого вас ждут развлечения на льду, фотосессия и вкусный обед.
Ближайшие даты:
20
янв
янв
21
янв
янв
22
янв
янв
23
янв
янв
24
янв
янв
25
янв
янв
26
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Село Турка
- Байкал
- Мыс Хобой
- Шаман-камень
- Olkhon Ice Park
- Скала «Три Брата»
Описание
Что вас ждет Что вы можете открыть для себя нового на Байкале? Да абсолютно всё! Специально для вас — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, остров Ольхон. Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы — нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и даже услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала». Не менее удивительным будет и рукотворный ледовый городок в посёлке Хужир — самом крупном населённом пункте острова. В однодневном путешествии вас ждут:
- прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;
- стакан чистейшей байкальской воды;
- вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);
- фотосессия и развлечения на льду;
- зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать невероятными видами всю зиму, февраль март и даже апрель! Успевайте записаться — вперед, за впечатлениями! Важно знать:• Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.
- К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
- Принимаем заявки от частных лиц, коллективов и организаций.
С 20 января по 30 апреля 2024 года
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Улан-Удэ-Турка, Улан-Удэ-Ольхон
- Питание на Ольхоне
- Услуги гида
- Нахождение в Национальном парке
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Улан-Удэ, Театр оперы и балетаЗавершение: Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 20 января по 30 апреля 2024 годаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала
Похожие туры из Байкала
Индивидуальная
7 часов
Озеро Байкал в шаговой доступности
Иркутск. Место по согласованию
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
от 11 250₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Знакомство с озером Байкал за 1 день
Ваш отель в Иркутске
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 12 990₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
14 часов
Тропами Ольхона: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска / Листвянки)
В отеле или аэропорту Иркутска
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
12 500₽ за человека