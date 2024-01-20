Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе

Групповая экскурсия на Байкале
Предлагаем вам с ветерком промчаться по чистейшему льду Байкала на быстроходном хивусе.

Катер на воздушной подушке в миг домчит вас к острову Ольхон, а по пути вы побываете в настоящей ледяной сказке: прозрачный лед, ледяные гроты и пещеры, торосы — лед Байкала раскроется перед вами во всей своей красе! Кроме этого вас ждут развлечения на льду, фотосессия и вкусный обед.
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Село Турка
  • Байкал
  • Мыс Хобой
  • Шаман-камень
  • Olkhon Ice Park
  • Скала «Три Брата»

Описание

Что вас ждет Что вы можете открыть для себя нового на Байкале? Да абсолютно всё! Специально для вас — однодневная экскурсия в самое сердце ледового царства озера Байкал, остров Ольхон. Вы собственными глазами увидите магию, на которую способна природа зимой: ледовые гроты, пещеры, торосы — нагромождения огромных льдин, прозрачный и пузырьковый лед… Феноменальная красота, которую вы сможете не только увидеть, но и даже услышать — речь о так называемой «симфонии Байкала». Не менее удивительным будет и рукотворный ледовый городок в посёлке Хужир — самом крупном населённом пункте острова. В однодневном путешествии вас ждут:
  • прозрачный лед, пещеры, гроты и другие невероятные красоты зимнего Байкала;
  • стакан чистейшей байкальской воды;
  • вкусный обед на льду (уха из омуля, строганина, кедровая настойка);
  • фотосессия и развлечения на льду;
  • зимний закат на Байкале. Батюшка Байкал будет радовать невероятными видами всю зиму, февраль март и даже апрель! Успевайте записаться — вперед, за впечатлениями! Важно знать:• Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую обувь, носки, варежки или перчатки, термос и перекус.
  • К экскурсии вы также сможете присоединиться из сел Турка, Гремячинск или Горячинск.
  • Принимаем заявки от частных лиц, коллективов и организаций.

С 20 января по 30 апреля 2024 года

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Удэ-Турка, Улан-Удэ-Ольхон
  • Питание на Ольхоне
  • Услуги гида
  • Нахождение в Национальном парке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, Театр оперы и балета
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 20 января по 30 апреля 2024 года
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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