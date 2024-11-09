8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске, в аэропорту или на
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
Погрузитесь в атмосферу Байкала: от истории коренных народов до встречи с байкальским тюленем. Эксклюзивный маршрут ждет вас
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Откройте для себя удивительный мир Байкала через призму истории и культуры. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания
Начало: Ул. Сухэ Батора, д. 1
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр9 ноября 2024Прекрасный день в компании замечательной Алины. Спасибо!
- ЕЕвгения20 октября 2024Нам очень понравилась гид Лиза. Очень внимательный, знающий, приятный в общении, добрый человек. Нам с ней было очень интересно, будем рекомендовать вашу фирму и этого года друзьям. Спасибо большое!!!))
- ГГалина10 марта 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеМного интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
- ЕЕлена13 февраля 2024Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на ХивусеПрогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
- TTamara.z1 августа 2023Очень хорошая организация экскурсии, понятен маршрут поездки, все очень четко и профессионально. Рада, что теперь мнение об Иркутске будет формироваться и с учетом этой экскурсии. Очень хороший экскурсовод, интеллигентный и знающий. Хочется пожелать успехов турфирме в целом.
- ВВиктория10 августа 2021О природе и культуре Сибири: однодневная экскурсия в Листвянку и ТальцыНаш гид, Евгений, провёл очень интересную и увлекательную экскурсию по Поселку Листвянка и музею Тальцы. Большое спасибо за экскурсию. Мы узнали много нового о Сибири и Байкале. Полюбовались неповторимой красотой природы!
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Шаман-камень»
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