А Александр День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка Прекрасный день в компании замечательной Алины. Спасибо!

Е Евгения День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка Нам очень понравилась гид Лиза. Очень внимательный, знающий, приятный в общении, добрый человек. Нам с ней было очень интересно, будем рекомендовать вашу фирму и этого года друзьям. Спасибо большое!!!))

Г Галина Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта

Е Елена Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍

T Tamara.z Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка Очень хорошая организация экскурсии, понятен маршрут поездки, все очень четко и профессионально. Рада, что теперь мнение об Иркутске будет формироваться и с учетом этой экскурсии. Очень хороший экскурсовод, интеллигентный и знающий. Хочется пожелать успехов турфирме в целом.