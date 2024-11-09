Шаман-камень – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Шаман-камень» на Байкале, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
На катере
58 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Байкалу
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске, в аэропорту или на
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за человека
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
Погрузитесь в атмосферу Байкала: от истории коренных народов до встречи с байкальским тюленем. Эксклюзивный маршрут ждет вас
Начало: Иркутск / Листвянка и другие адреса
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 3 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Откройте для себя удивительный мир Байкала через призму истории и культуры. Уникальная экскурсия подарит незабываемые впечатления и знания
Начало: Ул. Сухэ Батора, д. 1
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    9 ноября 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Прекрасный день в компании замечательной Алины. Спасибо!
  • Е
    Евгения
    20 октября 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Нам очень понравилась гид Лиза. Очень внимательный, знающий, приятный в общении, добрый человек. Нам с ней было очень интересно, будем рекомендовать вашу фирму и этого года друзьям. Спасибо большое!!!))
  • Г
    Галина
    10 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Много интересного Понравились ледовые фигуры на Ольхоне Хотелось бы больше комфорта
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Путешествие по льду Байкала на остров Ольхон на Хивусе
    Прогулка на катере на воздушной подушке стала одним из самых захватывающих моментов нашего путешествия! Нам все понравилось, особенно когда мы выехали на прозрачный лед, это такая красота😍
  • T
    Tamara.z
    1 августа 2023
    Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
    Очень хорошая организация экскурсии, понятен маршрут поездки, все очень четко и профессионально. Рада, что теперь мнение об Иркутске будет формироваться и с учетом этой экскурсии. Очень хороший экскурсовод, интеллигентный и знающий. Хочется пожелать успехов турфирме в целом.
  • В
    Виктория
    10 августа 2021
    О природе и культуре Сибири: однодневная экскурсия в Листвянку и Тальцы
    Наш гид, Евгений, провёл очень интересную и увлекательную экскурсию по Поселку Листвянка и музею Тальцы. Большое спасибо за экскурсию. Мы узнали много нового о Сибири и Байкале. Полюбовались неповторимой красотой природы!

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Шаман-камень»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
  2. Дорога за море - Байкальский тракт и Листвянка
  3. Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Какие места ещё посмотреть на Байкале
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Малое Море
  2. Мыс Хобой
  3. Мыс Кобылья голова
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Хребет Хамар-Дабан
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тажеранские степи
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в декабре 2024
Сейчас на Байкале в категории "Шаман-камень" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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