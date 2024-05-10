от 12 700 ₽ за человека

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности

Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске

Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды

Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах

за всё до 3 чел.

от 13 750 ₽ за всё до 3 чел.

Расписание: В любой день и время по договоренности

за всё до 4 чел.

12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте

Индивидуальная

7 часов 31 отзыв

Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей Начало: Иркутск. Место по согласованию

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности