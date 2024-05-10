Пик Черского – экскурсии на Байкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Пик Черского» на Байкале, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка: культура и природа
Погрузитесь в мир древнего Байкала: от шаман-камня до камня Черского. Вас ждут незабываемые впечатления и живописные виды
Начало: Заберу Вас у отеля в Иркутске
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 12 700 за человека
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Мини-группа
7 часов
27 отзывов
В тренде
Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
Познакомьтесь с легендами Байкала, посетите камень Черского и Шаман-камень, а также музей деревянного зодчества в Тальцах
Начало: Иркутск ул. Сухэ-Батора,7
Расписание: Пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс 10:00 до 18.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Знакомство с Байкалом - путешествие в Листвянку
Начало: Центральная часть города Иркутска
Расписание: В любой день и время по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 13 750 за всё до 3 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Озеро Байкал в шаговой доступности
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Озеро Байкал в шаговой доступности: уникальное путешествие
Проведите незабываемые 6 часов, исследуя красоты Байкала и его окрестностей в компании опытного гида и друзей
Начало: Иркутск. Место по согласованию
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 13 800 за всё до 2 чел.
Визитная карточка Байкала - Листвянка
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Визитная карточка Байкала - Листвянка: погружение в историю и природу
Откройте для себя красоту и загадки Байкала с экскурсией в Листвянку. Исторические места, неповторимая природа и вкусный омуль ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно с 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Экскурсия очень понравилась.
  • I
    I
    27 марта 2024
    Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
    Супер!
  • И
    Ирина
    26 марта 2024
    Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
    Мы с гидом Евгением побывали в самых необыкновенных местах! Евгений все подробно,доступно и интересно рассказал и показал. Очень приятно иметь дело с такими людьми. Все очень понравилось,все просто бесподобно! Спасибо большое! Всем советую,не пожалеете!!
  • Г
    Галина
    14 марта 2024
    Визитная карточка Байкала - Листвянка
    Александр внимательный, заботливый, интересный рассказчик и очень аккуратный водитель. Спокойно и грамотно объяснил, что лучшее посмотреть в этой поездке. Байкал
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    - это восторг, красота, легенды, история. Александр большой профессионал и очень отзывчивый человек! Желаем ему успехов и удачи 365 дней в году!

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
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    в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

  • А
    Антон
    8 марта 2024
    Легенды Байкала: в Листвянку через Тальцы
    Шикарные виды, катание на коньках по бескрайнему байкальскому льду, ледяные наплески на скалах 🔥🔥🔥супер
  • И
    Ирина
    1 февраля 2024
    День у «славного моря» - Байкал в поселке Листвянка
    Прошли по Листвянке, посидели в ресторанчике, насладились местной кухней. Попробовали пельмени с рыбой. Вкус конечно интересный). Походили по льду Байкала,
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    льдины прозрачные как огромные бриллианты. Завораживающе. И солнце, сквозь дымку даёт эффект перламутрового света. Всё великолепие с высоты камня Черского закрепили и по канатной дороге спустились. Отдельное слово надо сказать про музей Байкала. Пробыли там часа 3, но можно и целый день посвятить ему. Очень интересно.

  • Е
    Екатерина
    28 января 2024
    Озеро Байкал в шаговой доступности
    Были с дочкой 27 января 2024 г. на экскурсии с гидом Василием. Очень рекомендуем и экскурсию, и гида. Остались очень довольны. Впечатления от экскурсии только самые положительные.
  • К
    Кирилл
    23 октября 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
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    знает свой край, человек который может передать все яркие краски любого места в своем краю. Советую всем в гиды выбирать Виталину

  • Н
    Наталья
    5 октября 2023
    Визитная карточка Байкала - Листвянка
    Добрый день! Мы ездили на экскурсию с Александром в Листвянку на один день. Посетили музей Тальцы. Конечно одного дня мало, по Тальцам можно ходить бесконечно. В восторге от всего. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Пик Черского»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Пик Черского" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 5 000 до 13 800. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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