Экскурсии от Ж/Д вокзала Байкала

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» на Байкале, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Листвянка - знакомство с Байкалом
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Байкалом: поездка в Листвянку в мини-группе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Байкалом: поездка в Листвянку в мини-группе
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
16 июля в 10:00
27 июля в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
Листвянка - идеальное место для знакомства с Байкалом! Прогулка по набережной, музей Тальцы, бурятская кухня и байкальская нерпа ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
16 июля в 10:00
27 июля в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
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    в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.

  • К
    Кирилл
    23 октября 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
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    знает свой край, человек который может передать все яркие краски любого места в своем краю. Советую всем в гиды выбирать Виталину

  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Листвянка - знакомство с Байкалом
    Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
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    Экскурсия подходит для первого знакомства с Байкалом и оставляет неизгладимое первое впечатление, особенно вид сверху. Также стоит отметить, что экскурсовод очень эрудирован и познакомит вас с местным калоритом, для полного погружения в местный уклад. Времени хватает на все: от покупок до прогулок. Советую

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «От ж/д вокзала»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Листвянка - знакомство с Байкалом
  2. Знакомство с Байкалом: поездка в Листвянку в мини-группе
  3. Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Малое Море
  2. Набережная
  3. Хребет Хамар-Дабан
  4. Тункинская долина
  5. Мыс Кобылья голова
  6. Мыс Саган-Хушун
  7. Мыс Хобой
Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июле 2024
Сейчас на Байкале в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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