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8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Листвянка - знакомство с Байкалом: индивидуальная экскурсия
Путешествие к озеру Байкал начинается с Листвянки! Увидите исток Ангары, музей Тальцы и попробуете бурятскую кухню в юрте
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля
Расписание: Ежедневно
27 июля в 10:00
28 июля в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Байкалом: поездка в Листвянку в мини-группе
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
16 июля в 10:00
27 июля в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Листвянку: знакомимся с Байкалом
Листвянка - идеальное место для знакомства с Байкалом! Прогулка по набережной, музей Тальцы, бурятская кухня и байкальская нерпа ждут вас
Начало: Трансфер из аэропорта, ж/д вокзала, отеля Иркутска
Расписание: Ежедневно
16 июля в 10:00
27 июля в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 марта 2024Благодарим нашего водителя и экскурсовода Виталину за многоплановую, увлекательную экскурсию. За этот день мы посетили этнодеревню Тальцы, посетили музей Байкала
- ККирилл23 октября 2023Виталина прекрасный гид, и очень хороший человек! День проведенный в её компании не забываемый, это тот человек который любит и
- ЕЕлена13 июля 2023Впечатление от экскурсии исключительно положительное! Очень приятный гид, который ответит на все возможные вопросы и посоветует что и как лучше.
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «От ж/д вокзала»
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