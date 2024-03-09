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в Листвянке, поднялись на подъемнике на смотровую площадку камня Черского, посетили красивую деревянную Свято-Никольскую церковь. И, конечно же, не прошли мимо рыбного рынка, где Виталина порекомендовала продавца, у которого мы купили вкуснейшего омуля горячего копчения, а также омуля холодного копчения и вяленого. Вяленого и холодного копчения омуля продавцы вакуумировали, чтобы мы смогли поделиться вкусом Байкала со своими родными и близкими. Заявленная программа была выполнена полностью. Рекомендуем.