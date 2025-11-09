Маршруты найдутся как для новичков (для них подойдут «зелёные» трассы), так и для уверенных катальщиков.
Описание тура
Организационные детали
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Вам понадобится:
- паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
- солнцезащитные очки
- фотоаппарат, зарядки
- косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
* средства личной гигиены
* нижнее бельё
- термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф
- утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны
- тёплые варежки-перчатки
- футболки 2-3 шт.;
- носки тонкие 3-4 пары.
- маленький рюкзачок для радиальных выходов;
- лекарства: индивидуальные препараты.
- личное снаряжение
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Белокуриху
Встретим вас в аэропорту и поедем в Белокуриху. После заселения в отель у вас будет время, чтобы отдохнуть, самостоятельно погулять по территории или подняться на вершину горы Церковка по канатной дороге.
Катание на курорте «Белокуриха»
Сегодня весь день проведём на горнолыжном курорте «Белокуриха». Здесь есть трассы разного уровня сложности, которые подойдут новичкам, будут интересны профессиональным катальщикам и любителем фрирайда. А ещё здесь можно с ветерком промчаться с горы на тюбинге.
Лебединое озеро
Позавтракаем и поедем в удивительное место, которое становится по-настоящему волшебным зимой. Каждый год, когда наступают холода, на озеро прилетают сотни лебедей! Полюбуемся величественными птицами и вернёмся на горнолыжный курорт.
Остальной день вы сможете кататься или гулять в окрестностях.
Горнолыжный курорт «Манжерок»
На очереди следующий горнолыжный курорт — «Манжерок». Вы сможете взять снаряжение в аренду, а если впервые собираетесь попробовать себя в спорте — взять урок у инструктора.
Продолжаем покорять склоны
Весь день будем покорять снежные склоны и наслаждаться природой. Общая протяжённость трасс — 22 км. Категории сложности здесь самый разные: от «зелёных» для новичков до «чёрной» для профессионалов. А ещё есть детские склоны и трассы для тюбинга.
Переезд на Телецкое озеро
После завтрака поедем на Телецкое озеро — жемчужину Алтая. Отправимся мы сюда не только ради красот, но и ради ещё одного горнолыжного курорта со множеством трасс, парком хаски и прокатом снегоходов — развлечения на любой вкус!
Продолжаем катать на лыжах и сноубордах
Весь день будем кататься на лыжах, сноуборде или тюбинге на горнолыжном комплексе «Телецкий».
Переезд в Шерегеш
Переедем в Шерегеш. Виды из окна автомобиля будут невероятные! По прибытии заселимся в отель.
Склоны «Шерегеша»
Сегодня обкатаем трассы одного из лучших горнолыжных курортов Сибири. В вашем распоряжении 16 спусков от лёгких «зелёных» до очень сложных «чёрных». Максимальный перепад высоты — 630 метров, а высшая точка — 1570 метров!
Приятная особенность «Шерегеша» — его климат. Здесь выпадает очень много снега, поэтому кататься комфортно, ну а пейзажи — просто завораживащие.
Отъезд
Отдых подошёл к концу. С утра отвезём вас в аэропорт Кемерово или Барнаула.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|147 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Завтраки
- Услуги гида
- Страховка от несчастного случая
- Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Билеты на канатные дороги
- Прокат горнолыжного оборудования и ски-пассы
- Праздничный ужин в новогодние даты
- Питание