Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"

Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Гор много не бывает! Поэтому отправляемся обкатывать снежные трассы сразу 4 современных горнолыжных курортов.

Маршруты найдутся как для новичков (для них подойдут «зелёные» трассы), так и для уверенных катальщиков.

А ещё можно
вспомнить детство и с ветерком промчаться с горы на тюбинге! Дни напролёт будем проводить на склонах, наслаждаться пейзажами и зимними развлечениями, но и без главных достопримечательностей Алтая вас не оставим: полюбуемся удивительным водоёмом, где зимуют сотни лебедей, и увидим Телецкое озеро.

Ближайшие даты:
30
дек19
фев2
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Вам понадобится:

  • паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис
  • солнцезащитные очки
  • фотоаппарат, зарядки
  • косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук)
    * средства личной гигиены
    * нижнее бельё
  • термобелье, теплая кофта, теплые носки (несколько пар), теплые штаны, водолазка, теплая шапка, шарф
  • утепленный костюм типа горнолыжного или теплый пуховик и теплые штаны
  • тёплые варежки-перчатки
  • футболки 2-3 шт.;
  • носки тонкие 3-4 пары.
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов;
  • лекарства: индивидуальные препараты.
  • личное снаряжение

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Белокуриху

Встретим вас в аэропорту и поедем в Белокуриху. После заселения в отель у вас будет время, чтобы отдохнуть, самостоятельно погулять по территории или подняться на вершину горы Церковка по канатной дороге.

2 день

Катание на курорте «Белокуриха»

Сегодня весь день проведём на горнолыжном курорте «Белокуриха». Здесь есть трассы разного уровня сложности, которые подойдут новичкам, будут интересны профессиональным катальщикам и любителем фрирайда. А ещё здесь можно с ветерком промчаться с горы на тюбинге.

3 день

Лебединое озеро

Позавтракаем и поедем в удивительное место, которое становится по-настоящему волшебным зимой. Каждый год, когда наступают холода, на озеро прилетают сотни лебедей! Полюбуемся величественными птицами и вернёмся на горнолыжный курорт.

Остальной день вы сможете кататься или гулять в окрестностях.

4 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

На очереди следующий горнолыжный курорт — «Манжерок». Вы сможете взять снаряжение в аренду, а если впервые собираетесь попробовать себя в спорте — взять урок у инструктора.

5 день

Продолжаем покорять склоны

Весь день будем покорять снежные склоны и наслаждаться природой. Общая протяжённость трасс — 22 км. Категории сложности здесь самый разные: от «зелёных» для новичков до «чёрной» для профессионалов. А ещё есть детские склоны и трассы для тюбинга.

6 день

Переезд на Телецкое озеро

После завтрака поедем на Телецкое озеро — жемчужину Алтая. Отправимся мы сюда не только ради красот, но и ради ещё одного горнолыжного курорта со множеством трасс, парком хаски и прокатом снегоходов — развлечения на любой вкус!

7 день

Продолжаем катать на лыжах и сноубордах

Весь день будем кататься на лыжах, сноуборде или тюбинге на горнолыжном комплексе «Телецкий».

8 день

Переезд в Шерегеш

Переедем в Шерегеш. Виды из окна автомобиля будут невероятные! По прибытии заселимся в отель.

9 день

Склоны «Шерегеша»

Сегодня обкатаем трассы одного из лучших горнолыжных курортов Сибири. В вашем распоряжении 16 спусков от лёгких «зелёных» до очень сложных «чёрных». Максимальный перепад высоты — 630 метров, а высшая точка — 1570 метров!

Приятная особенность «Шерегеша» — его климат. Здесь выпадает очень много снега, поэтому кататься комфортно, ну а пейзажи — просто завораживащие.

10 день

Отъезд

Отдых подошёл к концу. С утра отвезём вас в аэропорт Кемерово или Барнаула.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет147 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Завтраки
  • Услуги гида
  • Страховка от несчастного случая
  • Общая групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Билеты на канатные дороги
  • Прокат горнолыжного оборудования и ски-пассы
  • Праздничный ужин в новогодние даты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостиница, 08:00
Завершение: Аэропорт Барнаула, около 21:00. Возможен трансфер до Кемерово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Барнауле
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

