Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
30 дек в 08:00
19 фев в 08:00
147 600 ₽ за человека
-
20%
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
23 апр в 08:30
30 апр в 08:30
105 904 ₽
132 380 ₽ за человека
-
10%
Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине (всё включено)
Вдоволь накататься по просторам Алтая, насладиться заповедной природой и зимними пейзажами
Начало: Барнаул, аэропорт и ж/д вокзал, 8:00
17 янв в 08:00
24 янв в 08:00
88 200 ₽
98 000 ₽ за человека
Приезжай на Алтай и катай! Горнолыжный тур на курорты "Телецкий" и "Манжерок"
Мчать по склонам, любоваться Телецким озером и Камышлинским водопадом, получать максимум от зимы
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
23 дек в 07:00
13 янв в 07:00
76 500 ₽ за человека
Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»
Испытать яркие эмоции на трассах, насладиться алтайской природой и увидеть Камышлинский водопад
Начало: Барнаул в 7:00-8:00 / Бийск в 10:00-11:00 / Горно-...
25 дек в 08:00
15 янв в 08:00
37 500 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка на курортах Сибири: "Шерегеш", "Манжерок" и "Телецкое"
Обкатать трассы разного уровня сложности, попариться в бане, повеселиться в барах и влюбиться в горы
Начало: Барнаул, ж/д вокзал или аэропорт, 8:00
6 фев в 08:00
9 мар в 08:00
64 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Экстремальные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
- Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
- Снегоходный драйв: Мультинские озёра, гора Белуха и день в Уймонской долине (всё включено)
- Приезжай на Алтай и катай! Горнолыжный тур на курорты "Телецкий" и "Манжерок"
- Горнолыжная перезагрузка на склонах «Манжерока»
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Барнауле в декабре 2025
Сейчас в Барнауле в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 37 500 до 147 600 со скидкой до 20%.
Купите самый интересный из 6 туров в Барнауле на 2025 год по теме «Экстремальные туры», цены от 37500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль