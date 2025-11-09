Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. На турбазах: «Усадьба Пальцевых», «Азулу», «Шавло», «Усть-Чульча», «Бия заповедная». Два варианта:

Домики «стандарт» (2-4 места, удобства на территории турбазы; подселение по гендерному признаку)

Домики с удобствами внутри (2-3 места)

Также за доплату можно разместиться в 1-местном номере или 2-местном без подселения.

Питание. Завтраки и ужины включены в стоимость тура. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек). В горах — УАЗы.

Дети. Возможно участие с детьми с 2 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, но важно взять удобную обувь. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. На некоторых локациях и в дороге связи нет.