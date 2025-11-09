Мои заказы

Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут

Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Большое путешествие для тех, кто хочет познать Алтай по максимуму, — в этот тур включены локации Золотого кольца и Зачемалья и активности, благодаря которым вы прочувствуете силу и мощь региона.

по реке, отправитесь на моторафтинг, прокатитесь верхом в горах, пройдётесь по живописным тропам и послушаете горловое пение.

Среди топовых достопримечательностей: остров Патмос, Камышлинский водопад, Марс, перевалы, Чуйский тракт, Телецкое озеро, скалы Зубы дракона, Ороктойский мост. А ещё будут жаркая банька и вечера у костра.

Ближайшие даты:
23
апр30
апр7
мая14
мая21
мая28
мая4
июн
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.

Проживание. На турбазах: «Усадьба Пальцевых», «Азулу», «Шавло», «Усть-Чульча», «Бия заповедная». Два варианта:

  • Домики «стандарт» (2-4 места, удобства на территории турбазы; подселение по гендерному признаку)
  • Домики с удобствами внутри (2-3 места)

Также за доплату можно разместиться в 1-местном номере или 2-местном без подселения.

Питание. Завтраки и ужины включены в стоимость тура. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.

Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек). В горах — УАЗы.

Дети. Возможно участие с детьми с 2 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, но важно взять удобную обувь. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте.

Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. На некоторых локациях и в дороге связи нет.

Программа тура по дням

1 день

Живописный путь до села Чемал и остров Патмос

Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.

Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска. Затем полюбуемся панорамой горы Бабырган со смотровой площадки и увидим памятник алтайскому поэту и режиссёру В. М. Шукшину.

Доедем до села Чемал, где разместимся на турбазе среди лесистых гор. После отдыха прогуляемся к Чемальской ГЭС и по козьей тропе на остров Патмос, расположившийся посреди Катуни. Увидим слияние двух рек и рассмотрим оттенки воды.

Для ужина подобрано живописное место в окружении гор.

Живописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров ПатмосЖивописный путь до села Чемал и остров Патмос
2 день

Конная прогулка и рафтинг

Сегодня добавим в тур активности и отправимся на конную прогулку, а затем сплавимся на рафте по Катуни. Перед стартом для вас проведут инструктаж, а также выдадут всё необходимое снаряжение.

Вечером вернёмся на турбазу, где нас будет ждать алтайская баня на дровах и сытный ужин.

Конная прогулка и рафтингКонная прогулка и рафтингКонная прогулка и рафтинг
3 день

Одни из лучших локаций Зачемалья

Позавтракав, отправимся в живописное автопутешествие по Чемальскому тракту. Полюбуемся берегами Катуни, пройдём по подвесному Ороктойскому мосту и увидим место, где проходил древний тектонический разлом. Заглянем в Еландинскую пещеру и одноимённую штольню. Со смотровой площадки ущелья Че-Чкыш насладимся панорамой Катуни и острова Патмос. Далее прогуляемся к небольшому водопаду.

Вечером вернёмся на турбазу.

Одни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций ЗачемальяОдни из лучших локаций Зачемалья
4 день

Пасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевал

Завтракаем на турбазе и отправляемся на пасеку — попробуем медовуху, отборный мёд, насладимся сном на пчелиных ульях и узнаем много нового о пчеловодстве. Здесь же на территории гуляют павлины. Желающие смогут покачаться на качелях для полёта лёжа и полюбоваться небом.

Далее отправимся на моторафтинг по Катуни — прокатимся на надувном катере с мотором. Для тех, кто не любит экстрим и водные развлечения, будет организована прогулка к Камышлинскому водопаду. Увидим остатки водяной мельницы и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.

А ещё сегодня увидим скалы Зубы дракона, где приятно послушать шум реки, погрузиться в состояние медитации и просто насладиться видом. Полюбуемся видами с Семинского перевала. Вечером разместимся на турбазе в селе Онгудай.

Пасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевалПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевалПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевалПасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевал
5 день

Энергетически сильные места Алтая и местный Марс

Сегодня для нас откроются потрясающие виды с перевала Чике-Таман. Посетим место силы — слияние двух рек. Увидим скалистые утёсы Чуйского тракта и каменные изваяния. Скоро приедем в Акташ, где разместимся на турбазе.

После заселения посетим Алтайский Марс, чтобы прогуляемся по красной почве и впечатлиться пейзажами.

Энергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный МарсЭнергетически сильные места Алтая и местный Марс
6 день

На Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки Чулышман

С желающими встретим рассвет на высоте 1300 метров над уровнем моря, понаблюдаем за просыпающейся природой и вернёмся на турбазу к завтраку.

Сегодня отправимся на Улаганское плато. По дороге остановимся у скал Красные ворота, которые образуют узкий проход. Поднимемся ещё выше к озёрам на 2000 метров. Одно из них — Киделю — загадочное и окружённое снежными вершинами. С Улаганского перевала полюбуемся кедрами и Чулышманским нагорьем вдалеке. Ниже остановимся у мест раскопок Пазырыкских курганов. Находки с данной локации можно встретить в Эрмитаже. Далее на пути — серпантин Кату-Ярык, откуда открывается впечатляющая панорама каньона, водопада и реки Чулышман.

Спустившись, переправимся на катере или проедем по мосту (если будет возможно) на противоположный берег. Прогуляемся до 10-метрового водопада Куркуре (2 км) в окружении скал. Вернёмся в машину и проедем ещё немного по долине реки Чулышман, пейзажи которой впечатляют разноцветными скалами и обрушивающимися водопадами.

На ночь остановимся на другой турбазе, расположенной ближе к Телецкому озеру.

На Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки ЧулышманНа Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки Чулышман
7 день

Прогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желанию

Первая интересная локация на сегодня — эрозийные образования «Каменные грибы» в урочище Аккурум. Их высота достигает 3 метров, а создавались они самой природой на протяжении многих лет. Чтобы их увидеть, переправимся обратно на другой берег и немного поднимемся в гору (20 минут). Прогуляемся, нафотографируемся и вернёмся на турбазу, где нас будет ждать перекус.

Отдохнув, соберёмся у костра и послушаем горловое пение шамана, окунёмся в алтайский эпос под звуки топшуура (за доплату для желающих). Перед нами в национальном костюме выступит сказитель. Далее вы сможете пообщаться с шаманом.

Возможно отправиться на прогулку к водопаду Учар (18 км туда-обратно, маршрут среднего уровня сложности). Для треккинга обязательна удобная обувь и головной убор.

Вечером попаримся в алтайском баньке на турбазе и окунёмся с головой в Чулышман.

Прогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желаниюПрогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желаниюПрогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желаниюПрогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желанию
8 день

Телецкое озеро

Уверены, что этот день будут ждать многие — отправляемся на знаменитое Телецкое озеро. Проедем по каньону Чулышмана и остановимся у песчаной косы на южном берегу. По пути увидим реку Башкаус. Отдохнём на пляже, искупаемся и прокатимся на катере или пароме по «золотому озеру» к водопадам.

Далее отправимся на северный берег Телецкого озера, где остановимся в селе Артыбаш.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
9 день

Сплав, прогулка к водопаду и этнический музей

Утро на Телецком озере сопровождается пением птиц, а у нас ещё и вкусным завтраком. Далее нас ждёт щепотка экстрима — сплав по реке Бия на рафте. Поймаем брызги, ощутим прилив адреналина и получим яркие впечатления. Если по погодным условиям сплав будет недоступен, организатор вправе заменить активность на альтернативную.

Во второй половине дня прогуляемся к водопаду по лесной тропе. Отдохнём среди кедровых сосен под шум воды. Далее посетим аил и послушаем рассказ алтайки о культуре и традициях. Рассмотрим предметы быта и узнаем чуть больше о шаманизме.

На турбазе устроим завершающий вечер у костра, поделимся впечатлениями и пообщаемся.

Сплав, прогулка к водопаду и этнический музейСплав, прогулка к водопаду и этнический музейСплав, прогулка к водопаду и этнический музей
10 день

Кофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому тракту

Позавтракав, выезжаем с турбазы к вершинам, где выпьем кофе на смотровой площадке на горе Кокуя (подъёмник оплачивается дополнительно). Насладимся напоследок панорамами Алтая с высоты и отправимся по Телецкому тракту в Барнаул с заездом в Горно-Алтайск.

Путешествие завершится не ранее 22:00.

Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.

Кофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому трактуКофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому трактуКофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому трактуКофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому тракту

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Дом стандарт, номер с подселением105 904 ₽
Дом комфорт с удобствами внутри114 560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Все переезды по программе от Барнаула и обратно
  • Транспорт повышенной проходимости в горах
  • Посещение всех локаций по программе
  • Входные билеты
  • Работа сопровождающего
  • Рекреационные сборы
  • Переправа на катере
  • Моторафтинг
  • Прогулка на лошадях
  • Сплав по Катуни
  • Баня (3 раза)
  • Личный менеджер-логист (поддержка по любым вопросам)
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от выбранного размещения:
  • Домики «стандарт» (2-4 места, удобства на территории турбазы подселение по гендерному признаку) - 122 120 ₽ за тур за человека
  • Домики с удобствами внутри (2-3 места) - 133 200 ₽ за тур за человека
  • 1-местное размещение в «стандарте» - доплата 18 000 ₽
  • 1-местное размещение в «комфорте» - доплата 27 000 ₽
  • 2-местное размещение в «стандарте» (номер только для вашей пары/компании, без подселения) - доплата 9000 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
Завершение: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Барнауле
Провёл экскурсии для 153 туристов
Наша команда организует активные туры с комфортом с 2014 года. Начинали с велотуров выходного дня. Максимально было 64 велосипедиста в группе в 2016 году. Максимально путешественников за сезон в 2019 - 1870 человек на Алтае. Наша философия: активный отдых налегке и с заботой. Девиз: в горы с чемоданом. Ждём тебя, дорогой друг, в наших путешествиях по Алтаю!
