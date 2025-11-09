Сплавить
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита (за пару месяцев до тура) или оформить страховку от укуса клеща. На Алтае клещи активны в мае-июне.
Проживание. На турбазах: «Усадьба Пальцевых», «Азулу», «Шавло», «Усть-Чульча», «Бия заповедная». Два варианта:
- Домики «стандарт» (2-4 места, удобства на территории турбазы; подселение по гендерному признаку)
- Домики с удобствами внутри (2-3 места)
Также за доплату можно разместиться в 1-местном номере или 2-местном без подселения.
Питание. Завтраки и ужины включены в стоимость тура. Дополнительно оплачиваются обеды в кафе.
Транспорт. Toyota Grand HiAce/Hyundai Starex (группа до 7 человек), Toyota HiAce (группа до 12 человек), автобус Mercedes-Benz/IVECO (до 18 человек). В горах — УАЗы.
Дети. Возможно участие с детьми с 2 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, но важно взять удобную обувь. Запланированы прогулки на 2-4 км. Между локациями передвигаемся на транспорте.
Связь и интернет. В населённых пунктах и на турбазе связь постоянна. На некоторых локациях и в дороге связи нет.
Программа тура по дням
Живописный путь до села Чемал и остров Патмос
Встречаемся утром в Барнауле, по дороге остановимся в аэропорту Горно-Алтайска, где вы тоже сможете присоединиться к путешествию.
Далее нас ждёт живописный путь в горы. Сделаем остановку на перекус в кафе «Горная страна» недалеко от Бийска. Затем полюбуемся панорамой горы Бабырган со смотровой площадки и увидим памятник алтайскому поэту и режиссёру В. М. Шукшину.
Доедем до села Чемал, где разместимся на турбазе среди лесистых гор. После отдыха прогуляемся к Чемальской ГЭС и по козьей тропе на остров Патмос, расположившийся посреди Катуни. Увидим слияние двух рек и рассмотрим оттенки воды.
Для ужина подобрано живописное место в окружении гор.
Конная прогулка и рафтинг
Сегодня добавим в тур активности и отправимся на конную прогулку, а затем сплавимся на рафте по Катуни. Перед стартом для вас проведут инструктаж, а также выдадут всё необходимое снаряжение.
Вечером вернёмся на турбазу, где нас будет ждать алтайская баня на дровах и сытный ужин.
Одни из лучших локаций Зачемалья
Позавтракав, отправимся в живописное автопутешествие по Чемальскому тракту. Полюбуемся берегами Катуни, пройдём по подвесному Ороктойскому мосту и увидим место, где проходил древний тектонический разлом. Заглянем в Еландинскую пещеру и одноимённую штольню. Со смотровой площадки ущелья Че-Чкыш насладимся панорамой Катуни и острова Патмос. Далее прогуляемся к небольшому водопаду.
Вечером вернёмся на турбазу.
Пасека, Камышлинский водопад, Зубы дракона, моторафтинг и Семинский перевал
Завтракаем на турбазе и отправляемся на пасеку — попробуем медовуху, отборный мёд, насладимся сном на пчелиных ульях и узнаем много нового о пчеловодстве. Здесь же на территории гуляют павлины. Желающие смогут покачаться на качелях для полёта лёжа и полюбоваться небом.
Далее отправимся на моторафтинг по Катуни — прокатимся на надувном катере с мотором. Для тех, кто не любит экстрим и водные развлечения, будет организована прогулка к Камышлинскому водопаду. Увидим остатки водяной мельницы и насладимся отдыхом под шум воды, сидя на скамейке или лёжа на траве.
А ещё сегодня увидим скалы Зубы дракона, где приятно послушать шум реки, погрузиться в состояние медитации и просто насладиться видом. Полюбуемся видами с Семинского перевала. Вечером разместимся на турбазе в селе Онгудай.
Энергетически сильные места Алтая и местный Марс
Сегодня для нас откроются потрясающие виды с перевала Чике-Таман. Посетим место силы — слияние двух рек. Увидим скалистые утёсы Чуйского тракта и каменные изваяния. Скоро приедем в Акташ, где разместимся на турбазе.
После заселения посетим Алтайский Марс, чтобы прогуляемся по красной почве и впечатлиться пейзажами.
На Улаганское плато к озёрам и через серпантин в долину реки Чулышман
С желающими встретим рассвет на высоте 1300 метров над уровнем моря, понаблюдаем за просыпающейся природой и вернёмся на турбазу к завтраку.
Сегодня отправимся на Улаганское плато. По дороге остановимся у скал Красные ворота, которые образуют узкий проход. Поднимемся ещё выше к озёрам на 2000 метров. Одно из них — Киделю — загадочное и окружённое снежными вершинами. С Улаганского перевала полюбуемся кедрами и Чулышманским нагорьем вдалеке. Ниже остановимся у мест раскопок Пазырыкских курганов. Находки с данной локации можно встретить в Эрмитаже. Далее на пути — серпантин Кату-Ярык, откуда открывается впечатляющая панорама каньона, водопада и реки Чулышман.
Спустившись, переправимся на катере или проедем по мосту (если будет возможно) на противоположный берег. Прогуляемся до 10-метрового водопада Куркуре (2 км) в окружении скал. Вернёмся в машину и проедем ещё немного по долине реки Чулышман, пейзажи которой впечатляют разноцветными скалами и обрушивающимися водопадами.
На ночь остановимся на другой турбазе, расположенной ближе к Телецкому озеру.
Прогулка к «Каменным грибам», горловое пение и развлечения по желанию
Первая интересная локация на сегодня — эрозийные образования «Каменные грибы» в урочище Аккурум. Их высота достигает 3 метров, а создавались они самой природой на протяжении многих лет. Чтобы их увидеть, переправимся обратно на другой берег и немного поднимемся в гору (20 минут). Прогуляемся, нафотографируемся и вернёмся на турбазу, где нас будет ждать перекус.
Отдохнув, соберёмся у костра и послушаем горловое пение шамана, окунёмся в алтайский эпос под звуки топшуура (за доплату для желающих). Перед нами в национальном костюме выступит сказитель. Далее вы сможете пообщаться с шаманом.
Возможно отправиться на прогулку к водопаду Учар (18 км туда-обратно, маршрут среднего уровня сложности). Для треккинга обязательна удобная обувь и головной убор.
Вечером попаримся в алтайском баньке на турбазе и окунёмся с головой в Чулышман.
Телецкое озеро
Уверены, что этот день будут ждать многие — отправляемся на знаменитое Телецкое озеро. Проедем по каньону Чулышмана и остановимся у песчаной косы на южном берегу. По пути увидим реку Башкаус. Отдохнём на пляже, искупаемся и прокатимся на катере или пароме по «золотому озеру» к водопадам.
Далее отправимся на северный берег Телецкого озера, где остановимся в селе Артыбаш.
Сплав, прогулка к водопаду и этнический музей
Утро на Телецком озере сопровождается пением птиц, а у нас ещё и вкусным завтраком. Далее нас ждёт щепотка экстрима — сплав по реке Бия на рафте. Поймаем брызги, ощутим прилив адреналина и получим яркие впечатления. Если по погодным условиям сплав будет недоступен, организатор вправе заменить активность на альтернативную.
Во второй половине дня прогуляемся к водопаду по лесной тропе. Отдохнём среди кедровых сосен под шум воды. Далее посетим аил и послушаем рассказ алтайки о культуре и традициях. Рассмотрим предметы быта и узнаем чуть больше о шаманизме.
На турбазе устроим завершающий вечер у костра, поделимся впечатлениями и пообщаемся.
Кофе на горе и возвращение в Барнаул по Телецкому тракту
Позавтракав, выезжаем с турбазы к вершинам, где выпьем кофе на смотровой площадке на горе Кокуя (подъёмник оплачивается дополнительно). Насладимся напоследок панорамами Алтая с высоты и отправимся по Телецкому тракту в Барнаул с заездом в Горно-Алтайск.
Путешествие завершится не ранее 22:00.
Обратите внимание, что порядок посещения локаций может меняться.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Дом стандарт, номер с подселением
|105 904 ₽
|Дом комфорт с удобствами внутри
|114 560 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Все переезды по программе от Барнаула и обратно
- Транспорт повышенной проходимости в горах
- Посещение всех локаций по программе
- Входные билеты
- Работа сопровождающего
- Рекреационные сборы
- Переправа на катере
- Моторафтинг
- Прогулка на лошадях
- Сплав по Катуни
- Баня (3 раза)
- Личный менеджер-логист (поддержка по любым вопросам)
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Горно-Алтайска и обратно в ваш город
- Обеды
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от выбранного размещения:
- Домики «стандарт» (2-4 места, удобства на территории турбазы подселение по гендерному признаку) - 122 120 ₽ за тур за человека
- Домики с удобствами внутри (2-3 места) - 133 200 ₽ за тур за человека
- 1-местное размещение в «стандарте» - доплата 18 000 ₽
- 1-местное размещение в «комфорте» - доплата 27 000 ₽
- 2-местное размещение в «стандарте» (номер только для вашей пары/компании, без подселения) - доплата 9000 ₽ за человека