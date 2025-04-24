10 дней
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
147 600₽ за человека
10 дней
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
169 800₽ за человека
10 дней
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
24 апр в 08:30
1 мая в 08:30
99 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На 10 дней»
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