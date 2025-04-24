На 10 дней – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «На 10 дней» в Барнауле, цены от 99 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
На машине
10 дней
Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
Покорить склоны лучших курортов Сибири, увидеть Лебединое озеро и отдохнуть от суеты в горах
Начало: Барнаул, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваша гостини...
147 600 за человека
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
На машине
Джиппинг
На снегоходах
10 дней
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
169 800 за человека
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
На машине
Конные прогулки
10 дней
Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Увидеть топовые природные локации, прокатиться на лошадях, сплавиться по реке и посетить аил
Начало: Барнаул, пл. Советов (Ленина 57б), 8:30
24 апр в 08:30
1 мая в 08:30
99 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «На 10 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое горнолыжное путешествие: курорты "Белокуриха", "Манжерок", "Телецкий" и "Шерегеш"
  2. Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
  3. Гранд-тур по Алтаю: расширенный кольцевой маршрут
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Алтайский Марс
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2025
Сейчас в Барнауле в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 99 900 до 169 800.
Забронируйте тур в Барнауле на 2025 год на 10 дней, цены от 99900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель