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человек, у которого нет проблем, он их и сам не создаёт и решает возникающие максимально быстро. Очень много рассказывает обо всём вокруг. У нас вообще не было времени скучать. Кроме экскурсий и непрерывных фотосъёмок, у нас были 2 рафтинга, моторафтинг, 2 бани и чан с подогревом, горловое пение, волейбол, баскетбол, шахматы, купание где только было можно, шашлыки, гитара у костра, а у меня ещё и сон на пчёлах. Но надо понимать, куда едешь и внимательно читать описание тура. Обязательно брать хорошую обувь с толстой подошвой, полотенца - лучше 2 шт, тёплую одежду, т. к. горы непредсказуемы, и дождевик. Быть готовым к туалетам в виде дырки в полу на всех экскурсия, кроме нескольких с платным туалетом. Иметь наличные и готовым быть без связи. Работает в большинстве ночёвок МТС, а в горах вообще ничего. Денег брать побольше, чтобы не упустить ничего: ни дополнительных экскурсий, ни развлечений - рафтинг, баня, шашлыки, медовуха) и сувениры (кстати, кроме алтайских, много товаров из Монголии). И ещё, я боюсь высоты, а несколько локаций предполагают проходы по козьим тропам и висячим мостам, и это надо учитывать, я испугалась и не пошла в два места. Но группа подобралась великолепная и мне все и группа и гид помогали на сложных участках! Спасибо организаторам и нашей замечательной группе, Алтай прекрасен!!!