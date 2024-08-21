Большое путешествие – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Барнауле, цены от 84 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Большое путешествие по Горному Алтаю
На машине
скидка
20%
21 отзыв
10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
26 сен в 08:00
10500084 000 за человека
Алтай в цветах маральника: фототур
На автобусе
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000 за человека
По следам экспедиции Рериха: путешествие с погружением в культуру
На автобусе
10 дней
По следам экспедиции Рериха: путешествие с погружением в культуру
Проехать по местам исследований, увидеть пейзажи с картин и «Знамя Мира» и посетить выставки
Начало: Г. Барнаул, в первую половину дня, точное место и ...
11 окт в 10:00
150 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    21 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Вся семья в большом восторге. Действительновть превзошла все ожидания. Алтай не отпускает, хочется вернуться. Особая благодарность нашему гиду Сергею, все оганизовал на отлично. Большое всем СПАСИБО за прекрасный отдых.
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Это было прекрасное насыщенное путешествие! Игорь прирожденный гид! Он интересный рассказчик, у него неисчерпаемый запас знаний об Алтае! На любую просьбу отвечал: «Не вопрос!». Старался пребывание на Алтае каждого члена группы сделать максимально комфортным. Показывал интересные места вне программы. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Большое путешествие по Горному Алтаю
    Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился. Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это
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    человек, у которого нет проблем, он их и сам не создаёт и решает возникающие максимально быстро. Очень много рассказывает обо всём вокруг. У нас вообще не было времени скучать. Кроме экскурсий и непрерывных фотосъёмок, у нас были 2 рафтинга, моторафтинг, 2 бани и чан с подогревом, горловое пение, волейбол, баскетбол, шахматы, купание где только было можно, шашлыки, гитара у костра, а у меня ещё и сон на пчёлах. Но надо понимать, куда едешь и внимательно читать описание тура. Обязательно брать хорошую обувь с толстой подошвой, полотенца - лучше 2 шт, тёплую одежду, т. к. горы непредсказуемы, и дождевик. Быть готовым к туалетам в виде дырки в полу на всех экскурсия, кроме нескольких с платным туалетом. Иметь наличные и готовым быть без связи. Работает в большинстве ночёвок МТС, а в горах вообще ничего. Денег брать побольше, чтобы не упустить ничего: ни дополнительных экскурсий, ни развлечений - рафтинг, баня, шашлыки, медовуха) и сувениры (кстати, кроме алтайских, много товаров из Монголии). И ещё, я боюсь высоты, а несколько локаций предполагают проходы по козьим тропам и висячим мостам, и это надо учитывать, я испугалась и не пошла в два места. Но группа подобралась великолепная и мне все и группа и гид помогали на сложных участках! Спасибо организаторам и нашей замечательной группе, Алтай прекрасен!!!

    Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравилсяТур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Горному Алтаю
  2. Алтай в цветах маральника: фототур
  3. По следам экспедиции Рериха: путешествие с погружением в культуру
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Чуйский тракт
  2. Гейзерное озеро
  3. Телецкое озеро
  4. Остров Патмос
  5. Алтайский Марс
  6. Чемал
  7. Чемальская ГЭС
Сколько стоит тур в Барнауле в сентябре 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 84 000 до 150 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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