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10 дней
Большое путешествие по Горному Алтаю: от Телецкого озера до Чемала
Погрузитесь в уникальный мир Горного Алтая, где природные красоты сочетаются с захватывающими приключениями
Начало: Встреча гостей в 07:00 в аэропорту Барнаула; в 07:...
26 сен в 08:00
10500084 000₽ за человека
8 дней
Алтай в цветах маральника: фототур
Запечатлеть просыпающиеся Телецкое озеро и Курайскую степь, послушать горловое пение и голос Катуни
Начало: Г. Барнаул, аэропорт, 08:00 / г. Горно-Алтайск, аэ...
26 апр в 09:00
87 000₽ за человека
10 дней
По следам экспедиции Рериха: путешествие с погружением в культуру
Проехать по местам исследований, увидеть пейзажи с картин и «Знамя Мира» и посетить выставки
Начало: Г. Барнаул, в первую половину дня, точное место и ...
11 окт в 10:00
150 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей21 августа 2024Вся семья в большом восторге. Действительновть превзошла все ожидания. Алтай не отпускает, хочется вернуться. Особая благодарность нашему гиду Сергею, все оганизовал на отлично. Большое всем СПАСИБО за прекрасный отдых.
- ААнастасия19 августа 2024Это было прекрасное насыщенное путешествие! Игорь прирожденный гид! Он интересный рассказчик, у него неисчерпаемый запас знаний об Алтае! На любую просьбу отвечал: «Не вопрос!». Старался пребывание на Алтае каждого члена группы сделать максимально комфортным. Показывал интересные места вне программы. Спасибо!!!
- ООльга3 августа 2024Тур был в июле 24г., 10 дней по всему Алтаю, очень понравился. Нам безмерно повезло с гидом: Аркадий - это
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