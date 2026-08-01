Встретим вас в Барнауле и отправимся в приключение. Первая остановка — село Сростки, родина Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, где установлен его памятник, и полюбуемся просторами.

Далее увидим стелу «Алтай» в виде коновязи и аила. Здесь вы почувствуете, что настоящая Горная Страна уже началась.

Заберём путешественников в Майме и аэропорту Горно-Алтайска и продолжим путь по Чуйскому тракту — дороге, которую называют одной из самых красивых в мире. Когда-то здесь проходила узкая конная тропа Великого шёлкового пути, по которой двигались воины и караваны торговцев. Сейчас это живописное шоссе среди гор, перевалов и бурных рек.

Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь вы поймёте, почему Алтай называют российской Швейцарией.

К вечеру мы прибудем на турбазу. Отдохнём и попаримся в бане.