Вы покорите Алтайский Марс,
Описание тура
Организационные детали
Для тура обязательно необходима экипировка: трекинговые ботинки, удобный дождевик, отдельный рюкзак (для трекинга), головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
Программа тура по дням
Сростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банька
Встретим вас в Барнауле и отправимся в приключение. Первая остановка — село Сростки, родина Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, где установлен его памятник, и полюбуемся просторами.
Далее увидим стелу «Алтай» в виде коновязи и аила. Здесь вы почувствуете, что настоящая Горная Страна уже началась.
Заберём путешественников в Майме и аэропорту Горно-Алтайска и продолжим путь по Чуйскому тракту — дороге, которую называют одной из самых красивых в мире. Когда-то здесь проходила узкая конная тропа Великого шёлкового пути, по которой двигались воины и караваны торговцев. Сейчас это живописное шоссе среди гор, перевалов и бурных рек.
Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь вы поймёте, почему Алтай называют российской Швейцарией.
К вечеру мы прибудем на турбазу. Отдохнём и попаримся в бане.
Прогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степь
После завтрака прогуляемся (ок. 2 км) к таинственному озеру Ару-Кем с кристально чистой водой, спрятанному в глубине тайги. Тропа несложная и подойдёт даже тем, кто редко ходит в походы, а наградой станут тишина, запах хвои и завораживающие виды.
Далее нас ждёт перевал Чике-Таман. С обзорной площадки откроется панорама Теректинского хребта. У вас будет время полюбоваться видами и пройтись по сувенирному рынку.
После обеда в Акташе отправимся покорять Алтайский Марс. Он одновременно напоминает каньоны Дикого Запада и инопланетные ландшафты. Радужные горы поражают воображение: здесь встречаются все оттенки красного, жёлтые, оранжевые, зелёные и даже синие цвета.
Дальше наш путь пройдёт через Курайскую степь с её просторами и захватывающим видом на Северо-Чуйский хребет.
К вечеру прибудем на базу в деревне Курай, разместимся, отдохнём и насладимся атмосферой маленького горного села.
Треккинг к Куектанарским озёрам
Сегодня вас ждёт треккинг к Куектанарским озёрам (ок. 14 км в обе стороны). Будем плавно набирать высоту, поднимаясь по живописной тропе среди могучих кедров, пихт и лиственниц. Маршрут подойдёт людям с базовой физической формой, а красота вокруг поможет забыть про усталость.
В конце вас ждёт по-настоящему сказочный мир. Не зря озёра называют эльфийскими — кажется, что это место из другой реальности. Здесь можно набрать ледяной родниковой воды, освежиться или даже искупаться. На берегу устроим атмосферный пикник в беседке.
Обратная дорога откроет знакомые уже пейзажи под другим углом: меняются свет, тени и оттенки — фотографии будут совершенно новыми. Мы пойдём неторопливым шагом, наслаждаясь горным воздухом и чувствуя приятную усталость.
Вечером вернёмся на базу, сытно поужинаем и будем снимать усталость в горячей баньке. Завтра — новые маршруты и новые вершины!
Треккинг в долине ледника Актру
После раннего подъёма и завтрака снова отправляемся в Курайскую степь. Только в этот раз мы едем к сердцу Северо-Чуйского хребта — горе Актру.
Передвигаться будем на машинах повышенной проходимости ГАЗ-66 или УАЗ, ведь как таковой дороги нет, есть только «направление». Время в пути обычно занимает ок. 2 часов.
От альплагеря начнётся наше восхождение, предстоит пройти ок. 8 км в одну сторону с постепенным набором высоты. Большая часть тропы идёт вдоль бурлящей горной реки Актру. Мы почувствуем себя настоящими первопроходцами, преодолевая подъём на скалу Бараньи лбы и проходя по древней морене, нависающей над языком ледника. Выйдем к Голубому озеру и окажемся на высоте 2840 м.
Обратная дорога до базы уже пролетит незаметно. А вечером нас будет ждать вкусный ужин и приятная усталость первооткрывателей. Желающие могут остаться в этот день на турбазе и отдохнуть.
Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан и слияние Чуи и Катуни
Отправимся в обратный путь по Чуйскому тракту в сторону Барнаула — но это будет не просто дорога, а ещё один насыщенный впечатлениями день.
Первая точка — уникальное Гейзерное озеро. Его изумрудная гладь украшена «живыми» бирюзовыми кругами, которые создают гейзеры на дне. Водоём постоянно меняется и выглядит как природный арт-объект.
Далее мы остановимся у археологического комплекса Адыр-Кан. Здесь собраны следы древних культур: каменные изваяния с изображением лика воина, древние погребальные сооружения и петроглифы — наскальные рисунки, которым тысячи лет.
Следующая локация — слияние рек Чуи и Катуни. Два потока разного цвета встречаются в одной точке, создавая мощную, завораживающую картину стихий. Это символический момент завершения путешествия: здесь многие загадывают желания.
Далее мы завезём участников в аэропорт Горно-Алтайска (прибытие ориентировочно около 19:00), а затем в Барнаул (ориентировочно около 22:00).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение
|67 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту и заброски на УАЗ или ГАЗ-66
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты
- Баня (2 раза)
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение