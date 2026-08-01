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Прожить маленькую жизнь среди гор, озёр, ледников и древних историй Алтая

Чуйский тракт, Алтайский Марс, ледник Актру, петроглифы и лёгкий треккинг в мини-группе
Наше приключение для тех, кто хочет не просто увидеть Алтай, но и исходить его тропы и ощутить его характер, добраться до труднодоступных мест и познакомиться с историей.

Вы покорите Алтайский Марс,
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прогуляетесь до таинственного водоёма, спрятанного в тайге, подниметесь к Куектанарским озёрам и узнаете, почему их прозвали эльфийскими.

Совершите восхождение к леднику Актру и окажетесь на высоте 2840 м! А ещё исследуете древние погребальные сооружения и петроглифы. И убедитесь, что Алтай не зря называют российской Швейцарией.

Прожить маленькую жизнь среди гор, озёр, ледников и древних историй Алтая
Прожить маленькую жизнь среди гор, озёр, ледников и древних историй Алтая
Прожить маленькую жизнь среди гор, озёр, ледников и древних историй Алтая

Описание тура

Организационные детали

Для тура обязательно необходима экипировка: трекинговые ботинки, удобный дождевик, отдельный рюкзак (для трекинга), головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.

Программа тура по дням

1 день

Сростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банька

Встретим вас в Барнауле и отправимся в приключение. Первая остановка — село Сростки, родина Шукшина. Поднимемся на гору Пикет, где установлен его памятник, и полюбуемся просторами.

Далее увидим стелу «Алтай» в виде коновязи и аила. Здесь вы почувствуете, что настоящая Горная Страна уже началась.

Заберём путешественников в Майме и аэропорту Горно-Алтайска и продолжим путь по Чуйскому тракту — дороге, которую называют одной из самых красивых в мире. Когда-то здесь проходила узкая конная тропа Великого шёлкового пути, по которой двигались воины и караваны торговцев. Сейчас это живописное шоссе среди гор, перевалов и бурных рек.

Следующая остановка — Семинский перевал. Здесь вы поймёте, почему Алтай называют российской Швейцарией.

К вечеру мы прибудем на турбазу. Отдохнём и попаримся в бане.

Сростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банькаСростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банькаСростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банькаСростки, Чуйский тракт, Семинский перевал и горячая банька
2 день

Прогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степь

После завтрака прогуляемся (ок. 2 км) к таинственному озеру Ару-Кем с кристально чистой водой, спрятанному в глубине тайги. Тропа несложная и подойдёт даже тем, кто редко ходит в походы, а наградой станут тишина, запах хвои и завораживающие виды.

Далее нас ждёт перевал Чике-Таман. С обзорной площадки откроется панорама Теректинского хребта. У вас будет время полюбоваться видами и пройтись по сувенирному рынку.

После обеда в Акташе отправимся покорять Алтайский Марс. Он одновременно напоминает каньоны Дикого Запада и инопланетные ландшафты. Радужные горы поражают воображение: здесь встречаются все оттенки красного, жёлтые, оранжевые, зелёные и даже синие цвета.

Дальше наш путь пройдёт через Курайскую степь с её просторами и захватывающим видом на Северо-Чуйский хребет.

К вечеру прибудем на базу в деревне Курай, разместимся, отдохнём и насладимся атмосферой маленького горного села.

Прогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степьПрогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степьПрогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степьПрогулка к озеру Ару-Кем, перевал Чике-Таман, Алтайский Марс и Курайская степь
3 день

Треккинг к Куектанарским озёрам

Сегодня вас ждёт треккинг к Куектанарским озёрам (ок. 14 км в обе стороны). Будем плавно набирать высоту, поднимаясь по живописной тропе среди могучих кедров, пихт и лиственниц. Маршрут подойдёт людям с базовой физической формой, а красота вокруг поможет забыть про усталость.

В конце вас ждёт по-настоящему сказочный мир. Не зря озёра называют эльфийскими — кажется, что это место из другой реальности. Здесь можно набрать ледяной родниковой воды, освежиться или даже искупаться. На берегу устроим атмосферный пикник в беседке.

Обратная дорога откроет знакомые уже пейзажи под другим углом: меняются свет, тени и оттенки — фотографии будут совершенно новыми. Мы пойдём неторопливым шагом, наслаждаясь горным воздухом и чувствуя приятную усталость.

Вечером вернёмся на базу, сытно поужинаем и будем снимать усталость в горячей баньке. Завтра — новые маршруты и новые вершины!

Треккинг к Куектанарским озёрамТреккинг к Куектанарским озёрамТреккинг к Куектанарским озёрам
4 день

Треккинг в долине ледника Актру

После раннего подъёма и завтрака снова отправляемся в Курайскую степь. Только в этот раз мы едем к сердцу Северо-Чуйского хребта — горе Актру.

Передвигаться будем на машинах повышенной проходимости ГАЗ-66 или УАЗ, ведь как таковой дороги нет, есть только «направление». Время в пути обычно занимает ок. 2 часов.

От альплагеря начнётся наше восхождение, предстоит пройти ок. 8 км в одну сторону с постепенным набором высоты. Большая часть тропы идёт вдоль бурлящей горной реки Актру. Мы почувствуем себя настоящими первопроходцами, преодолевая подъём на скалу Бараньи лбы и проходя по древней морене, нависающей над языком ледника. Выйдем к Голубому озеру и окажемся на высоте 2840 м.

Обратная дорога до базы уже пролетит незаметно. А вечером нас будет ждать вкусный ужин и приятная усталость первооткрывателей. Желающие могут остаться в этот день на турбазе и отдохнуть.

Треккинг в долине ледника АктруТреккинг в долине ледника АктруТреккинг в долине ледника АктруТреккинг в долине ледника АктруТреккинг в долине ледника АктруТреккинг в долине ледника Актру
5 день

Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан и слияние Чуи и Катуни

Отправимся в обратный путь по Чуйскому тракту в сторону Барнаула — но это будет не просто дорога, а ещё один насыщенный впечатлениями день.

Первая точка — уникальное Гейзерное озеро. Его изумрудная гладь украшена «живыми» бирюзовыми кругами, которые создают гейзеры на дне. Водоём постоянно меняется и выглядит как природный арт-объект.

Далее мы остановимся у археологического комплекса Адыр-Кан. Здесь собраны следы древних культур: каменные изваяния с изображением лика воина, древние погребальные сооружения и петроглифы — наскальные рисунки, которым тысячи лет.

Следующая локация — слияние рек Чуи и Катуни. Два потока разного цвета встречаются в одной точке, создавая мощную, завораживающую картину стихий. Это символический момент завершения путешествия: здесь многие загадывают желания.

Далее мы завезём участников в аэропорт Горно-Алтайска (прибытие ориентировочно около 19:00), а затем в Барнаул (ориентировочно около 22:00).

Гейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан и слияние Чуи и КатуниГейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан и слияние Чуи и КатуниГейзерное озеро, археологический комплекс Адыр-Кан и слияние Чуи и Катуни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение67 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту и заброски на УАЗ или ГАЗ-66
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Баня (2 раза)
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30. Можем забрать вас из аэропорта Горно-Алтайска или Маймы
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 19:00, Барнаул, площадь Спартака, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Барнауле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 18 туристов
Опыт работы в туризме с 2006 года. Организуем туры по Алтаю и детский отдых в регионах России. Покажем Алтай с его лучших сторон, расскажем об истории и культуре. Продумали всё за вас: транспорт, питание, проживание, достопримечательности, а также опытные гиды и поддержка менеджера на всём пути!

Тур входит в следующие категории Барнаула

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