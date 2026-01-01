Главное на Чуйском тракте с отдыхом на базе и релаксом в баньке. Всё включено
Прогуляться до озёр и древностей, полюбоваться видами с перевалов и насладиться пикником на природе
Начало: Барнаул, аэропорт, 7:30 или ж/д вокзал, 8:30. Такж...
21 июн в 08:00
5 июл в 08:00
60 990 ₽ за человека
-
10%
Сиреневые горы, Алтай и май: главные места во время цветения маральника в мини-группе (всё включено)
Насладиться пикником на перевале Кату-Ярык, полюбоваться реками и вершинами и погреться в баньке
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:30 (возможно другое время по ...
1 мая в 07:30
9 мая в 07:30
61 191 ₽
67 990 ₽ за человека
Зимнее приключение на снегоходах и внедорожниках по топовым локациям
Отправиться в снегоходное сафари, увидеть озеро с сотнями лебедей и влюбиться в снежные вершины
Начало: Барнаул или Горно-Алтайск, встретим вас в аэропорт...
19 фев в 08:00
2 мар в 08:00
169 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Кату-Ярык»
Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Барнауле в январе 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Кату-Ярык" можно забронировать 3 тура от 60 990 до 169 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2026 год по теме «Кату-Ярык», 3 ⭐ отзыва, цены от 60990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март