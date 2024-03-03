Туры в городах Башкортостана
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Башкортостане или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
59900
₽
за чел.
Как и любые горы, Урал сам по себе является местом силы. Поэтому тур включает в себя посещение основных природных и культурных сокровищ Южного Урала. ...
5
3 отзыва
от
86800
₽
за чел.
Один из самых полноценных туров по Южному Уралу, включающих в себя все основные достопримечательности и загадки региона. Приглашаем в высокогорные зап...
Водные прогулки
5
3 отзыва
69400
₽
за чел.
Активный отдых в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам. Предлагаем попробовать различные формы передвижения: на к...
5
3 отзыва
18500
₽
за чел.
Трехдневный тур позволит Вам вырваться из оков города и погрузиться на несколько дней в притягательную природу Зилима. Панорама, которая открывается в...
Экскурсионные туры на несколько дней
4
1 отзыв
14900
₽
за чел.
Проведите три активных и насыщенных дня на Южном Урале! Вы подниметесь на легендарный Иремель, посетите исток знаменитой реки Белой, восхититесь красо...
4
1 отзыв
28333
₽
за чел.
Путешествие в горах всероссийского курорта Банное на озере Якты-куль, это вызов для подготовленных туристов, уверенных в своих силах – это переход в д...
4
1 отзыв
12900
₽
за чел.
Вас ожидает много природы, свежего воздуха, высоких гор! Утром, доехав на УАЗах до парка Иремель, пересядем на снегоходы, и помчимся по заснеженным Ур...
4
1 отзыв
от
18800
₽
за чел.
Увлекательное, незабываемое путешествие на Урал, которое надолго останется в Вашей памяти. За три дня вы побываете в легендарных местах Башкирии: на х...
5
3 отзыва
70000
₽
за чел.
Вы получите навыки управления снегоходом по пересеченной местности, погрузитесь в жизнь горнозаводского села, увидите вековые лиственницы, памятник ге...
4
1 отзыв
15500
₽
за чел.
Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у. м.).Вы отправитесь ...
5
3 отзыва
9900
₽
за чел.
Эх, гуляй народ, Масленица к нам идет! Приглашаем на самобытную древнерусскую Масленицу в старинном горнозаводском селе Кага. Во время тура вы посетит...
4
1 отзыв
14500
₽
за чел.
Добро пожаловать в природный парк Иремель! В этом интереснейшем активном туре вас ждет прогулка по одному из самых живописных хребтов Башкирского Заур...
5
3 отзыва
29500
₽
за чел.
Вас ждут три насыщенных экскурсионных дня в аутентичной Башкирии. Вы прогуляетесь по исторической части города Уфа, полюбуетесь завораживающей коллекц...
Последние отзывы о турах по Башкортостану
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ААндрей3 марта 2024Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ЭЭльвира26 января 2024Уральский мультиактивТур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре. Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды! Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ММорозова8 октября 2023По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍.
- ФФедченко2 октября 2023Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!
- ИИван29 июня 2023Верхом по Уральским хребтамОтлично разгрузил мозги и отдохнул на природе.
- ЕЕлена13 июня 2023Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.
- ТТатьяна14 марта 2023Тур: Уфа – восточная точка Европы Были с 10 по 12 марта 2023 года. Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками. Расположен он в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках. Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные. Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные. Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни. Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий. В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.
- ААлексей16 января 2023Покорение уральских вершинБыли в снегоходном туре с 02-04.01.23г на базе «Тенгри». Снегу выпало море! С погодой повезло, было не холодно! С удовольствием покатались на снежиках по свежему снегу. Спасибо ребятам инструкторам Ивану и Гавриилу! Получили позитивный заряд бодрости! Из за снега видов и зимних пейзажей Башкирии не получилось увидеть, придётся вернуться еще раз!
- ННаиля9 января 2023Уральский мультиактивТур понравился, активный, скучать было некогда
- ВВалентина8 июня 2022Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))
- ЛЛариса8 сентября 2021Верхом по Уральским хребтамТур очень понравился. Инструктор Елена прекрасно справлялась со своей работой. Администратор Татьяна очень приятная и внимательная, всегда готова помочь. Знакомым порекомендую. Отличное, атмосферное место для любителей активного отдыха, прекрасная природа, домашняя еда, оригинальные уютные домики. По маршруту: было пару дней с длинными дневными переходами, было тяжеловато, 4-5 часов в день вполне достаточно. Ещё, возраст лошадей не молодой, мне показалось что работают на износ, так как подмены нет. Постараюсь приехать сюда ещё.