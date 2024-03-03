А Андрей Выходные на Южном Урале Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

А Андрей Уфа - восточная точка Европы Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.

Э Эльвира Выходные на Южном Урале Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

Э Эльвира Уральский мультиактив Тур потрясающий! Мы чудесно отдохнули в зимней сказке под названием Урал. Каждый день у нас было новое приключение - катание на снегоходе, в санях с лошадкой, на лыжах! Понравилось, что можно испробовать такие различные виды отдыха в одном туре. Произвел впечатление рассказ о заповеднике, его обитателях и конечно, пещера Шульган-Таш. При входе в пещеру великолепные виды! Кормили хорошо, еда без изысков, не считая конины. Главное, что сотрудники турбазы и гиды очень душевные. Отдыхать в их компании было приятно! А также хочу отметить, что несмотря на сильный мороз за окном, в домике было тепло и комфортно.

В Владимир Выходные на Южном Урале Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!

М Морозова Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍.

Ф Федченко По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал Тур интересный, места очень красивые! Горы, реки, животные, растения - природа такая необычайная!

И Иван Верхом по Уральским хребтам Отлично разгрузил мозги и отдохнул на природе.

Е Елена Экскурсионный тур по Уфе Большая экскурсионная программа по Уфе, включающая пешеходную и автобусную части, а также посещение музея этнографии и Соборной мечети. Во второй день поездка к источнику Красный ключ через Павловское водохранилище с посещением смотровой площадки, мастер класс по изготовлению свечей из вощаницы. Приятная поездка. Красивые виды природы. Единственный минус по организации тура: Самолёты из Москвы прилетают рано утром или поздно ночью, разница во времени с Москвой 2ч, а в 10.45 уже начало программы. Сложно адаптироваться к этому. При этом заселение в гостиницу после 14ч или необходима доплата за ранний заезд.

Т Татьяна Уфа - восточная точка Европы Тур: Уфа – восточная точка Европы Были с 10 по 12 марта 2023 года. Отель выбран отличный. Начиная с номеров и заканчивая расположением. Отель, если что, был «Башкирия», проживание с завтраками. Расположен он в непосредственной близости от основных точек тура – музеев, гостиного двора, пространства «Арт-квадрат», памятников, скульптур, ну и ещё бонусом – множество различных заведений от кофеен до ресторанов. Поэтому ужинать можно было как в самом отеле, так и в ресторанчиках. Экскурсовод хороший, слушать было интересно, можно было обсудить некоторые моменты, знания различные и обширные. Первый день прошёл отлично, много что посетили, посмотрели, нагулялись по городу. Экскурсовод в музее Археологии и этнографии, хотя и рассказывал интересно, казался не очень уверенным, отчего создавалось впечатление, будто он на экзамене. Может, из-за малого опыта. Но в целом музей понравился, экспозиции интересные, обширные. Второй день провели на машине. Ещё больше посмотрели город. В этот раз был Национальный Музей. И тут экскурсовод сначала немного потерялся, но потом разговорился, и время полтора часа пролетели незаметно – несмотря на большой объем экспозиций и материала. Единственным минусом этого дня стал обед. Так как «Обед с элементами башкирской кухни», написанный в программе, представлялся немного не таким обычным – из трёх блюд башкирскими были только манты, даже сладкое было в виде обычных блинов. Хотелось бы, чтобы блюда были максимально из местной кухни. Третий день – продолжительная поездка в село Красная Горка, на источник «Красный ключ». Посещение ГЭС – впечатлило. Путешествие к Красным скалам – вообще отдельная история с прогулкой по полям и снегу в прекрасную солнечную погоду, а какой прекрасный вид оттуда открывается – не передать словами. Немного испортило впечатление от экскурсионного дня посещение Троицкого женского монастыря – тут нет вины нашего экскурсовода, она как раз провела всё отлично, а вот именно в самом монастыре - стоит продумать договоренность с администрацией монастыря, чтобы кто-то из них всё-таки проводил небольшой ликбез для экскурсий. В целом, тур понравился, эскурсовод понравился, город посмотрели, хотя трёх дней определённо мало, чтобы посмотреть всё.

А Алексей Покорение уральских вершин Были в снегоходном туре с 02-04.01.23г на базе «Тенгри». Снегу выпало море! С погодой повезло, было не холодно! С удовольствием покатались на снежиках по свежему снегу. Спасибо ребятам инструкторам Ивану и Гавриилу! Получили позитивный заряд бодрости! Из за снега видов и зимних пейзажей Башкирии не получилось увидеть, придётся вернуться еще раз!

Н Наиля Уральский мультиактив Тур понравился, активный, скучать было некогда

В Валентина По дороге в Аркаим. Обзорный тур на Южный Урал Поезда замечательная. Организация безупречна. Лучший гид за всё время моих многочисленных путешествий, Луиза, сделала для группы и для меня лично всё и даже больше! Обязательно вернусь в Башкирию))