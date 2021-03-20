Алтай очень популярен сейчас среди туристов предпочитающих внутренний, а так же горный туризм. Алтайские санатории и отели предлагают все те же возможности, что и иностранные для полноценного отдыха, остается только выбрать подходящий курорт

Кучерлинское озеро, Алтай, Россия

Захватывающее интересное путешествие – это не обязательно поездка в другую страну. В России есть немало удивительных регионов и мест, в которых можно полноценно, и что самое главное бюджетно отдохнуть. Одним из самых популярных направлений является Алтай. Предоставляемые здесь для туристов возможности подойдут активным людям, а также тем, кто просто хочет провести время в гармонии с природой, решить какие-то проблемы со здоровьем, восстановиться.

Общая информация об Алтае

Походы в горы Велопрогулки Слав по горным рекам на Алтае

Алтай занимает часть Сибири и Северной Азии. Граничит тесно с Казахстаном, Монголией, а также Китаем. Согласно многочисленным исследованиям, Алтай считается одним из чистых с точки зрения экологии регионов страны. Здесь нет никаких предприятий, более того, отсутствуют даже сетка ж/д.

Многочисленные курорты и базы Алтая открыты для туристов на протяжении круглого года. Зимой в регион приезжают активные горнолыжники. Летом Алтай посещают поклонники экотуризма. Удовольствие можно получить от таких мероприятий, как:

альпинизм;

катание на лошадях;

сплавы по бурным рекам;

велопрогулки;

рыбалка.

Все это ждет любителей активного отдыха. Что касается санаториев, то на территории Алтая расположено огромное количество подобных учреждений. В каждом из них работают квалифицированные специалисты. Здоровье, общее физическое и психологическое состояние гарантированно будут восстановлены.

Причина положительного влияния на организм заключается не только в проводимых процедурах. В Алтае сама природа и сам воздух наделены целительной силой. Это не миф и не выдумка, это информация, подтвержденная огромным количеством исследований и положительных отзывов.

Где остановиться на Алтае?

Где разместиться во время путешествия на Алтай?

Если было принято решение посетить этот благодатный исцеляющий край, проблем с размещением не возникнет. На Алтае расположено огромное количество туристических баз самого разного по комфорту и по категории уровня.

Самостоятельно организуя свою поездку, полезно узнать, какие базы, отели и гостиницы считаются самыми лучшими по мнению многочисленных туристов.

«Заимка Камза»

Это место от многочисленных аналогов отличается тем, что имеет на своей территории открытый бассейн. База отдыха находится в поселке Тюгурюке. Представляет собой несколько аккуратных домиков, между которыми проведены деревянные настилы. Кроме открытого бассейна, на территории есть комфортные беседки, площадка для детей. Главной фишкой являются олени, которые содержатся на базе.

«Алтай Резорт»

Особый комфортабельный отель, который ждет туристов на протяжении всего года. Есть свой собственный крытый бассейн с подогревом. Отель достаточно дорогой, но многие туристы не жалеют денег на размещение в нем. Комплекс находится среди кедров рядом с Урлу-Аспаком.

Вниманию постояльцев представлены просторные коттеджи с собственными террасами. Поселившись здесь, можно получить удовольствие от таких мероприятий, как:

конный спорт;

велопрогулки;

пейнтбол;

рыбалка.

Бассейн здесь работает круглогодично.

Санаторий “Корона Алтая”

Идеально подходит для отдыха с детьми. Достаточно первого взгляда на этот санаторий, чтобы получить удовольствие от его уникальности. Он напоминает старинный замок, а расположен на острове р. Катунь. Идеальное место для активного отдыха и для оздоровления. К услугам гостей представлены бани, комфортные сауны, есть фитобочка, оказываются услуги массажа и другие процедуры, несущие восстанавливающий оздоровительный эффект.

Удовольствие здесь получат не только те посетители, которые приехали на лечение, но любители активного отдыха. Организованы многочисленные пешие походы, при желании можно взять в аренду велосипед и самостоятельно совершать велопрогулки.

Гостиница Эдельвейс

Одно из лучших мест для тех, кто предпочитает на отдыхе уединение. Находится гостиница в Артыбаше. Вниманию представлены уютные домики с недорогими номерами. Есть открытый бассейн, есть места для пикника с мангалами. Рядом расположены магазины, кафе и популярные туристические места. Отличительной чертой этой базы является наличие на территории небольшого зоопарка.

Golden Camel

Одно из особенных мест размещения в Алтая. Это необычная гостиница и не санаторий, это юрточный кемпинг. Расположен он в поселке Кош-Агач. На всей территории расставлены аутентичные юрты, которые являются своеобразными гостиничными номерами для размещения. Проживать в таких юртах комфортно. К каждой из них проведено отопление.

Чтобы добавить аутентичности, руководство гостиничного комплекса предлагает своим гостям прогулки на верблюдах. Кроме того, на этой базе есть аренда велосипедов, поучаствовать в сафари на модных быстрых джипах. Каждая юрта вмещает примерно на 5 человек. Есть собственный ресторан и сауна.

База «Лесотель»

Данная база отдыха расположена на р. Катунь, в пос. Соузг. Есть все необходимое для комфортного отдыха:

ресторан и кафе;

собственный функциональный спа-центр;

бассейн;

wi-fi.

Гостей размещают в отдельных домиках. Отдых на этой базе отличается комфортом и целительной силой, так как расположен на территории лесного массива. Здесь постоянно свежий воздух, а также доступна речная рыбалка.

База «Спутник»

Данная база отдыха примечательна тем, что находится возле всем известного “нулевого километра”. Расположена также на берегу Катуни. Посетителям предлагаются уютные номера. Есть возможность поселиться в одноместном номере, получить удовольствие от комфортного уединения.

Основная масса домиков оснащена крыльцом, выходящим прямо на берег реки. Есть общая баня, каждый домик оснащен современными душевыми и туалетами. На территории этой базы находится столб, символизирующий нулевой километр. Как правило, именно здесь берут начало практически все активные маршруты по Алтаю.

Эко-отель «Алтика»

Данный отель расположен в пос. Усть-Муны. Его особенностью является полное соответствие гостиницам, которые выполнены в эко-стиле. Гостям предлагается современные отдых в сочетании с дикой природой. Из номеров открывается панорамный вид на реку Катунь, есть открытый глубокий бассейн. Кроме того, здесь идеальный СПА-сервис.

Планируя отдохнуть на территории России, стоит в обязательном порядке обратить внимание на туры на Алтай. Это идеальная возможность отдохнуть бюджетно, комфортно, с огромной пользой для здоровья. Цены на отдых существенно ниже, чем стоимость путешествия за границу или в Сочи. Достаточно приобрести стандартный недорогой тур продолжительностью 10-12 дней. За это время можно успеть сплавиться по реке, покататься на лошадях, посетить огромное количество экскурсий и пройти программу оздоровления.