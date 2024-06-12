За неделю успеем и «слетать» на Марс, и полюбоваться Гейзерным озером, и увидеть, как сливаются в объятиях
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 800 ₽
Описание тура
Организационные детали
Как доехать до Горно-Алтайска:
- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;
- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);
- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)
Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Шавло», «Лагуна» (или в аналогичных). За дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами внутри и одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.
Программа тура по дням
Чемал, остров Патмос и урочище Че-Чкыш
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. По Чемальскому тракту доедем до гостиницы, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.
Затем доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные. Далее переместимся к Ороктойскому мосту, с которого также можно насладиться речными пейзажами.
По Чуйскому тракту в Акташ
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой. Заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы.
Едем дальше и попадаем в Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.
Добравшись до села Акташ, разместимся в гостинице.
Гейзерное озеро, Алтайский Марс, Красные ворота и озеро Киделю
Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Первым делом посетим Гейзерное озеро. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света. Затем окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун.
Далее осмотрим Красные ворота, которые представляют собой узкий извилистый проход между отвесными скалами красного цвета. Через них проходит участок Улаганского тракта. А ещё побываем у озера Киделю. Его вода такая прозрачная, что можно разглядеть дно.
Парк «Уч-Энмек»
Возвращаемся в Онгудайский район. Вас ждёт обзорная экскурсия на автомобиле по парку «Уч-Энмек», получившему название благодаря горе. Территория парка расположена на северном склоне Теректинского хребта. Здесь сохранились каменные стелы, курганы и наскальные рисунки. Погрузимся в атмосферу Каракольской долины, сакрального для алтайцев места.
После этого доберёмся до Горно-Алтайска и заселимся в гостиницу.
Национальный музей Республики Алтай, экскурсия по посёлку Артыбаш
Начнём день с посещения Национального музея Республики Алтай. Здесь вы познакомитесь с коллекциями первых алтайских краеведов, увидите материалы раскопок курганов и произведения местного художника Г. И. Гуркина.
Затем доедем до посёлка Артыбаш и разместимся в гостинице. После этого пойдём гулять по окрестностям. Побываем на серебряном источнике и узнаем легенду об Алтын-Кёле, а желающие смогут подняться на гору Тилан-Туу, откуда открывается потрясающий вид на Телецкое озеро.
Телецкое озеро и этно-парк
Сегодня вас ждёт водная прогулка по Телецкому озеру. За одно посетим водопад Корбу, расположенный недалеко от водоёма.
Затем заглянем в этно-парк, где узнаем больше интересных историй о быте и культуре алтайцев, а также продегустируем местные блюда.
Окончание тура
После завтрака выезжаем в Горно-Алтайск. Доберёмся до города примерно к 14:00. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Размещение в номерах с удобствами - 63 000 руб. за весь тур
- Одноместное размещение:
- В номере без удобств - 6 600 руб
- В номере с удобствами - 14 700 руб
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 51 300 руб. или 59 200 руб. (в зависимости от вида номера)