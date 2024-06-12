Как доехать до Горно-Алтайска:

- самолётом в аэропорт Горно-Алтайска;

- автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км);

- автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа)

Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на этаже в гостиницах «Шавло», «Лагуна» (или в аналогичных). За дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами внутри и одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.