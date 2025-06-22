Станем участникам традиционной алтайской свадьбы,
июн
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. Первую ночь проведём в отеле в Бийске в номерах со всеми удобствами. Далее — 2-, 3-местное размещение в гостевых домах, на базах отдыха с удобствами в номере или на этаже.
Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания, кроме завтрака 1-го дня. Во время похода и экскурсий в удалённой местности возможен обед в виде пикника. Вы продегустируете сыры, пообедаете у староверов и отведаете местных блюд.
Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Vito и высокопроходимый транспорт для забросок (УАЗ).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки.
Связь и интернет. Связь может отсутствовать во время переездов. В населённых пунктах чаще всего есть связь и интернет.
Программа тура по дням
Алтайский край: Бийск
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Бийск. Здесь был построен Бикатунский острог и Бийская крепость, ставшая основой для образования города. Мы прогуляемся по улочкам старого Бийска и полюбуемся каменными строениями 19-20 веков.
После обеда побываем в музее Архиерейского подворья. Экспозиция перенесёт нас в 18-19 века. Узнаем много интересного об истории Алтая и роли Алтайской духовной миссии в ней, секреты подвалов архиерейского дома.
Поужинаем в настоящем купеческом трактире. Вечером заселимся в отель.
Город-курорт Белокуриха и сыроварня
После завтрака отправляемся в горы. По пути увидим северные остроги Чергинского и Семинского хребтов. Сделаем остановку в городе-курорте Белокурихе. Заглянем в кузницу, где понаблюдаем за процессом ковки и желающие смогут почувствовать себя кузнецами, выковав себе сувенир самостоятельно. Затем проследуем в Белокуриху-2 по серпантину с 62 поворотами. Поднявшись на смотровую площадку увидим, как горы обнимают степи. Зайдём в трактир 19 века, посетим дом знахарки, винокурню и дом хлеба.
Также сегодня вас ждёт дегустация на семейной сыроварне. Вы не только попробуете продукцию, но и увидите производственный цех.
К вечеру мы приедем в гостевой дом в Солонешенском районе, где остановимся на 2 ночи.
Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев
Цель нашего сегодняшнего маршрута — деревня Сибирячиха. Именно там живут потомки старообрядцев, сохранившие традиции, обряды и фольклор. Мы посетим горницу, полную предметов быта, костюмов, молебных книг и икон местных жителей. Послушаем фольклорные песни и примем участие в традиционном застолье. У нас будет удивительная возможность посмотреть реконструкцию фрагмента свадьбы, проведённую по всем канонам.
На обратном пути посетим пещеру Окладникова – самую восточную точку обитания неандертальцев.
Вернёмся в п. Искра, чтобы переночевать.
Дорога в Республику Алтай: Денисова пещера
Утром собираем вещи и выезжаем в Республику Алтай. По пути заглянем в Денисову пещеру. Во время археологических раскопок здесь было найдено более 80 тысяч предметов: орудия труда, оружие, украшения и многое другое. Особую известность это место получило в 2008 году, когда исследователи обнаружили окаменелую фалангу пальца девушки. Анализ ДНК показал, что находка может свидетельствовать об особой ветви эволюции человека — денисовцах.
После этого пересечём границу между Алтайским краем и Республикой Алтай — землёй народа алтай-кижи. Доберёмся до Чуйского тракта через Канскую степь и несколько перевалов, а потом свернём в Каракольскую долину: посетим сакральные места, увидим петроглифы и древние курганы. Сделаем остановку у родника и узнаем о ритуале повязывания дьялама.
Вечером вас ждут традиционный ужин и концерт горлового пения в сопровождении национальных музыкальных инструментов: топшура и комуса.
Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень
Едем в село Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути нас ждёт несколько интересных локаций.
Доберёмся до села Купчегень, чтобы зайти в Центр народных промыслов. Увидим, как местные мастера сохраняют традиции шорно-седельного дела, тиснения кожи, чеканки, резьбы по кости и валяния.
Следующая остановка — Калбак-Таш. Здесь мы посмотрим на петроглифы разных эпох.
Продвигаясь по маршруту, остановимся полюбоваться перевалом Чике-Таман, слиянием рек Чуи и Катуни, мостом в селе Иня, Гейзерным озером, величественным Северо-Чуйским хребтом.
Вечером доедем до Кош-Агача и остановимся на ночь в доме с видом на Чуйскую степь.
Чуйская степь, Марс и долина реки Юстыд
Нас ждёт ранний подъём, ведь мы отправляемся на «Марс-1» (Кызыл-Чин). Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После их осмотра спустимся обратно по узкому каньону.
Часть дня посвятим исследованию Чуйской степи. Отправимся в долину реки Юстыд, где расположено множество захоронений. Увидим необычные творения древних степных жителей: каменные круги, треугольники и другие фигуры, предназначение которых остаётся неизвестным.
Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа.
В гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-Алтайск
Сегодня мы продолжаем знакомиться с традициями и обычаями коренных жителей Алтая — нас ждут в гости в этноауле. Из первых уст узнаем, как сегодня проводят обряды, есть ли настоящие шаманы и что главное в жизни кочевника. Попробуем приготовить алтайский десерт чок-чок. А ещё увидим фрагмент алтайской свадьбы, вспомним, как это происходило у староверов, и найдём общие черты.
После обеда начинаем наш путь в сторону Горно-Алтайска. Хотя большую часть пути мы едем той же дорогой, но у нас в запасе еще масса интересных остановок.
На ночь остановимся в гостевых домах в районе Онгудая.
Знакомство с Горно-Алтайском
С утра отправимся на прогулку по ботаническому саду, а затем поедем в Горно-Алтайск — столицу Республики Алтай. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Республики Алтай.
Вечером — прощальный ужин.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|113 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание, включая дегустацию на сыроварне, обед у староверов и национальный ужин
- Трансфер по маршруту
- Аренда высокопроходимого транспорта для забросок
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты по программе
- Экскурсии и мероприятия по программе (фрагмент свадьбы в этноаиле, свадьбы у староверов)
- Концерт кайчи
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город