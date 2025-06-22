Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Первую ночь проведём в отеле в Бийске в номерах со всеми удобствами. Далее — 2-, 3-местное размещение в гостевых домах, на базах отдыха с удобствами в номере или на этаже.

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания, кроме завтрака 1-го дня. Во время похода и экскурсий в удалённой местности возможен обед в виде пикника. Вы продегустируете сыры, пообедаете у староверов и отведаете местных блюд.

Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Vito и высокопроходимый транспорт для забросок (УАЗ).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки.

Связь и интернет. Связь может отсутствовать во время переездов. В населённых пунктах чаще всего есть связь и интернет.