Этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай: всё включено

Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и отведать местных блюд
Посвятим 8 дней исследованию двух частей Алтая: Алтайского края и Республики Алтай. Без машины времени перенесёмся в 19 век в Бийске и увидим, как жили крестьяне.

Станем участникам традиционной алтайской свадьбы,
читать дальше

почувствуем себя настоящими кузнецами в Белокурихе и познакомимся с национальными промыслами.

А ещё отведаем продукцию на семейной сыроварне, послушаем горловое пение на национальном ужине и пообедаем у староверов. Вас также ждут поездка в Каракольскую долину, Денисова пещера и, конечно, высадка на местном Марсе!

Этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай: всё включено
Этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай: всё включено
Этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай: всё включено
Ближайшие даты:
22
июн
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Первую ночь проведём в отеле в Бийске в номерах со всеми удобствами. Далее — 2-, 3-местное размещение в гостевых домах, на базах отдыха с удобствами в номере или на этаже.

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания, кроме завтрака 1-го дня. Во время похода и экскурсий в удалённой местности возможен обед в виде пикника. Вы продегустируете сыры, пообедаете у староверов и отведаете местных блюд.

Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Vito и высокопроходимый транспорт для забросок (УАЗ).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки.

Связь и интернет. Связь может отсутствовать во время переездов. В населённых пунктах чаще всего есть связь и интернет.

Программа тура по дням

1 день

Алтайский край: Бийск

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Бийск. Здесь был построен Бикатунский острог и Бийская крепость, ставшая основой для образования города. Мы прогуляемся по улочкам старого Бийска и полюбуемся каменными строениями 19-20 веков.

После обеда побываем в музее Архиерейского подворья. Экспозиция перенесёт нас в 18-19 века. Узнаем много интересного об истории Алтая и роли Алтайской духовной миссии в ней, секреты подвалов архиерейского дома.

Поужинаем в настоящем купеческом трактире. Вечером заселимся в отель.

Алтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: Бийск
2 день

Город-курорт Белокуриха и сыроварня

После завтрака отправляемся в горы. По пути увидим северные остроги Чергинского и Семинского хребтов. Сделаем остановку в городе-курорте Белокурихе. Заглянем в кузницу, где понаблюдаем за процессом ковки и желающие смогут почувствовать себя кузнецами, выковав себе сувенир самостоятельно. Затем проследуем в Белокуриху-2 по серпантину с 62 поворотами. Поднявшись на смотровую площадку увидим, как горы обнимают степи. Зайдём в трактир 19 века, посетим дом знахарки, винокурню и дом хлеба.

Также сегодня вас ждёт дегустация на семейной сыроварне. Вы не только попробуете продукцию, но и увидите производственный цех.

К вечеру мы приедем в гостевой дом в Солонешенском районе, где остановимся на 2 ночи.

Город-курорт Белокуриха и сыроварняГород-курорт Белокуриха и сыроварняГород-курорт Белокуриха и сыроварняГород-курорт Белокуриха и сыроварняГород-курорт Белокуриха и сыроварня
3 день

Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев

Цель нашего сегодняшнего маршрута — деревня Сибирячиха. Именно там живут потомки старообрядцев, сохранившие традиции, обряды и фольклор. Мы посетим горницу, полную предметов быта, костюмов, молебных книг и икон местных жителей. Послушаем фольклорные песни и примем участие в традиционном застолье. У нас будет удивительная возможность посмотреть реконструкцию фрагмента свадьбы, проведённую по всем канонам.

На обратном пути посетим пещеру Окладникова – самую восточную точку обитания неандертальцев.

Вернёмся в п. Искра, чтобы переночевать.

Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев
4 день

Дорога в Республику Алтай: Денисова пещера

Утром собираем вещи и выезжаем в Республику Алтай. По пути заглянем в Денисову пещеру. Во время археологических раскопок здесь было найдено более 80 тысяч предметов: орудия труда, оружие, украшения и многое другое. Особую известность это место получило в 2008 году, когда исследователи обнаружили окаменелую фалангу пальца девушки. Анализ ДНК показал, что находка может свидетельствовать об особой ветви эволюции человека — денисовцах.

После этого пересечём границу между Алтайским краем и Республикой Алтай — землёй народа алтай-кижи. Доберёмся до Чуйского тракта через Канскую степь и несколько перевалов, а потом свернём в Каракольскую долину: посетим сакральные места, увидим петроглифы и древние курганы. Сделаем остановку у родника и узнаем о ритуале повязывания дьялама.

Вечером вас ждут традиционный ужин и концерт горлового пения в сопровождении национальных музыкальных инструментов: топшура и комуса.

Дорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещера
5 день

Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень

Едем в село Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути нас ждёт несколько интересных локаций.

Доберёмся до села Купчегень, чтобы зайти в Центр народных промыслов. Увидим, как местные мастера сохраняют традиции шорно-седельного дела, тиснения кожи, чеканки, резьбы по кости и валяния.

Следующая остановка — Калбак-Таш. Здесь мы посмотрим на петроглифы разных эпох.

Продвигаясь по маршруту, остановимся полюбоваться перевалом Чике-Таман, слиянием рек Чуи и Катуни, мостом в селе Иня, Гейзерным озером, величественным Северо-Чуйским хребтом.

Вечером доедем до Кош-Агача и остановимся на ночь в доме с видом на Чуйскую степь.

Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень
6 день

Чуйская степь, Марс и долина реки Юстыд

Нас ждёт ранний подъём, ведь мы отправляемся на «Марс-1» (Кызыл-Чин). Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После их осмотра спустимся обратно по узкому каньону.

Часть дня посвятим исследованию Чуйской степи. Отправимся в долину реки Юстыд, где расположено множество захоронений. Увидим необычные творения древних степных жителей: каменные круги, треугольники и другие фигуры, предназначение которых остаётся неизвестным.

Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа.

Чуйская степь, Марс и долина реки ЮстыдЧуйская степь, Марс и долина реки ЮстыдЧуйская степь, Марс и долина реки ЮстыдЧуйская степь, Марс и долина реки ЮстыдЧуйская степь, Марс и долина реки ЮстыдЧуйская степь, Марс и долина реки Юстыд
7 день

В гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-Алтайск

Сегодня мы продолжаем знакомиться с традициями и обычаями коренных жителей Алтая — нас ждут в гости в этноауле. Из первых уст узнаем, как сегодня проводят обряды, есть ли настоящие шаманы и что главное в жизни кочевника. Попробуем приготовить алтайский десерт чок-чок. А ещё увидим фрагмент алтайской свадьбы, вспомним, как это происходило у староверов, и найдём общие черты.

После обеда начинаем наш путь в сторону Горно-Алтайска. Хотя большую часть пути мы едем той же дорогой, но у нас в запасе еще масса интересных остановок.

На ночь остановимся в гостевых домах в районе Онгудая.

В гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-АлтайскВ гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-АлтайскВ гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-АлтайскВ гостях у теленгитов и обратный путь в Горно-Алтайск
8 день

Знакомство с Горно-Алтайском

С утра отправимся на прогулку по ботаническому саду, а затем поедем в Горно-Алтайск — столицу Республики Алтай. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Республики Алтай.

Вечером — прощальный ужин.

Знакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-Алтайском

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет113 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, включая дегустацию на сыроварне, обед у староверов и национальный ужин
  • Трансфер по маршруту
  • Аренда высокопроходимого транспорта для забросок
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Экскурсии и мероприятия по программе (фрагмент свадьбы в этноаиле, свадьбы у староверов)
  • Концерт кайчи
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно в ваш город
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Горно-Алтайска

Многоликий Алтай
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Многоликий Алтай
Начало: Село Манжерок
4 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 75 500 ₽ за человека
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур на 7 дней
Начало: Г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Сегодня в 10:00
3 мая в 10:00
85 900 ₽ за человека
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Золотое кольцо. 8 дней на Алтае
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
98 700 ₽ за человека