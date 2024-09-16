Вы изучите Алтай вдоль и поперёк. Вас ждут прогулки по живописным долинам, к заснеженным горам, ледникам и водопадам. Вы увидите древние наскальные рисунки и узнаете местные легенды. Мы прокатимся на катере по таинственному Телецкому озеру, побываем у труднодоступных Мультинских озёр и на Алтайском Марсе, рассмотрим «каменные грибы» и послушаем концерт горлового пения (за доплату).

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Если вы летите до Горно-Алтайска из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы, прибывающие до 9:20 по местному времени. Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска — авиарейс компании S7 с вылетом из Москвы в 0:45 и временем прибытия в 9:05. Время в полёте — около 4,5 часов.

Если вы летите до Барнаула, мы рекомендуем прилетать накануне начала тура, чтобы у вас была возможность выспаться (отель бронируется и оплачивается самостоятельно). Так как в 1-й день тура в Барнауле группа собирается в 5:00 на площади Советов.

Важно! Разница местного времени с московским +4 часа, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Горно-Алтайске, вылетать из Москвы нужно накануне вечером. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.

Также можно прилететь любым рейсом накануне первого дня тура, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени.

Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.

Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.