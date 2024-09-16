Мы прокатимся на катере по таинственному Телецкому озеру, побываем у труднодоступных Мультинских озёр и на Алтайском Марсе, рассмотрим «каменные грибы» и послушаем концерт горлового пения (за доплату).
Описание тура
Организационные детали
Если вы летите до Горно-Алтайска из Москвы, мы рекомендуем брать билеты на рейсы, прибывающие до 9:20 по местному времени. Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска — авиарейс компании S7 с вылетом из Москвы в 0:45 и временем прибытия в 9:05. Время в полёте — около 4,5 часов.
Если вы летите до Барнаула, мы рекомендуем прилетать накануне начала тура, чтобы у вас была возможность выспаться (отель бронируется и оплачивается самостоятельно). Так как в 1-й день тура в Барнауле группа собирается в 5:00 на площади Советов.
Важно! Разница местного времени с московским +4 часа, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Горно-Алтайске, вылетать из Москвы нужно накануне вечером. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.
Также можно прилететь любым рейсом накануне первого дня тура, переночевать в Горно-Алтайске, отдохнуть после перелёта и привыкнуть к разнице во времени.
Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
Программа тура по дням
Путешествие в Беловодье, размещение на турбазе
Встречаемся в Горно-Алтайске и Барнауле и едем в Беловодье — край свободы в русских народных преданиях. По живописному Чуйскому тракту попадём в Уймонскую долину, похожую на иллюстрации к сказкам: степное разнотравье у подножия хребтов сменяется широкими берёзовыми лесами, чуть выше — вечнозелёными хвойными, и затем альпийские луга переходят в тундру с мхами и лишайниками. Преодолеем головокружительный Семинский перевал высотой 1717 метров. Проедем по Ябоганскому тракту через три величественных перевала.
Затем разместимся на туристической базе и поужинаем. Желающие смогут попариться в баньке (за доплату).
Всего за день проедем 430 км из Горно-Алтайска, 620 км из Барнаула.
Мультинские озёра
В этот день встанем пораньше, чтобы на машине повышенной проходимости отправиться в Усть-Коксинский район Алтая к живописным Мультинским озёрам ледникового происхождения. Здесь сохранилась первозданная природа — вы насладитесь завораживающими пейзажами и видом отражающихся в водной глади пиков гор.
Дойдём пешком до Среднего Мультинского озера на высоте 1634 метра. Его и Нижнее озеро соединяет протока, загромождённая огромными валунами, через которые с шумом прорывается водный поток, поэтому его называют Шумы. После вернёмся на турбазу, поужинаем и отдохнём.
Всего за день проедем 26 км, пройдём пешком 6 км.
Важно: программа дня может меняться в начале и конце сезона, а также в зависимости от погодных условий.
Переезд в село Тюнгюр, активности и музеи на выбор
После завтрака едем в село Тюнгур. По прибытии любители острых ощущений могут сплавиться по Катуни (за доплату). Можно прогуляться по живописным окрестностям Тюнгура, при ясной погоде — дойти до смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на главную вершину Алтая — священную Белуху. Также будет возможность совершить вертолётную экскурсию (за доплату) и осмотреть гору с высоты.
После обеда побываем на выбор в Музее культуры и истории (старообрядчества) или в доме-музее Рериха на территории усадьбы конца 19 века. Экспонаты музея старообрядчества — предметы быта, одежда, книги, которыми пользовались в давние времена крестьяне и староверы Уймонской долины. Вы узнаете о культурных корнях Алтая и познакомитесь с его богатым наследием, погрузившись в атмосферу прошлых лет.
Всего за день проедем 100 км, пройдём пешком 3-5 км.
Если погода плохая, проведём день в селе Верх-Уймон и посетим музеи старообрядчества, Н. К. Рериха, камня и пантов.
Улаганский район, петроглифы Калбак-Таш
Сегодня нам предстоит длительное путешествие в Улаганский район. По пути снова увидим живописный Ябоганский тракт и проедем по легендарному Чуйскому тракту — одной из самых красивых и знаковых дорог Алтая. Осмотрим памятники культуры прошлого, исследуем наскальные рисунки — петроглифы в святилище Калбак-Таш. Вечером расположимся на турбазе, можно посетить баню (за доплату).
Всего за день проедем 430 км, пройдём пешком 1-2 км.
Заброска до ледника, треккинг по долине Актру
Сегодня на грузовике ЗИЛ-131 направляемся в Кызыл-Таш, крупное село в Кош-Агачском районе. Проедем по бескрайней Курайской степи, доедем до альплагеря и совершим треккинг по долине ледника Актру. Вы насладитесь впечатляющими видами ледяных поверхностей и заснеженных вершин, сможете представить себя героями сказки «Снежная королева». Затем пообедаем и вернёмся на турбазу, где поужинаем и отдохнём.
Внимание! Заброска до ледника пройдёт на авто ЗИЛ-131. Нужно подготовиться к участкам с плохой дорогой и перепаду высот. В долине встречаются большие валуны и сыпучие участки, поэтому рекомендуем использовать треккинговые палки. Кроме того, нужно быть готовым к резкому похолоданию и дождю.
Всего за день проедем 140 км, пройдём пешком 5-8 км.
Урочище Кызыл-Чин, Гейзерное озеро
В этот день вам покажется, что вы оказались на другой планете! Отправляемся в уникальное место на Алтае, где глиняные горы окрашены в пёстрые оттенки: от жёлтого и зелёного до красного и бордового. Такой эффект создаётся благодаря реакции различных минералов. Не зря эту локацию прозвали Алтайским Марсом.
Также побываем у необычного Гейзерного озера. Это небольшой водоём в окружении леса, поверхность дна которого состоит из смеси голубой глины и песка, образующих причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Всего за день проедем 190 км, пройдём пешком 4 км.
Река и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад Куркуре
Утром разместимся в автобусе и отправимся исследовать дикий Алтай. Доедем до перевала Кату-Ярык, минуя посёлок Акташ, загадочное Мёртвое озеро, удивительные Красные ворота, Улаганский перевал и таинственное урочище Пазырык. Затем совершим пеший 3,5-километровый спуск в долину Чулышмана по умопомрачительному серпантину!
После пообедаем, переправимся на лодке через реку, ещё немного пройдём пешком и окажемся у водопада Куркуре. Затем на автобусе доедем до турбазы, разместимся и поужинаем. Для желающих за отдельную плату можно организовать баню.
Обращаем ваше внимание, что с перевала Кату-Ярык обязательно спускаться пешком. Отдельной пешей тропы нет, идти нужно будет вдоль грунтовой автомобильной дороги. Всего за день проедем 140 км, пройдём пешком 11,5 км.
Дополнительный треккинг к водопаду Учар или свободное время
Сегодня вы сами решите, как провести день. Для любителей активного отдыха есть возможность в сопровождении гида совершить треккинг к водопаду Учар (за доплату) в Алтайском заповеднике. Можно прогуляться до смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на долину реки Чулышман. После обеда вернёмся в лагерь, поужинаем и отдохнём.
А после ужина вас ждёт невероятный концерт горлового пения местных сказителей кайчи (за доплату). Для желающих за отдельную плату можно организовать баню.
Внимание! К водопаду Учар ведёт непростая тропа, для её прохождения необходима средняя физическая подготовка. Путь идёт вдоль обрыва и в ущелье на открытой местности, где может быть довольно жарко. Ещё по дороге встречаются камни, густые кустарники и крутые склоны. В одном месте нам придётся перейти ручей по тропе, проходящей возле скалы — нужно будет ступать по вбитым скобам и держаться за металлические тросы. Добраться до водопада можно только пешком. Экскурсия займёт весь день. Протяжённость тропы — 18 км в обе стороны. В июне, сентябре и при плохой погоде тропа может быть закрыта.
Урочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеру
Утром на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся до урочища Аккурум, знаменитого «каменными грибами». Плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованы ветрами, водой и временем и напоминают скальные останцы в Каппадокии. Насладимся инопланетным пейзажем и видом на реку и долину.
Затем отправимся к берегу знаменитого Телецкого озера, к живописному мысу Кырсай. Пообедаем в кафе, а потом пересечём озеро на катере (протяжённость маршрута — 78 км) и насладимся множеством потрясающих видовых мест — например, водопадом Корбу. К вечеру приедем на турбазу.
Всего за день проедем на авто 50 км, на катере 78 км, пройдём пешком 3 км.
Отъезд и посещение этнографического аила
После завтрака — трансфер в Горно-Алтайск (прибытие в аэропорт до 15:00) и Барнаул (прибытие около 20:00). По пути посетим этнографический аил, где вы ближе познакомитесь с культурой региона и попробуете местные блюда. (Посещение аила может быть организовано в различных местах — Артыбаше, Горно-Алтайске или Акташе — и в другие дни тура, в зависимости от графика работы местных объектов).
Рекомендуем брать обратные билеты на вечерние рейсы либо остаться на ночь в гостинице и вылететь утром следующего дня (гостиница оплачивается отдельно).
Всего за день проедем 160 км до Горно-Алтайска, 420 км до Барнаула.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска и из/в Барнаул
- Все переезды по программе
- Работа команды клуба
- Встреча со сказителями-кайчи и концерт горлового пения
- Посещение этнографического аила
- Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Завтрак в 1-й день, обеды в 1-й, 3-4 и 10-й дни
- 1-местное размещение - 31 000 ₽ (за весь тур)
- Прочие услуги (сплав по реке Катунь, входной билет к водопаду Учар - от 250 ₽ и переправа на лодке к старту прогулки - от 300 ₽, бани, индивидуальное питание и др.)
- Медицинская страховка
- Стоимость тура с заездами 12.06, 24.06 и 05.07 - 179 300 ₽
- 12.07 - 184 400 ₽
- 21.07, 02.08 и 16.08 - 186 000 ₽
- 30.08 - 170 800 ₽