Встречаемся и едем до села Усть-Сема, откуда начнётся наше увлекательное знакомство с Алтаем. Сегодня мы проследуем по одному из красивейших маршрутов России — Чуйскому тракту. В 2016 году этот путь заслуженно вошёл в пятёрку самых живописных дорог планеты по версии National Geographic. Преодолеем перевалы Чике-Таман и Семинский, увидим голубую гладь Катуни и стремительные воды Чуи, а также место их слияния — природный парк «Чуй-Оозы».

По пути остановимся у бурных порогов, а также посетим уникальный археологический памятник — петроглифы Калбак-Таш, насчитывающий более чем 5000 древних изображений, часть из которых относится к 8 тысячелетию до нашей эры.

Двигаясь вглубь Алтайских гор, мы окажемся в суровой красоте Чуйской и Курайской степей, на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Пейзажи станут более суровыми, а за окном откроются горизонты заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта и простор полупустынных долин. Под вечер разместимся в гостинице в селе Акташ.