В мире легенд и невероятных ландшафтов: насыщенный мини-тур по Алтаю

Побывать в традиционном жилище кочевников и увидеть главное всего за несколько дней
Проехать по живописнейшему Чуйскому тракту, увидеть слияние бурных Катуни и Чуи, пересечь перевалы Чике-Таман и Семинский, побывать у древних петроглифов в Калбак-Таше, вдохнуть свежий воздух Курайской степи с видом на
Северо-Чуйский хребет и прогуляться по «Марсу» с фантастическим ландшафтом — всё это возможно всего за 4 дня.

Добавьте к этому таинственное Гейзеровое озеро, встречу с красными скалами Улагана, дегустацию алтайских блюд в настоящем аиле и погружение в традиции кочевого народа — и вы получите компактное, но насыщенное знакомство с Алтаем, которое оставит после себя не только впечатления, но и ощущение глубокого прикосновения к живой земле.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду для сна;
Несколько хлопковых и синтетических футболок;
Две пары спортивных брюк, шорты;
Ветрозащитную и непромокаемую куртку;
Тёплый свитер (ночами может быть прохладно);
Две пары удобной обуви, лёгкие тапочки;
Защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
Средства личной гигиены;
Купальник (возможна баня, сплав или купание);
Плотный дождевик и водонепроницаемую обувь или бахилы;
Маленький рюкзак для экскурсий (вместо сумки).

Программа тура по дням

1 день

От Горно-Алтайска к сердцу Чуйского тракта

Встречаемся и едем до села Усть-Сема, откуда начнётся наше увлекательное знакомство с Алтаем. Сегодня мы проследуем по одному из красивейших маршрутов России — Чуйскому тракту. В 2016 году этот путь заслуженно вошёл в пятёрку самых живописных дорог планеты по версии National Geographic. Преодолеем перевалы Чике-Таман и Семинский, увидим голубую гладь Катуни и стремительные воды Чуи, а также место их слияния — природный парк «Чуй-Оозы».

По пути остановимся у бурных порогов, а также посетим уникальный археологический памятник — петроглифы Калбак-Таш, насчитывающий более чем 5000 древних изображений, часть из которых относится к 8 тысячелетию до нашей эры.

Двигаясь вглубь Алтайских гор, мы окажемся в суровой красоте Чуйской и Курайской степей, на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Пейзажи станут более суровыми, а за окном откроются горизонты заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта и простор полупустынных долин. Под вечер разместимся в гостинице в селе Акташ.

2 день

Улаган, Кош-Агач и «марсианские» пейзажи

Сегодня исследуем самые удалённые и высокогорные уголки Республики Алтай. Мы направимся в Улаганский и Кош-Агачский районы — места, где чувствуется дыхание Азии, а земли вплотную приближаются к Монголии. Посетим загадочное Гейзеровое озеро с необычным цветом воды, и вы узнаете, почему оно никогда не замерзает. Затем вас ждёт «Марс» Алтая, место с инопланетным ландшафтом. Здесь, на фоне снежных вершин Северо-Чуйского хребта, нам откроются потрясающие виды.

По дороге заедем в Улаганскую долину, чтобы увидеть знаменитые Красные ворота — природное ущелье с вертикальными скалами, окрашенными в насыщенные охристо-красные оттенки. Также сделаем остановку у горного озера Киделю, укрытого среди хвойных склонов.

3 день

Истоки культуры: от алтайской степи к национальным традициям

Утром отправимся в обратный путь по Чуйскому тракту в сторону Онгудайского района — одного из крупнейших в регионе, где до сих пор бережно хранятся исконные верования и традиции алтайцев. День пройдёт под знаком этнографии и живой истории. Мы побываем в этнокультурном центре «Кечу», где нас радушно примут в аиле — традиционном жилище кочевников. Здесь вы сможете познакомиться с местным укладом жизни, обычаями и символикой, а также попробовать блюда алтайской кухни, приготовленные по старинным рецептам.

Рядом с арт-объектом «Эржине-Талисман» вы ощутите дух кочевничества, прочно вплетённый в культурный код народа. Помимо этого, мы расскажем о строительстве знаменитого Чуйского тракта, остановимся у Цаплинского моста — инженерного памятника начала 20 века. Вечером заселимся в гостиницу в Горно-Алтайске и подведём итоги насыщенного путешествия.

4 день

Отъезд

После завтрака и сбора освобождаем номера до 10:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание категории «стандарт»
  • Двухразовое питание (с ужина 1-го дня по завтрак последнего дня)
  • Экскурсионное и транспортное сопровождение по маршруту
  • Входные билеты
  • Услуги русскоязычного сопровождающего гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды
  • Проживание в 1-местном номере - 16 000 ₽
  • Стоимость тура указана при проживании категории "стандарт". При проживании с категорией "бюджет" стоимость тура составит 46 200 ₽, доплата за 1-местное размещение - 6 000 ₽
  • Стоимость для детей до 14 лет: 54 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска с 9:00 до 10:00 (время местное, +4 часа к московскому). По запросу возможна встреча ранее на автовокзале и в гостиницах города
Завершение: Горно-Алтайск, выезд из отеля до 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 90 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения
с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

