Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду для сна;
Несколько хлопковых и синтетических футболок;
Две пары спортивных брюк, шорты;
Ветрозащитную и непромокаемую куртку;
Тёплый свитер (ночами может быть прохладно);
Две пары удобной обуви, лёгкие тапочки;
Защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
Средства личной гигиены;
Купальник (возможна баня, сплав или купание);
Плотный дождевик и водонепроницаемую обувь или бахилы;
Маленький рюкзак для экскурсий (вместо сумки).
Программа тура по дням
От Горно-Алтайска к сердцу Чуйского тракта
Встречаемся и едем до села Усть-Сема, откуда начнётся наше увлекательное знакомство с Алтаем. Сегодня мы проследуем по одному из красивейших маршрутов России — Чуйскому тракту. В 2016 году этот путь заслуженно вошёл в пятёрку самых живописных дорог планеты по версии National Geographic. Преодолеем перевалы Чике-Таман и Семинский, увидим голубую гладь Катуни и стремительные воды Чуи, а также место их слияния — природный парк «Чуй-Оозы».
По пути остановимся у бурных порогов, а также посетим уникальный археологический памятник — петроглифы Калбак-Таш, насчитывающий более чем 5000 древних изображений, часть из которых относится к 8 тысячелетию до нашей эры.
Двигаясь вглубь Алтайских гор, мы окажемся в суровой красоте Чуйской и Курайской степей, на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Пейзажи станут более суровыми, а за окном откроются горизонты заснеженных вершин Северо-Чуйского хребта и простор полупустынных долин. Под вечер разместимся в гостинице в селе Акташ.
Улаган, Кош-Агач и «марсианские» пейзажи
Сегодня исследуем самые удалённые и высокогорные уголки Республики Алтай. Мы направимся в Улаганский и Кош-Агачский районы — места, где чувствуется дыхание Азии, а земли вплотную приближаются к Монголии. Посетим загадочное Гейзеровое озеро с необычным цветом воды, и вы узнаете, почему оно никогда не замерзает. Затем вас ждёт «Марс» Алтая, место с инопланетным ландшафтом. Здесь, на фоне снежных вершин Северо-Чуйского хребта, нам откроются потрясающие виды.
По дороге заедем в Улаганскую долину, чтобы увидеть знаменитые Красные ворота — природное ущелье с вертикальными скалами, окрашенными в насыщенные охристо-красные оттенки. Также сделаем остановку у горного озера Киделю, укрытого среди хвойных склонов.
Истоки культуры: от алтайской степи к национальным традициям
Утром отправимся в обратный путь по Чуйскому тракту в сторону Онгудайского района — одного из крупнейших в регионе, где до сих пор бережно хранятся исконные верования и традиции алтайцев. День пройдёт под знаком этнографии и живой истории. Мы побываем в этнокультурном центре «Кечу», где нас радушно примут в аиле — традиционном жилище кочевников. Здесь вы сможете познакомиться с местным укладом жизни, обычаями и символикой, а также попробовать блюда алтайской кухни, приготовленные по старинным рецептам.
Рядом с арт-объектом «Эржине-Талисман» вы ощутите дух кочевничества, прочно вплетённый в культурный код народа. Помимо этого, мы расскажем о строительстве знаменитого Чуйского тракта, остановимся у Цаплинского моста — инженерного памятника начала 20 века. Вечером заселимся в гостиницу в Горно-Алтайске и подведём итоги насыщенного путешествия.
Отъезд
После завтрака и сбора освобождаем номера до 10:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание категории «стандарт»
- Двухразовое питание (с ужина 1-го дня по завтрак последнего дня)
- Экскурсионное и транспортное сопровождение по маршруту
- Входные билеты
- Услуги русскоязычного сопровождающего гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды
- Проживание в 1-местном номере - 16 000 ₽
- Стоимость тура указана при проживании категории "стандарт". При проживании с категорией "бюджет" стоимость тура составит 46 200 ₽, доплата за 1-местное размещение - 6 000 ₽
- Стоимость для детей до 14 лет: 54 600 ₽