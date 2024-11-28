Максим — ваша команда гидов в Благовещенске

Провели экскурсии для 20 туристов

Я харизматичный и позитивный гид. Благовещенск — мой родной и любимый город. Хочу показать его таким, каким видим его мы, местные жители. Вместе с напарницей мы расскажем вам не только об истории города, но и о его настоящей жизни, этнических особенностях и соседстве с Китаем. Помните, что: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».