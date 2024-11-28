Любимый гость Благовещенска, Антон Павлович Чехов, однажды сказал: «Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу».
С тех времён многое изменилось, но Благовещенск остаётся уникальным: сейчас он — мост между Россией и Китаем.
Как на город влияет такое соседство, что исторического в нём осталось и что инновационного происходит прямо сейчас — увидим и обсудим.
С тех времён многое изменилось, но Благовещенск остаётся уникальным: сейчас он — мост между Россией и Китаем.
Как на город влияет такое соседство, что исторического в нём осталось и что инновационного происходит прямо сейчас — увидим и обсудим.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Набережная на границе с Китаем, где можно насладиться видом на реку Амур и одновременно — на китайский город Хэйхэ.
- Здание, построенное неизвестным венским архитектором и соединяющее в себе черты эклектики, барокко и неоклассицизма.
- Зейский мост — величественное сооружение, которое поражает инженерной мощью.
- Торговый дом «Кунст и Альберс» и ряды «Мавритания». Раскроем историю их экзотических названий и прочувствуем сохранившийся дух старины.
- Масштабный комплекс «Золотая миля», включающий первую в мире трансграничную канатную дорогу между Россией и Китаем.
Во время экскурсии:
- Вы узнаете тайны и загадки, бережно хранимые рекой Чёрного Дракона, а также известные мифы о городе.
- Услышите о людях, сыгравших ключевую роль в превращении Благовещенска из небольшого военного поста в крупный культурный и экономический центр.
- Попытаетесь угадать международное будущее города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или моя напарница.
- Перемещаться будем на комфортабельном автомобиле Geely Monjaro.
- Я не только опытный гид, но и хороший фотограф, поэтому с удовольствием помогу вам сделать классные снимки.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Благовещенске
Провели экскурсии для 20 туристов
Я харизматичный и позитивный гид. Благовещенск — мой родной и любимый город. Хочу показать его таким, каким видим его мы, местные жители. Вместе с напарницей мы расскажем вам не только об истории города, но и о его настоящей жизни, этнических особенностях и соседстве с Китаем. Помните, что: «Путешествия — это единственное, на что мы тратим деньги и становимся богаче!».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Борис
28 ноя 2024
Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться.
П
Попова
5 ноя 2024
Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску.
Показали нам много исторических мест в городе и современных проектов города. Узнали от наших гидов историю Благовещенска и Амурской области, и чем сейчас живут люди и как развивается город. Очень рекомендуем заказывать эту экскурсию.
Показали нам много исторических мест в городе и современных проектов города. Узнали от наших гидов историю Благовещенска и Амурской области, и чем сейчас живут люди и как развивается город. Очень рекомендуем заказывать эту экскурсию.
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