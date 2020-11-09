Как добраться до Бодайбо на самолёте
В Бодайбо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bodaybo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бодайбо
- Бодайбо ODOBodaybo Airport
Самые дешёвые билеты в Бодайбо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 900
|2ч 15м
|29.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 158
|8ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|11 062
|5ч 45м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Кызыла
|11 900
|24ч 55м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|12 003
|41ч 35м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|12 786
|10ч 30м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|13 962
|34ч 35м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 885
|39ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|15 467
|21ч 30м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|15 945
|16ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|16 575
|36ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|16 723
|26ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бодайбо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бодайбо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Иркутск
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