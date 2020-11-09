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Как добраться до Бодайбо на самолёте

В Бодайбо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bodaybo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Бодайбо

  1. Бодайбо ODO
    Bodaybo Airport

Самые дешёвые билеты в Бодайбо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 9002ч 15м
29.10.2020из 🇷🇺Новосибирска10 1588ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Красноярска11 0625ч 45м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Кызыла11 90024ч 55м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Кемерово12 00341ч 35м (⇵2)
18.11.2020из 🇷🇺Москвы12 78610ч 30м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга13 96234ч 35м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Махачкалы14 88539ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Усть-Кута15 46721ч 30м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Казани15 94516ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга16 57536ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода16 72326ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бодайбо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Иркутск

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